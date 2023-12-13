logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Детская обувь
Босоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Цена
Для кого
Размер
Материал верха
Материал подкладки
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мам

Детская обувь в Беларуси

Обувайка, детская обувь, дутики.Обувайка, детская обувь, дутики.
vip

40 р.

heart

Обувайка, детская обувь, дутики.

32,33,34,35,36,37 р-р

Обувайка, бампы, обувь для футбола Обувайка, бампы, обувь для футбола
vip

35 р.

heart

Обувайка, бампы, обувь для футбола

36,37,38,39,>39 р-р

Сапоги зимниеСапоги зимние
vip

30 р.

heart

Сапоги зимние

27 р-р

badge-icon
badge-icon
Туфли Италия. школьные натуральная кожа Туфли Италия. школьные натуральная кожа

25 р.

heart

Туфли Италия. школьные натуральная кожа

29 р-р

badge-icon
badge-icon
Туфли для танцевТуфли для танцев

45 р.

heart

Туфли для танцев

26,27 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Детские утепленные ботинки Outventure Детские утепленные ботинки Outventure

80 р.

heart

Детские утепленные ботинки Outventure

31 р-р

badge-icon
Сапоги KUOMA Сапоги KUOMA

40 р.

heart

Сапоги KUOMA

24 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сапожки детскиеСапожки детские

45 р.

heart

Сапожки детские

30 р-р

badge-icon
badge-icon
ТуфелькиТуфельки

17 р.

heart

Туфельки

33 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Туфли Марко Туфли Марко

20 р.

heart

Туфли Марко

33 р-р

badge-icon
badge-icon
Валенки угги на девочку Валенки угги на девочку

5 р.

heart

Валенки угги на девочку

25 р-р

badge-icon
Ботинки зимниеБотинки зимние

5 р.

heart

Ботинки зимние

31 р-р

badge-icon
ТуфлиТуфли

20 р.

heart

Туфли

33 р-р

badge-icon
badge-icon
чешки для хореографиичешки для хореографии

15 р.

heart

чешки для хореографии

badge-icon
Туфли для девочки Туфли для девочки

25 р.

heart

Туфли для девочки

31 р-р

badge-icon
badge-icon
Ботинки зимние Ботинки зимние

Бесплатно

heart

Ботинки зимние

29 р-р

БотинкиБотинки

10 р.

heart

Ботинки

37 р-р

Ботиночки Деми на мальчика Ботиночки Деми на мальчика

30 р.

heart

Ботиночки Деми на мальчика

21 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сапоги, дутикиСапоги, дутики

35 р.

heart

Сапоги, дутики

24 р-р

badge-icon
badge-icon
Сапоги miniman детские 33 размер Сапоги miniman детские 33 размер

50 р.

heart

Сапоги miniman детские 33 размер

33 р-р

badge-icon
badge-icon
Туфли МаркоТуфли Марко

10 р.

heart

Туфли Марко

35 р-р

badge-icon
ТуфлиТуфли

20 р.

heart

Туфли

37 р-р

badge-icon
badge-icon
ТуфлиТуфли

10 р.

heart

Туфли

37 р-р

Туфли Марко на девочку Туфли Марко на девочку

20 р.

heart

Туфли Марко на девочку

28 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
БотинкиБотинки

10 р.

heart

Ботинки

37 р-р

Дутики 17 смДутики 17 см

7 р.

heart

Дутики 17 см

26,27,28 р-р

badge-icon
Сапоги демисезонные Сапоги демисезонные

15 р.

heart

Сапоги демисезонные

27 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ботиночки на мальчика Ботиночки на мальчика

20 р.

heart

Ботиночки на мальчика

20 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шлепанцы по стельке 13см Шлепанцы по стельке 13см

3 р.

heart

Шлепанцы по стельке 13см

24 р-р

Детские сапожки зимаДетские сапожки зима

2.50 р.

heart

Детские сапожки зима

22 р-р

badge-icon
СапогиСапоги

15 р.

heart

Сапоги

33 р-р

badge-icon
badge-icon
СандалиСандали

15 р.

heart

Сандали

20 р-р

badge-icon
badge-icon
Туфли белыеТуфли белые

5 р.

heart

Туфли белые

26,27 р-р

Зимние сапогиЗимние сапоги

Договорная

heart

Зимние сапоги

27,28 р-р

badge-icon
Натур.кожа зимние ботинкиНатур.кожа зимние ботинки

Договорная

heart

Натур.кожа зимние ботинки

31 р-р

Зимние кроссовки Зимние кроссовки

38 р.

heart

Зимние кроссовки

36,37 р-р

badge-icon
badge-icon
Зимние сапожкиЗимние сапожки

30 р.

heart

Зимние сапожки

28 р-р

badge-icon
badge-icon
Кроссовки NikeКроссовки Nike

60 р.

heart

Кроссовки Nike

31 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon

5 р.

heart

Чешки

28 р-р

badge-icon
Угги Tombi (натуральные) как новыеУгги Tombi (натуральные) как новые

25 р.

heart

Угги Tombi (натуральные) как новые

20 р-р

badge-icon
badge-icon
Ботинки Сказка, р.26Ботинки Сказка, р.26

Договорная

heart

Ботинки Сказка, р.26

25,26 р-р

Ботинки мальчуковые.Ботинки мальчуковые.

10 р.

heart

Ботинки мальчуковые.

39 р-р

Сапожки Марко Сапожки Марко

20 р.

heart

Сапожки Марко

26 р-р

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сапожки зимниеСапожки зимние

85 р.

heart

Сапожки зимние

27 р-р

badge-icon
Сапоги для девочки Сапоги для девочки

20 р.

heart

Сапоги для девочки

31 р-р

badge-icon
badge-icon
Резиновые сапоги+утеплитель на ногиРезиновые сапоги+утеплитель на ноги

15 р.

heart

Резиновые сапоги+утеплитель на ноги

29 р-р

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Ботинки НОВИНКА (32-37) зима

60 р.

Ботинки НОВИНКА (32-37) зима

Витебск

Доставка по Беларуси
Дутики мембрана (зима) НОВИНКА

79 р.

Дутики мембрана (зима) НОВИНКА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детские зимние сапожки для девочек

58 р.

Детские зимние сапожки для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Ботинки НОВИНКА (21-25) зима

53 р.

Ботинки НОВИНКА (21-25) зима

Гомель

Доставка по Беларуси
Легкие кеды НОВИНКА (26-30)

22 р.

Легкие кеды НОВИНКА (26-30)

Гродно

Доставка по Беларуси
Ботинки НОВИНКА (зима ) 32-37

60 р.

Ботинки НОВИНКА (зима ) 32-37

Брест

Доставка по Беларуси
Распродажа Кроссовки зима интернет магазин

35 р.

Распродажа Кроссовки зима интернет магазин

Брест

Доставка по Беларуси
Сапоги Резиновые с съемным утеплителем (25-30)

37 р.

Сапоги Резиновые с съемным утеплителем (25-30)

Брест

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель