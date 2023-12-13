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Телефоны и планшеты в Беларуси

Apple iPhone 14. Новые. Гарантия. Подарки
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2 470 р.

Apple iPhone 14. Новые. Гарантия. Подарки

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси
Xiaomi Poco X3 Pro Гарантия. Рассрочка. Кредит.
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499 р.

Xiaomi Poco X3 Pro Гарантия. Рассрочка. Кредит.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
iPhone 11 Purple на 256 ГБ
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1 200 р.

iPhone 11 Purple на 256 ГБ

Могилев

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Huawei nova 9 SE 128gb

500 р.

Huawei nova 9 SE 128gb

Минск, Фрунзенский

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Новый планшет 4/128Гб

450 р.

Новый планшет 4/128Гб

Минск, Фрунзенский

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Samsung Galaxy S 4 оригинал телефон смартфон

45 р.

Samsung Galaxy S 4 оригинал телефон смартфон

Брестская, Пинск

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iPhone 12 Pro 128Gb Graphite + AirPods 2

1 700 р.

iPhone 12 Pro 128Gb Graphite + AirPods 2

Гомель

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Айфон 7

240 р.

Айфон 7

Минская, Молодечно

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Планшет

Договорная

Планшет

Гомель

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iPhone 14,белый,128гБ

2 050 р.

iPhone 14,белый,128гБ

Минск, Фрунзенский

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iPhone XR

650 р.

iPhone XR

Витебск

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Iphone 7

100 р.

Iphone 7

Гродненская, Слоним

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Телефон

Договорная

Телефон

Минск, Фрунзенский

iPhone 13 mini

1 450 р.

iPhone 13 mini

Минск, Центральный

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Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

20 р.

Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

Минск, Центральный

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Siemens a55

50 р.

Siemens a55

Минск, Первомайский

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Iphone 11 128GB Red

820 р.

Iphone 11 128GB Red

Минск, Первомайский

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Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Snapdragon

980 р.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Snapdragon

Минск, Первомайский

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iPhone 11 Pro 256Gb ИДЕАЛ

1 290 р.

iPhone 11 Pro 256Gb ИДЕАЛ

Минск, Центральный

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Garmin Forerunner 45

435 р.

Garmin Forerunner 45

Витебск

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Xiaomi 9А

200 р.

Xiaomi 9А

Гомель

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Iphone 7

150 р.

Iphone 7

Гомель

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Зарядка для iPhone

30 р.

Зарядка для iPhone

Брест

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Чехлы на айфон 11

5 р.

Чехлы на айфон 11

Гродно

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Телефон в идеальном состоянии

600 р.

Телефон в идеальном состоянии

Витебская, Орша

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Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

130 р.

Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

Минск, Первомайский

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Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

560 р.

Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

Могилев

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iPhone 7 (99% акб, 32гб)

250 р.

iPhone 7 (99% акб, 32гб)

Минск, Фрунзенский

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Кнопочный телефон Philips Xenium E160

30 р.

Кнопочный телефон Philips Xenium E160

Минск, Фрунзенский

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Мобильный телефон HTC Wildfire S A510e

30 р.

Мобильный телефон HTC Wildfire S A510e

Гомель

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Телефон

300 р.

Телефон

Гомельская, Калинковичи

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Айфон 7

200 р.

Айфон 7

Витебск

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Договорная

iPad mini 2

Минск, Первомайский

iPhone 13 128GB

1 600 р.

iPhone 13 128GB

Минск, Фрунзенский

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Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

75 р.

Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

Гродно

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Часы

30 р.

Часы

Минск, Первомайский

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Mi 11 Lite NFC 6+5/128GB Идеален

380 р.

Mi 11 Lite NFC 6+5/128GB Идеален

Минск, Октябрьский

Iphone XR 128GB Европа

750 р.

Iphone XR 128GB Европа

Могилев

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Айфон 11 черный 4/128

800 р.

Айфон 11 черный 4/128

Минская, Молодечно

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Huawei Watch GT2 Classic 46 мм.Комплект

250 р.

Huawei Watch GT2 Classic 46 мм.Комплект

Минск, Октябрьский

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Xiaomi me a3

50 р.

Xiaomi me a3

Могилев

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850 р.

Самсунг А34

Могилевская, Бобруйск

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Iphone se 2016

150 р.

Iphone se 2016

Минск, Заводской

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IPhoneX 64gb

220 р.

IPhoneX 64gb

Минская, Молодечно

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IPhone 7plus 128gb состояние 9/10 акб 87

300 р.

IPhone 7plus 128gb состояние 9/10 акб 87

Минск, Советский

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Siemens A60

20 р.

Siemens A60

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

iPhone 13 Pro Max Оригинальный с гарантией, запечатанный

2 790 р.

iPhone 13 Pro Max Оригинальный с гарантией, запечатанный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
iPhone 14 Plus Оригинальный с гарантией, запечатанный

2 670 р.

iPhone 14 Plus Оригинальный с гарантией, запечатанный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
iPhone 14 Оригинальный с гарантией, запечатанный

2 390 р.

iPhone 14 Оригинальный с гарантией, запечатанный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПЛАНШЕТ TECLAST M50PRO 10'' 16GB MAX+256GB, 6000mAh,4G,металл

570 р.

ПЛАНШЕТ TECLAST M50PRO 10'' 16GB MAX+256GB, 6000mAh,4G,металл

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Умные часы Smart Watch 9 Ultra Premium 49mm/2,09 НОВИНКА

70 р.

Умные часы Smart Watch 9 Ultra Premium 49mm/2,09 НОВИНКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Apple iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1TB / NEW

4 530 р.

Apple iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1TB / NEW

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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