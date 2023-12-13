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Телефоны и планшеты

Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
vip

699 р.

телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512

Гомельская, Жлобин

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Аккумулятор новый

20 р.

Аккумулятор новый

Брестская, Барановичи

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Модуль для Xiaomi redmi note 4 сразу с рамкой

50 р.

Модуль для Xiaomi redmi note 4 сразу с рамкой

Гомельская, Речица

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Запчасти iPhone 7 32 gb

Договорная

Запчасти iPhone 7 32 gb

Брестская, Пинск

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Кпк Asus hp Acer glofish htc

150 р.

Кпк Asus hp Acer glofish htc

Минск, Фрунзенский

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Аккумуляторы

Договорная

Аккумуляторы

Витебская, Орша

Дисплеи для телефонов iPhone

Договорная

Дисплеи для телефонов iPhone

Могилевская, Бобруйск

iPhone 8 Plus

30 р.

iPhone 8 Plus

Брест

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АКБ ( аккумуляторы) для iPhone

Договорная

АКБ ( аккумуляторы) для iPhone

Могилевская, Бобруйск

Основная камера iPhone 8 Plus

50 р.

Основная камера iPhone 8 Plus

Брест

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Корпуса панели Sony Ericsson

10 р.

Корпуса панели Sony Ericsson

Минск, Фрунзенский

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Ericsson R320s R520s T28s T29s

50 р.

Ericsson R320s R520s T28s T29s

Минск, Фрунзенский

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Фронтальная, камера Apple iPhone 8 Plus

30 р.

Фронтальная, камера Apple iPhone 8 Plus

Брест

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Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Минск, Центральный

Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung

Минск, Центральный

Термоскотч, Полиимидный скотч

Договорная

Термоскотч, Полиимидный скотч

Минск, Центральный

Доставка
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Минск, Центральный

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Минск, Центральный

Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei

Минск, Центральный

Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi

Минск, Центральный

Коврик, коврики для пайки/разбора техники

Договорная

Коврик, коврики для пайки/разбора техники

Минск, Центральный

Apple iPhone 8 Plus Плата материнская

120 р.

Apple iPhone 8 Plus Плата материнская

Брест

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Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

45 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

80 р.

LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

80 р.

LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

240 р.

LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Гомель

LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

270 р.

LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

45 р.

LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

10 р.

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Телефоны на запчасти

50 р.

Телефоны на запчасти

Витебская, Полоцк

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Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

35 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311

75 р.

Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311

Минск, Фрунзенский

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Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01

20 р.

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01

Минск, Фрунзенский

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Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150

20 р.

Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150

Минск, Фрунзенский

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Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Запчасти к телефону

5 р.

Запчасти к телефону

Минск, Московский

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Камеры айфон х

55 р.

Камеры айфон х

Могилев

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Лот

Договорная

Лот

Брест

Телефоны на запчасти

5 р.

Телефоны на запчасти

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

45 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

80 р.

LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

80 р.

LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

240 р.

LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

270 р.

LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

45 р.

LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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