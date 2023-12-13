Товары от Куфар Маркета
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Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси
699 р.
телефон на запчасти Xiaomi 11 Ultra 12/512
Гомельская, Жлобин
20 р.
Аккумулятор новый
Брестская, Барановичи
50 р.
Модуль для Xiaomi redmi note 4 сразу с рамкой
Гомельская, Речица
Договорная
Запчасти iPhone 7 32 gb
Брестская, Пинск
150 р.
Кпк Asus hp Acer glofish htc
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аккумуляторы
Витебская, Орша
Договорная
Дисплеи для телефонов iPhone
Могилевская, Бобруйск
30 р.
iPhone 8 Plus
Брест
Договорная
АКБ ( аккумуляторы) для iPhone
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Основная камера iPhone 8 Plus
Брест
10 р.
Корпуса панели Sony Ericsson
Минск, Фрунзенский
50 р.
Ericsson R320s R520s T28s T29s
Минск, Фрунзенский
30 р.
Фронтальная, камера Apple iPhone 8 Plus
Брест
Договорная
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony
Минск, Центральный
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung
Минск, Центральный
Договорная
Термоскотч, Полиимидный скотч
Минск, Центральный
Договорная
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia
Минск, Центральный
Договорная
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung
Минск, Центральный
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei
Минск, Центральный
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi
Минск, Центральный
Договорная
Коврик, коврики для пайки/разбора техники
Минск, Центральный
120 р.
Apple iPhone 8 Plus Плата материнская
Брест
45 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
80 р.
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)
Минск, Центральный
80 р.
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max
Минск, Центральный
240 р.
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max
Минск, Центральный
Договорная
Телефоны на запчасти
Гомель
270 р.
LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13
Минск, Центральный
45 р.
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus
Минск, Центральный
Договорная
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11
Минск, Центральный
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR
Минск, Советский
30 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ
Минск, Советский
10 р.
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
50 р.
Телефоны на запчасти
Витебская, Полоцк
35 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor
Минск, Советский
50 р.
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью
Минск, Советский
75 р.
Мобильный Телефон Кнопочный Philips Xenium E311
Минск, Фрунзенский
20 р.
Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Nokia C1-01
Минск, Фрунзенский
20 р.
Мобильный Сотовый Телефон Кнопочный Samsung E1150
Минск, Фрунзенский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг
Минск, Советский
5 р.
Запчасти к телефону
Минск, Московский
55 р.
Камеры айфон х
Могилев
Договорная
Лот
Брест
5 р.
Телефоны на запчасти
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
45 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
80 р.
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)
Минск, Центральный
80 р.
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max
Минск, Центральный
240 р.
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max
Минск, Центральный
270 р.
LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13
Минск, Центральный
45 р.
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus
Минск, Центральный
Договорная
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11
Минск, Центральный
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR
Минск, Советский