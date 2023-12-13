logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Bluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Беларуси

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

badge-icon
Защитные стекла, пленки для смартфонов и планшетов
vip

Договорная

Защитные стекла, пленки для смартфонов и планшетов

Брест

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стабилизатор для телефона

350 р.

Стабилизатор для телефона

Гомель

badge-icon
блок на iphone

35 р.

блок на iphone

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Онлайн-заказ

88.40 р.
70 р.-21%

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Онлайн-заказ

19 р.

Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Онлайн-заказ

8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Онлайн-заказ

35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Онлайн-заказ

29 р.
27 р.-7%

30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Онлайн-заказ

25.20 р.
21 р.-17%

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик для телефона

Бесплатно

Коврик для телефона

Минск, Московский

badge-icon
Чехлы на IPhone 12 Pro Max

25 р.

Чехлы на IPhone 12 Pro Max

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

4.99 р.

Защитные стекла для Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro

Минск, Заводской

iPhone 15/Pro/Max Чехлы Стекла защитные /Чехол /14

6.99 р.

iPhone 15/Pro/Max Чехлы Стекла защитные /Чехол /14

Минск, Московский

Доставка
Чехол-бампер Huawei honor 20 pro

5 р.

Чехол-бампер Huawei honor 20 pro

Минск, Партизанский

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

59.99 р.

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

Могилевская, Бобруйск

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси

Договорная

Телефон Хонор 4 х

Минск, Центральный

badge-icon
Кардборд VR Xiaomi

8 р.

Кардборд VR Xiaomi

Минск, Центральный

Чехол и стекло на айфон 11 авиация самолет ВВС

7 р.

Чехол и стекло на айфон 11 авиация самолет ВВС

Минск, Центральный

badge-icon
Наушники

50 р.

Наушники

Минская, Старые Дороги

badge-icon
Чехол и стекло на iPhone 11 Pro Max

7 р.

Чехол и стекло на iPhone 11 Pro Max

Минск, Центральный

badge-icon
наушники

7 р.

наушники

Брест

badge-icon
Чехол iPhone 14 Pro Max

Договорная

Чехол iPhone 14 Pro Max

Минск, Московский

Чехлы для iPhone 11 Pro Max

Договорная

Чехлы для iPhone 11 Pro Max

Минск, Московский

Наушники Xiaomi Redmi Buds 4 Active

29 р.

Наушники Xiaomi Redmi Buds 4 Active

Минск, Фрунзенский

Наушники Apple AirPods 2

119 р.

Наушники Apple AirPods 2

Минск, Фрунзенский

Чехол для Apple iPhone 11

5 р.

Чехол для Apple iPhone 11

Минск, Московский

Чехлы новые на iPhone 13 Pro max

5 р.

Чехлы новые на iPhone 13 Pro max

Минск, Советский

badge-icon
Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei Honor 9 Lite черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei Honor 9 Lite черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Pocophone F1 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Pocophone F1 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 11 Pro Max черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 11 Pro Max черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST UT для Xiaomi Mi 10 Lite прозрачный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST UT для Xiaomi Mi 10 Lite прозрачный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол матовый для Huawei Honor 9A черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол матовый для Huawei Honor 9A черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол матовый для Xiaomi Redmi 9 черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол матовый для Xiaomi Redmi 9 черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 / 12 Pro черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 / 12 Pro черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S21 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S21 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол Experts для LG Optimus L5 II/L5 II Dual (E450/E455/E460), серый с волной

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts для LG Optimus L5 II/L5 II Dual (E450/E455/E460), серый с волной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 13 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 13 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S8 Plus (G955) черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S8 Plus (G955) черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Apple iPhone X черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Apple iPhone X черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Lite черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Lite черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy A7 (2017) A720F золотое

Онлайн-заказ

14 р.
6.99 р.-50%

Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy A7 (2017) A720F золотое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Онлайн-заказ

88.40 р.
70 р.-21%

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Онлайн-заказ

19 р.

Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Онлайн-заказ

8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Онлайн-заказ

35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Онлайн-заказ

29 р.
27 р.-7%

30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Онлайн-заказ

25.20 р.
21 р.-17%

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники