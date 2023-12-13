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Телефоны и планшеты

Мобильные телефоны и смартфоны в Беларуси

iPhone 13 Pro
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2 500 р.

iPhone 13 Pro

Витебск

100% реплика APPLE iPhone 14 PRO MAX + AirPods 2
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690 р.

100% реплика APPLE iPhone 14 PRO MAX + AirPods 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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3 300 р.

iPhone 14 pro Black 256 gb

Витебск

iPhone se 2020 64GB

420 р.

iPhone se 2020 64GB

Минск, Первомайский

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Смартфон Nokia 3.4 3GB/64GB

149.99 р.

Смартфон Nokia 3.4 3GB/64GB

Минск, Центральный

HUAWEI Y7 2019

130 р.

HUAWEI Y7 2019

Витебск

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iPhone 11 128 на восстановление

140 р.

iPhone 11 128 на восстановление

Могилев

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Samsung S21 Ultra

500 р.

Samsung S21 Ultra

Минская, Борисов

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Смартфон Xiaomi Redmi 9 3GB/32GB международная версия

169.99 р.

Смартфон Xiaomi Redmi 9 3GB/32GB международная версия

Минск, Центральный

Apple

700 р.

Apple

Минская, Минский район

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Мобильный телефон

1 700 р.

Мобильный телефон

Минск, Московский

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Смартфон Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN 4GB/64GB

249.99 р.

Смартфон Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN 4GB/64GB

Минск, Центральный

Телефон

300 р.

Телефон

Гомель

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Xiaomi Mi 11 5G 256Gb

790 р.

Xiaomi Mi 11 5G 256Gb

Минск, Партизанский

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Смартфон samsung a72

240 р.

Смартфон samsung a72

Минск, Московский

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iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1Tb (НОВЫЙ)Айфон 15 Про Макс 256гб/512gb/1Tb c Гарантией

4 530 р.

iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1Tb (НОВЫЙ)Айфон 15 Про Макс 256гб/512gb/1Tb c Гарантией

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Xiaomi redmi note 9 NFC

300 р.

Xiaomi redmi note 9 NFC

Гомельская, Речица

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iPhone XS

299.99 р.

iPhone XS

Гродно

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Телефон

800 р.

Телефон

Гомель

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Самсунг А50

100 р.

Самсунг А50

Гомель

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Телефоны

120 р.

Телефоны

Могилевская, Кличев

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1 200 р.

Айфон

Витебск

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Телефон Xiaomi A1 4/64

50 р.

Телефон Xiaomi A1 4/64

Минская, Солигорск

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Redmi note 7

40 р.

Redmi note 7

Гомельская, Буда-Кошелево

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Samsung A9

300 р.

Samsung A9

Минск, Фрунзенский

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Продам Mi 8 Lite 4/64 Global Version

150 р.

Продам Mi 8 Lite 4/64 Global Version

Минск, Фрунзенский

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iPhone 12 Pro Max 128gb

1 650 р.

iPhone 12 Pro Max 128gb

Минск, Центральный

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Xiaomi Redmi Note 9 4/64

250 р.

Xiaomi Redmi Note 9 4/64

Минск, Ленинский

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IPhone 11 pro max 256гб

1 600 р.

IPhone 11 pro max 256гб

Минск, Московский

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iPhone 14 pro max 256gb deep purple

3 150 р.

iPhone 14 pro max 256gb deep purple

Брест

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Iphone 7

330 р.

Iphone 7

Могилев

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iPhone 11 pro max

1 110 р.

iPhone 11 pro max

Минск, Ленинский

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(РАССРОЧКА/КРЕДИТ) МЕГА КРУТОЙ ТЕЛЕФОНRealme 11 Pro+ 5G 8GB/256GB

1 199 р.

(РАССРОЧКА/КРЕДИТ) МЕГА КРУТОЙ ТЕЛЕФОНRealme 11 Pro+ 5G 8GB/256GB

Гродненская, Волковыск

Айфон 15 про мах копия

600 р.

Айфон 15 про мах копия

Брестская, Столин

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Телефон

75 р.

Телефон

Минская, Молодечно

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Смартфон Xiaomi Redmi 8 32B/32GB

150 р.

Смартфон Xiaomi Redmi 8 32B/32GB

Минск, Фрунзенский

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iphone XR (red)

600 р.

iphone XR (red)

Витебская, Новополоцк

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SAMSUNG GALAXY S10+

550 р.

SAMSUNG GALAXY S10+

Минск, Фрунзенский

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Xiaomi Redmi Note 9s

170 р.

Xiaomi Redmi Note 9s

Минская, Жодино

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iPhone 14 Pro 256 GB 100% .На гарантии

3 300 р.

iPhone 14 Pro 256 GB 100% .На гарантии

Могилев

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Samsung s22 s901e snapdragon

1 600 р.

Samsung s22 s901e snapdragon

Минск, Первомайский

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IPhone XR 64GB Black 9/10

630 р.

IPhone XR 64GB Black 9/10

Минск, Центральный

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Iphone SE 2022

900 р.

Iphone SE 2022

Минская, Молодечно

iPhone 3Gs 16Gb

60 р.

iPhone 3Gs 16Gb

Брестская, Кобрин

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iPhone 12 Pro Max 128Gb ИДЕАЛ, 86% БАТАРЕЯ

1 780 р.

iPhone 12 Pro Max 128Gb ИДЕАЛ, 86% БАТАРЕЯ

Минск, Центральный

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AGM M8 Flip: защищенная ретро раскладушка с LTE

299 р.

AGM M8 Flip: защищенная ретро раскладушка с LTE

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1Tb (НОВЫЙ)Айфон 15 Про Макс 256гб/512gb/1Tb c Гарантией

4 530 р.

iPhone 15 Pro Max 256 / 512 / 1Tb (НОВЫЙ)Айфон 15 Про Макс 256гб/512gb/1Tb c Гарантией

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новый iPhone 14 Pro 256 Гарантия Подарки Доставка

4 040 р.

Новый iPhone 14 Pro 256 Гарантия Подарки Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Apple iPhone 11 64 ГБ АКЦИЯ все цвета

999 р.

Apple iPhone 11 64 ГБ АКЦИЯ все цвета

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новые iPhone 14 Pro 128 256 512 1TB Гарантия Доставка Подарки

3 780 р.

Новые iPhone 14 Pro 128 256 512 1TB Гарантия Доставка Подарки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
iPhone 15 Pro 128/256/512/1Tb (НОВЫЙ) Айфон 15 про 128gb

3 900 р.

iPhone 15 Pro 128/256/512/1Tb (НОВЫЙ) Айфон 15 про 128gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XIaomi Mi A3 Гарантия. Рассрочка. Кредит.
vip

269 р.

XIaomi Mi A3 Гарантия. Рассрочка. Кредит.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Xiaomi Poco X3 Pro Гарантия. Рассрочка. Кредит.
vip

499 р.

Xiaomi Poco X3 Pro Гарантия. Рассрочка. Кредит.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB (серебристый)

Онлайн-заказ

4 440 р.

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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