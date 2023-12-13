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Телефоны и планшеты

Умные часы и фитнес-трекеры в Беларуси

Smart Watch LK4 PRO Круглые, мужские часы
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129 р.

Smart Watch LK4 PRO Круглые, мужские часы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Часы Apple Watch 8 ( X8 Pro 45 мм Лучшая Реплика) Бесплатная Доставка. Гарантия
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104 р.

Часы Apple Watch 8 ( X8 Pro 45 мм Лучшая Реплика) Бесплатная Доставка. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Часы Apple Watch Ultra ( X8+ Ultra - 49 мм Лучшая Реплика) Бесплатная Доставка. Гарантия
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114 р.

Часы Apple Watch Ultra ( X8+ Ultra - 49 мм Лучшая Реплика) Бесплатная Доставка. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Samsung watch active 2

160 р.

Samsung watch active 2

Минск, Центральный

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Часы Apple Watch (не оригинал)

50 р.

Часы Apple Watch (не оригинал)

Гомель

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Часы Huawei watch GT 3 (46mm)

400 р.

Часы Huawei watch GT 3 (46mm)

Минск, Октябрьский

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Самсунг

160 р.

Самсунг

Брест

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Huawei gt-3 pro

400 р.

Huawei gt-3 pro

Минская, Старые Дороги

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Apple Watch pro 5-44

550 р.

Apple Watch pro 5-44

Минск, Центральный

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Смарт часы Samsung

600 р.

Смарт часы Samsung

Гомельская, Мозырь

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Смарт часы

20 р.

Смарт часы

Минск, Заводской

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Apple Watch S8 41mm 45mm НОВЫЕ ГАРАНТИЯ

1 150 р.

Apple Watch S8 41mm 45mm НОВЫЕ ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Huawei Watch GT 3 Classic 46 мм (НОВЫЕ)

379 р.

Huawei Watch GT 3 Classic 46 мм (НОВЫЕ)

Минск, Советский

Доставка
S1 activ

200 р.

S1 activ

Минская, Солигорск

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Haylou RS3 LS04

80 р.

Haylou RS3 LS04

Минск, Московский

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Фитнес-браслет Smart Band M7 (русская версия)

25 р.

Фитнес-браслет Smart Band M7 (русская версия)

Минск, Фрунзенский

Набор (умные часы+беспроводные наушники)

60 р.

Набор (умные часы+беспроводные наушники)

Минск, Фрунзенский

Apple Watch Series 7 45mm Nike Sport Band

890 р.

Apple Watch Series 7 45mm Nike Sport Band

Гродненская, Лида

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НОВИНКА. СТИЛЬНЫЕ, МУЖСКИЕ СМАРТ-ЧАСЫ X 5 MAX. С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО БЕЛАРУСИ

149 р.

НОВИНКА. СТИЛЬНЫЕ, МУЖСКИЕ СМАРТ-ЧАСЫ X 5 MAX. С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО БЕЛАРУСИ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Умные часы с функцией звонков,тонометром,шагомером

40 р.

Умные часы с функцией звонков,тонометром,шагомером

Минск, Фрунзенский

Умные часы Garmin Fenix 7S 42 мм (серебристый/графитовый)

Онлайн-заказ

2 812.37 р.

Умные часы Garmin Fenix 7S 42 мм (серебристый/графитовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 мм (серебристый)

Онлайн-заказ

1 099 р.

Умные часы Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 мм (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Haylou RT LS05S

Онлайн-заказ

120.46 р.

Умные часы Haylou RT LS05S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фитнес-браслет Healbe GoBe3 (бордовый)

Онлайн-заказ

695.75 р.

Фитнес-браслет Healbe GoBe3 (бордовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Amazfit GTS 2 mini (фламинго розовый)

Онлайн-заказ

296 р.

Умные часы Amazfit GTS 2 mini (фламинго розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Amazfit POP 3R (серебристый, с силиконовым ремешком)

Онлайн-заказ

208.57 р.

Умные часы Amazfit POP 3R (серебристый, с силиконовым ремешком)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Apple Watch Series 8 41 мм (алюминиевый корпус, красный/красный, спортивный силиконовый р

Онлайн-заказ

1 398 р.

Умные часы Apple Watch Series 8 41 мм (алюминиевый корпус, красный/красный, спортивный силиконовый р

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Smart Watch 8 Ultra Premium 49mm 2023

65 р.

Умные часы Smart Watch 8 Ultra Premium 49mm 2023

Минск, Фрунзенский

Xiaomi Smart Band 8 новый(запечатан)

100 р.

Xiaomi Smart Band 8 новый(запечатан)

Минская, Молодечно

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Фитнес-браслет Smart Band M8 русская версия НОВИНКА 2023 года

30 р.

Фитнес-браслет Smart Band M8 русская версия НОВИНКА 2023 года

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Huawei watch GT3 pro

600 р.

Huawei watch GT3 pro

Витебская, Новополоцк

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М10 Pro Smart Watch

80 р.

М10 Pro Smart Watch

Брестская, Пинск

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Умные часы Xiaomi Watch S1 Active

560 р.

Умные часы Xiaomi Watch S1 Active

Гродно

Смарт часы Haylou

95 р.

Смарт часы Haylou

Брестская, Кобрин

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Умные часы Geozon Active (оранжевый)

Онлайн-заказ

99.27 р.

Умные часы Geozon Active (оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Geozon Classic (голубой)

Онлайн-заказ

73.06 р.

Умные часы Geozon Classic (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Кнопка жизни Aimoto Marvel Человек-паук

Онлайн-заказ

157.11 р.

Умные часы Кнопка жизни Aimoto Marvel Человек-паук

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Smart Watch X7 Pro Черный

Онлайн-заказ

82 р.

Умные часы Smart Watch X7 Pro Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детские GPS часы (умные часы) Smart Baby Watch Q528 Черные с голубым

Онлайн-заказ

72 р.

Детские GPS часы (умные часы) Smart Baby Watch Q528 Черные с голубым

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Креативные LED Часы-Будильник HIGHSTAR Зелёный

Онлайн-заказ

35 р.

Креативные LED Часы-Будильник HIGHSTAR Зелёный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы HW16 (поддержка спорта и жизни) Красные

Онлайн-заказ

102 р.

Умные часы HW16 (поддержка спорта и жизни) Красные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы женские Chopard Argent Geneve S9204 со стразами Черный

Онлайн-заказ

30 р.

Часы женские Chopard Argent Geneve S9204 со стразами Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Смарт часы Sudugo P66E

270 р.

Смарт часы Sudugo P66E

Могилев

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Умные часы Huawei Watch GT 3 Active 46 мм

390 р.

Умные часы Huawei Watch GT 3 Active 46 мм

Гомель

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Умные часы Smart watch X22 Pro розовые

Онлайн-заказ

85 р.

Умные часы Smart watch X22 Pro розовые

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Smart watch X22 Pro серебро

Онлайн-заказ

85 р.

Умные часы Smart watch X22 Pro серебро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Apple Watch S8 41mm 45mm НОВЫЕ ГАРАНТИЯ

1 150 р.

Apple Watch S8 41mm 45mm НОВЫЕ ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
НОВИНКА. СТИЛЬНЫЕ, МУЖСКИЕ СМАРТ-ЧАСЫ X 5 MAX. С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО БЕЛАРУСИ

149 р.

НОВИНКА. СТИЛЬНЫЕ, МУЖСКИЕ СМАРТ-ЧАСЫ X 5 MAX. С ГАРАНТИЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО БЕЛАРУСИ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Умные часы Garmin Fenix 7S 42 мм (серебристый/графитовый)

Онлайн-заказ

2 812.37 р.

Умные часы Garmin Fenix 7S 42 мм (серебристый/графитовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 мм (серебристый)

Онлайн-заказ

1 099 р.

Умные часы Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 мм (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Haylou RT LS05S

Онлайн-заказ

120.46 р.

Умные часы Haylou RT LS05S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фитнес-браслет Healbe GoBe3 (бордовый)

Онлайн-заказ

695.75 р.

Фитнес-браслет Healbe GoBe3 (бордовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Amazfit GTS 2 mini (фламинго розовый)

Онлайн-заказ

296 р.

Умные часы Amazfit GTS 2 mini (фламинго розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умные часы Amazfit POP 3R (серебристый, с силиконовым ремешком)

Онлайн-заказ

208.57 р.

Умные часы Amazfit POP 3R (серебристый, с силиконовым ремешком)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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