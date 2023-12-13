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Телефоны и планшеты

Планшеты в Беларуси

iPad Pro, 12.9-inch (5th generation) + клавиатура
vip

2 899 р.

iPad Pro, 12.9-inch (5th generation) + клавиатура

Минск, Советский

Планшет Samsung galaxy tab a7 , 3/32

380 р.

Планшет Samsung galaxy tab a7 , 3/32

Минск, Заводской

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Планшет prestigio grace 5791 4g

180 р.

Планшет prestigio grace 5791 4g

Могилевская, Горки

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Планшеты

10 р.

Планшеты

Минск, Московский

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Планшет Blackview TAB 11 LTE 8/128 Новый

450 р.

Планшет Blackview TAB 11 LTE 8/128 Новый

Минск, Первомайский

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Galaxy tab A 2016

30 р.

Galaxy tab A 2016

Брест

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Планшет

250 р.

Планшет

Брест

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IPad Air 16gb

150 р.

IPad Air 16gb

Брестская, Пинск

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Apple Ipad 9 gen 10.2 64 wi fi НОВЫЙ

1 200 р.

Apple Ipad 9 gen 10.2 64 wi fi НОВЫЙ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
iPad Air 1 WiFi

250 р.

iPad Air 1 WiFi

Минск, Московский

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Планшет Samsung Galaxy tab 2

85 р.

Планшет Samsung Galaxy tab 2

Витебск

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Samsung Galaxy Tab S7 FE

1 300 р.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Минск, Ленинский

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Планшет digma

420 р.

Планшет digma

Гродно

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Планшеты Бренда ATOUCH X19 mini

250 р.

Планшеты Бренда ATOUCH X19 mini

Минск, Центральный

iPad Air 4 2020г

1 300 р.

iPad Air 4 2020г

Минск, Московский

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Планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 3G Pure White (GT-P5100)

107 р.

Планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 3G Pure White (GT-P5100)

Минск, Московский

Планшет Lenovo Yoga tablet ll

100 р.

Планшет Lenovo Yoga tablet ll

Брест

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iPad Pro, 12.9-inch (5th generation) + клавиатура
vip

2 899 р.

iPad Pro, 12.9-inch (5th generation) + клавиатура

Минск, Советский

Xiaomi Pad 6

1 150 р.

Xiaomi Pad 6

Минск, Ленинский

Доставка
Samsung Galaxy Tab S9

2 400 р.

Samsung Galaxy Tab S9

Минск, Ленинский

Доставка
ПЛАНШЕТ GT40 ULTRA

350 р.

ПЛАНШЕТ GT40 ULTRA

Минск, Центральный

Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 12, черный

Онлайн-заказ

37 р.

Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 12, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Планшет Samsung б/у

Договорная

Планшет Samsung б/у

Минск, Советский

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Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606X 64GB LTE ZA5V0083UA (а.89-006314)

459 р.

Планшет Lenovo M10 FHD Plus TB-X606X 64GB LTE ZA5V0083UA (а.89-006314)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Планшет Umiio P80 64 GB

330 р.

Планшет Umiio P80 64 GB

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Планшет

550 р.

Планшет

Могилев

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Huawei matepad bah4-w09 (пользовались пару раз)

450 р.

Huawei matepad bah4-w09 (пользовались пару раз)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Microsoft Surface RT 64

130 р.

Microsoft Surface RT 64

Минская, Солигорск

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Samsung tab a7 3/64

550 р.

Samsung tab a7 3/64

Гомель

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Планшет Lenovo Tab M8 TB-8505X 32GB LTE ZA5H0073UA

259 р.

Планшет Lenovo Tab M8 TB-8505X 32GB LTE ZA5H0073UA

Минск, Фрунзенский

планшет с функцией авторегистратора

50 р.

планшет с функцией авторегистратора

Могилев

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Планшет Prestigio multipad

20 р.

Планшет Prestigio multipad

Минск, Московский

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Планшет Xiaomi Redmi Pad 10.6'' 2022 4/128GB Gray

550 р.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 10.6'' 2022 4/128GB Gray

Могилев

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Планшет Prestigio нерабочий

5 р.

Планшет Prestigio нерабочий

Минск, Фрунзенский

Lenovo TAB 2 A8-50LC

65 р.

Lenovo TAB 2 A8-50LC

Минск, Фрунзенский

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UMIIO S9 6/128GB С КЛАВИАТУРОЙ И МЫШКОЙ НОВЫЙ

270 р.

UMIIO S9 6/128GB С КЛАВИАТУРОЙ И МЫШКОЙ НОВЫЙ

Минск, Фрунзенский

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Samsung Galaxy Tab A (2016) GPS Навигатор IGo

199.90 р.

Samsung Galaxy Tab A (2016) GPS Навигатор IGo

Витебск

Планшет на запчасти фото

50 р.

Планшет на запчасти фото

Брест

Планшет Dell Latitude 7285

900 р.

Планшет Dell Latitude 7285

Минск, Фрунзенский

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Планшет Lenovo

80 р.

Планшет Lenovo

Витебск

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Планшет Blackview TAB15 4G 8/128gb

599.99 р.

Планшет Blackview TAB15 4G 8/128gb

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Детский планшет Umiio 4/64(новые, запечатанные)

220 р.

Детский планшет Umiio 4/64(новые, запечатанные)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 32GB 3G (а.44-024568)

99 р.

Планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 32GB 3G (а.44-024568)

Минск, Фрунзенский

Доставка
iPad Pro 12.9 m2 (6th gen) + ориг клава + чехол

3 350 р.

iPad Pro 12.9 m2 (6th gen) + ориг клава + чехол

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Apple Ipad 9 gen 10.2 64 wi fi НОВЫЙ

1 200 р.

Apple Ipad 9 gen 10.2 64 wi fi НОВЫЙ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 12, черный

Онлайн-заказ

37 р.

Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 12, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Планшет Umiio P80 64 GB

330 р.

Планшет Umiio P80 64 GB

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Huawei matepad bah4-w09 (пользовались пару раз)

450 р.

Huawei matepad bah4-w09 (пользовались пару раз)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Планшет Blackview TAB15 4G 8/128gb

599.99 р.

Планшет Blackview TAB15 4G 8/128gb

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Детский планшет Umiio 4/64(новые, запечатанные)

220 р.

Детский планшет Umiio 4/64(новые, запечатанные)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Планшет для рисования светом c разноцветной подсветкой Magic Pad с 6 разноцветными маркерами, 8 реж

Онлайн-заказ

35 р.

Планшет для рисования светом c разноцветной подсветкой Magic Pad с 6 разноцветными маркерами, 8 реж

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 8.5 Черный

Онлайн-заказ

39 р.
27 р.-31%

Планшет для рисования и записей LCD Writing Tablet 8.5 Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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