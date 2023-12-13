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Товары от Куфар Маркета

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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Дрова с доставкой за 1м3
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45 р.

Дрова с доставкой за 1м3

Брест

Доставка по Беларуси
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
vip

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM24D

2 250 р.

Снегоуборщик Habert HBM24D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM28D

2 950 р.

Снегоуборщик Habert HBM28D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

990 р.

Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шатёр беседка Naterial Антрацит Нью
vip

1 000 р.

Шатёр беседка Naterial Антрацит Нью

Минск, Октябрьский

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Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Цепь для пил Patriot 91VS-56E (862381356)

Онлайн-заказ

18.80 р.

Цепь для пил Patriot 91VS-56E (862381356)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мембрана Unipump Мембрана 50л EPDM

Онлайн-заказ

55.20 р.

Мембрана Unipump Мембрана 50л EPDM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Расширительный бак Teplox РБ-18

Онлайн-заказ

79 р.

Расширительный бак Teplox РБ-18

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Онлайн-заказ

163 р.

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

265 р.

Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Онлайн-заказ

42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Налобный фонарь HL-003 LED Headlight

Онлайн-заказ

48 р.
39 р.-19%

Налобный фонарь HL-003 LED Headlight

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Онлайн-заказ

32 р.

Стеклянная банка с мерной ложкой для специй, сахара и соли, 300 мл Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Онлайн-заказ

52 р.
43 р.-17%

3D ручка 3Dpen-2 для создания объемных изображений с LCD-дисплеем 1 рулон ABS-пластика в комплекте,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Онлайн-заказ

35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Розовы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Онлайн-заказ

35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Онлайн-заказ

175 р.

Мультимедийный портативный светодиодный LED проектор Mini Projector A10 FULL HD 1080p (HDMI, USB, пу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор водостойких подводок для глаз Langmanni Eyeliner and Wing Stamp со штампом, 5 цветов

Онлайн-заказ

38 р.

Набор водостойких подводок для глаз Langmanni Eyeliner and Wing Stamp со штампом, 5 цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня

Договорная

Баня

Гродно

Доставка по Беларуси
Беседка, беседки

Договорная

Беседка, беседки

Гродно

Доставка по Беларуси
Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.

990 р.

Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

39 р.

Туи опт Смарагд, Брабант, Даника

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

145 р.

Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Витебск

Доставка по Беларуси
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

1 589 р.

Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

3 779 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

Витебск

Доставка по Беларуси
Масло цепное 1л

9.15 р.

Масло цепное 1л

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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