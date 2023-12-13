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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Дрова технической сушки
vip

12 р.

Дрова технической сушки

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый
vip

3.80 р.

Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Дрова с доставкой за 1м3
vip

45 р.

Дрова с доставкой за 1м3

Брест

Доставка по Беларуси
Набор водостойких подводок для глаз Langmanni Eyeliner and Wing Stamp со штампом, 5 цветов

Онлайн-заказ

38 р.

Набор водостойких подводок для глаз Langmanni Eyeliner and Wing Stamp со штампом, 5 цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеллеты (топливные гранулы)

Договорная

Пеллеты (топливные гранулы)

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Казаны ОРИГИНАЛ, АКЦИИ+Дост по РБ

50 р.

Казаны ОРИГИНАЛ, АКЦИИ+Дост по РБ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Узбекские казаны (обычные и подвесные)

45 р.

Узбекские казаны (обычные и подвесные)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый
vip

3.80 р.

Топливный древесный премиум брикет RUF (березовая пыль РУФ) белый

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
топливные брикеты

380 р.

топливные брикеты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мангал новый 4мм Шампура

265 р.

Мангал новый 4мм Шампура

Гродно

Доставка по Беларуси
Брикеты RUF (хвоя, бук, береза) поддоном 960 кг

320 р.

Брикеты RUF (хвоя, бук, береза) поддоном 960 кг

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Афганский казан RASHKO BABA + ПОДАРКИ, оригинал

125 р.

Афганский казан RASHKO BABA + ПОДАРКИ, оригинал

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Узбекский казан + ПОДАРКИ (4,5-30) в ассортименте

60 р.

Узбекский казан + ПОДАРКИ (4,5-30) в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Узбекские казаны (4,5-30л) по самой выгодной цене

45 р.

Узбекские казаны (4,5-30л) по самой выгодной цене

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мангал с печью и узбекский казан +набор шампуров в ПОДАРОК

260 р.

Мангал с печью и узбекский казан +набор шампуров в ПОДАРОК

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Дрова горбыль

Договорная

Дрова горбыль

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Решетка для барбекю ECOS 22001D (999630)

Онлайн-заказ

23.51 р.

Решетка для барбекю ECOS 22001D (999630)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Решетка-гриль Ecos Fry-2025

Онлайн-заказ

16.36 р.

Решетка-гриль Ecos Fry-2025

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Решетка-гриль Ecos 3009D

Онлайн-заказ

36.75 р.

Решетка-гриль Ecos 3009D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Решетка-гриль Boyscout 61304

Онлайн-заказ

70.63 р.

Решетка-гриль Boyscout 61304

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мангал «Дачный»

372.40 р.

Мангал «Дачный»

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Мангал ''Пикничок''

188.70 р.

Мангал ''Пикничок''

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Дрова береза''.

45 р.

Дрова береза''.

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Мангалы, грили, барбекю Start Grill SKL12 (черный)

Онлайн-заказ

551.07 р.

Мангалы, грили, барбекю Start Grill SKL12 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Афганские казаны

110 р.

Афганские казаны

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Набор печь и казан+ПОДАРОК

140 р.

Набор печь и казан+ПОДАРОК

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Дрова ''береза''

45 р.

Дрова ''береза''

Минская, Несвиж

Доставка по Беларуси
Дрова березовые

350 р.

Дрова березовые

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Топливные брикеты из светлых опилок.

180 р.

Топливные брикеты из светлых опилок.

Гомель

Доставка по Беларуси
Жидкость для розжига 1л.

5.50 р.

Жидкость для розжига 1л.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Мангал с навесом, чаша 3мм размер 600/350/150

380 р.

Мангал с навесом, чаша 3мм размер 600/350/150

Могилев

Доставка по Беларуси
Мангал «Олень»

408.30 р.

Мангал «Олень»

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Казан Kukmara к120

Онлайн-заказ

108 р.

Казан Kukmara к120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кастрюля Appetite MX11352

Онлайн-заказ

119.60 р.

Кастрюля Appetite MX11352

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мангал дачный в стиле «Лофт»

360.80 р.

Мангал дачный в стиле «Лофт»

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для лепки Genio Kids Тесто-пластилин. Животный мир 6 цветов, 10 формочек

Онлайн-заказ

29 р.

Набор для лепки Genio Kids Тесто-пластилин. Животный мир 6 цветов, 10 формочек

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подарочный набор Jim Beam (фляжка 250мл., воронка, 4 рюмки) Оранжево-коричневый

Онлайн-заказ

48 р.
39 р.-19%

Подарочный набор Jim Beam (фляжка 250мл., воронка, 4 рюмки) Оранжево-коричневый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

Онлайн-заказ

53 р.

Корзина для хранения фруктов, овощей, посуды Home storage rack / фруктовница / хлебница / органайзер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распродажа Мультислайсер для овощей и фруктов 3 в 1 (Ручная терка овощерезка) Tabletop Drum Grater,

Онлайн-заказ

40.20 р.

Распродажа Мультислайсер для овощей и фруктов 3 в 1 (Ручная терка овощерезка) Tabletop Drum Grater,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коптильня холодного копчения ''Дым Дымыч'' 02Б

275 р.

Коптильня холодного копчения ''Дым Дымыч'' 02Б

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шампура новые Мангал

6 р.

Шампура новые Мангал

Гродно

Доставка по Беларуси
Коптильня электрическая двухуровневая ЭлектроМаш

120 р.

Коптильня электрическая двухуровневая ЭлектроМаш

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Коптильня КЕДР плюс К2-0.8Н (нерж. сталь 0.8 мм)

Онлайн-заказ

44.71 р.

Коптильня КЕДР плюс К2-0.8Н (нерж. сталь 0.8 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Решетка-гриль Ecos RD-667

Онлайн-заказ

32.09 р.

Решетка-гриль Ecos RD-667

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мангал Boyscout 61234

Онлайн-заказ

33.99 р.

Мангал Boyscout 61234

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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