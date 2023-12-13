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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Снегоуборщик Habert HBM24D

2 250 р.

Снегоуборщик Habert HBM24D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM28D

2 950 р.

Снегоуборщик Habert HBM28D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Цепь для пил Patriot 91VS-56E (862381356)

Онлайн-заказ

18.80 р.

Цепь для пил Patriot 91VS-56E (862381356)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мембрана Unipump Мембрана 50л EPDM

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55.20 р.

Мембрана Unipump Мембрана 50л EPDM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Расширительный бак Teplox РБ-18

Онлайн-заказ

79 р.

Расширительный бак Teplox РБ-18

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

145 р.

Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Масло цепное 1л

9.15 р.

Масло цепное 1л

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Бензопила Holzfforma G366 (Аналог STIHL MS 361)

933 р.

Бензопила Holzfforma G366 (Аналог STIHL MS 361)

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC 4000

1 691 р.

Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC 4000

Могилев

Доставка по Беларуси
Бензопила цепная Deli пила бензиновая цепная

275 р.

Бензопила цепная Deli пила бензиновая цепная

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

145 р.

Пила аккумуляторная. Пила цепная аккумуляторная. С масляным насосом и 2 аккум. Сучкорез. Мини-пила

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W (7л.с., 68х54см, 5+2 скор.), ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

1 890 р.

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W (7л.с., 68х54см, 5+2 скор.), ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Huter SGC 46/20E (2кВт, 46х20см, 5 мет.выброс), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

645 р.

Снегоуборщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Huter SGC 46/20E (2кВт, 46х20см, 5 мет.выброс), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Мобил К С65LC170FS

3 135 р.

Снегоуборщик Мобил К С65LC170FS

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 740 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD82ST (82В, 56x31 см, АКБ и з/у приобр. ОТДЕЛЬНО), 3 ГОДА ГА

1 499 р.

Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD82ST (82В, 56x31 см, АКБ и з/у приобр. ОТДЕЛЬНО), 3 ГОДА ГА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый Мобил К С60 Комфорт

2 365 р.

Снегоуборщик бензиновый Мобил К С60 Комфорт

Могилев

Доставка по Беларуси
JPV 1300

Онлайн-заказ

409.31 р.

JPV 1300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
WP 1100FP

Онлайн-заказ

414.02 р.

WP 1100FP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
NAP900D

Онлайн-заказ

408.51 р.

NAP900D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
SXGP900XFE

Онлайн-заказ

381.07 р.

SXGP900XFE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила цепная MAKITA аналог электрическая 2200w

199 р.

Пила цепная MAKITA аналог электрическая 2200w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Миниа пила сучкорез подача масла Кусторез

199 р.

Миниа пила сучкорез подача масла Кусторез

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор садовода пила и секатор безщеточный мощный

249 р.

Набор садовода пила и секатор безщеточный мощный

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект Бензопила Shtenli 550 Black

350 р.

Комплект Бензопила Shtenli 550 Black

Могилев

Доставка по Беларуси
Запчасти для Триммеров

Договорная

Запчасти для Триммеров

Могилев

Доставка по Беларуси
Электрическая пила P.I.T. PKE405-D1

Онлайн-заказ

192.51 р.

Электрическая пила P.I.T. PKE405-D1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензопила Patriot РТ 641

Онлайн-заказ

436 р.

Бензопила Patriot РТ 641

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензопила ECO CSP-235

Онлайн-заказ

249 р.

Бензопила ECO CSP-235

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пила Daewoo Power DACS 2700E

Онлайн-заказ

353.13 р.

Электрическая пила Daewoo Power DACS 2700E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензопила Champion 362-18

Онлайн-заказ

447.40 р.

Бензопила Champion 362-18

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Онлайн-заказ

1 161.60 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовый измельчитель Huter ESH-2800PRO

Онлайн-заказ

1 086 р.

Садовый измельчитель Huter ESH-2800PRO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Онлайн-заказ

1 073.60 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пила Sturm CC9922

Онлайн-заказ

370.54 р.

Электрическая пила Sturm CC9922

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Онлайн-заказ

229.33 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

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328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Онлайн-заказ

323.84 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Онлайн-заказ

460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензопила Edon GCS-16/2400

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285.42 р.

Бензопила Edon GCS-16/2400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Газонокосилка Hyundai L 5154S

Онлайн-заказ

1 301 р.

Газонокосилка Hyundai L 5154S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Триммер Huter GET-500

Онлайн-заказ

122.22 р.

Триммер Huter GET-500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бензопила Carver Hobby HSG 158-18

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253.87 р.

Бензопила Carver Hobby HSG 158-18

Минск, Центральный

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