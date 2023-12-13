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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок
vip

3 950 р.

Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
vip

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

120 р.

Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

170 р.

Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

990 р.

Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

265 р.

Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.

990 р.

Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.

Могилев

Доставка по Беларуси
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Витебск

Доставка по Беларуси
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

1 589 р.

Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

3 779 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

Витебск

Доставка по Беларуси
Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)

2 273 р.

Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ

1 310 р.

Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)

2 441 р.

Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ

4 940 р.

Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12

2 597 р.

Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотокультиватор BRAIT МКР402

1 169 р.

Мотокультиватор BRAIT МКР402

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

4 150 р.

Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima

3 779 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima

Брест

Доставка по Беларуси
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima

3 890 р.

Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

539 р.

Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

1 929 р.

Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

1 032 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА

3 710 р.

Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска

3 840 р.

Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача

2 280 р.

Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фреза почвенная фр 00010

1 450 р.

Фреза почвенная фр 00010

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

1 550 р.

Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кльтиватор Stark ST-1800

1 875 р.

Кльтиватор Stark ST-1800

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)

1 450 р.

Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)

1 763 р.

Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)

3 729 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)

Брест

Доставка по Беларуси
Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ

Договорная

Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05

Договорная

мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112

Договорная

мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112

Витебская, Бешенковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

1 429 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Картофелекопалка КМ-2 для мотоблока МТЗ

499 р.

Картофелекопалка КМ-2 для мотоблока МТЗ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

1 032 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

349 р.

Отвал для снега и выравнивания грунта универсал

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двигатели от 7л.с до 18 л.с GX210,GX270,GX390,GX420,GX450,R180NDL,R192NDL

312 р.

Двигатели от 7л.с до 18 л.с GX210,GX270,GX390,GX420,GX450,R180NDL,R192NDL

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

1 429 р.

Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плуг, сцепка к мотоблоку МТЗ

100 р.

Плуг, сцепка к мотоблоку МТЗ

Могилев

Доставка по Беларуси
мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919

Договорная

мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919

Витебская, Городок

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окучник дисковый Skiper д. дисков - 370мм,

220 р.

Окучник дисковый Skiper д. дисков - 370мм,

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока

1 420 р.

Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бензиновый двигатель ELAND GX220D-20

Онлайн-заказ

452.90 р.

Бензиновый двигатель ELAND GX220D-20

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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