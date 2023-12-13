Товары от Куфар Маркета
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3 950 р.
Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок
Минск, Центральный
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Минск, Центральный
120 р.
Переходной комплект для мотоблока МТЗ (9-18лс) Сварной
Минск, Центральный
170 р.
Окучник двухрядный регулируемый Целина ОП-2416.001 (700мм)
Минск, Центральный
990 р.
Культиватор бензин. Skiper SP-650 / FERMER FM-633
Минск, Фрунзенский
265 р.
Новые двигатели 7-18лс (для минитракторов, мотоблоков МТЗ (Беларус), Нева, Weima и прочей техники).
Минск, Фрунзенский
990 р.
Культиватор Shtenli 7000 Expert 7 л.с.
Могилев
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Витебск
1 589 р.
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт
Брест
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА
Витебск
2 273 р.
Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)
Гомель
1 310 р.
Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ
Минск, Заводской
2 441 р.
Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)
Брест
4 940 р.
Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ
Минск, Первомайский
2 597 р.
Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12
Минск, Заводской
1 169 р.
Мотокультиватор BRAIT МКР402
Гродно
4 150 р.
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)
Минск, Центральный
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima
Брест
3 890 р.
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima
Могилев
539 р.
Картофелесажалка для мотоблока КС01-01П с бункером для удобрений
Гомель
1 929 р.
Щетка коммунальная ЩК-1 для мотоблока МТЗ
Витебск
1 032 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная
Гомель
3 710 р.
Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА
Минск, Центральный
3 840 р.
Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска
Минск, Центральный
2 280 р.
Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача
Минск, Центральный
1 450 р.
Фреза почвенная фр 00010
Минск, Центральный
1 550 р.
Прицеп к мотоблоку усиленный (аналог сморгонского)
Минск, Партизанский
1 875 р.
Кльтиватор Stark ST-1800
Витебск
1 450 р.
Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)
Гомель
1 763 р.
Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)
Минская, Минский район
3 729 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)
Брест
Договорная
Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ
Минская, Минский район
Договорная
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05
Могилев
Договорная
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112
Витебская, Бешенковичи
1 429 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная
Брест
499 р.
Картофелекопалка КМ-2 для мотоблока МТЗ
Минск, Центральный
1 032 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0,8 одноконтурная
Минск, Центральный
349 р.
Отвал для снега и выравнивания грунта универсал
Гомель
312 р.
Двигатели от 7л.с до 18 л.с GX210,GX270,GX390,GX420,GX450,R180NDL,R192NDL
Минск, Заводской
1 429 р.
Снегоуборочная приставка СУБ-0.8 двухконтурная
Витебск
100 р.
Плуг, сцепка к мотоблоку МТЗ
Могилев
Договорная
мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919
Витебская, Городок
220 р.
Окучник дисковый Skiper д. дисков - 370мм,
Минск, Московский
1 420 р.
Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
452.90 р.
Бензиновый двигатель ELAND GX220D-20
Могилевская, Бобруйск