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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Доломитовая мука

9.50 р.

Доломитовая мука

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

330 р.

Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Договорная

Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

75 р.

Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Грунт Двина 100 литров. Акция

16 р.

Грунт Двина 100 литров. Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КАМПОСТ В МЕШКАХ

6 р.

КАМПОСТ В МЕШКАХ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
КОНСКИЙ НАВОЗ

6 р.

КОНСКИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
КОРОВИЙ НАВОЗ

6 р.

КОРОВИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

9 р.

удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
СОПРОПЕЛЬ

6 р.

СОПРОПЕЛЬ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

4 р.

ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ОПИЛКАМИ И БЕЗ ОПИЛАК

6 р.

КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ОПИЛКАМИ И БЕЗ ОПИЛАК

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Мука доломитовая (известняковая). Акция

11 р.

Мука доломитовая (известняковая). Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Все виды органического навоза

5.50 р.

Все виды органического навоза

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

6 р.

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ В МЕШКАХ И МАШИНАМИ

6 р.

ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ В МЕШКАХ И МАШИНАМИ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

10 р.

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Грунт с доставкой

6 р.

Грунт с доставкой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Грунт растительный с минеральным удобрением

Договорная

Грунт растительный с минеральным удобрением

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

6 р.

ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

7 р.

ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
ТОРФ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

5.50 р.

ТОРФ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

69 р.

Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

Брест

Доставка по Беларуси
БИОГУМУС В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

10 р.

БИОГУМУС В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Договорная

RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Брест

Доставка по Беларуси
Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг

200 р.

Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг

Брест

Доставка по Беларуси
ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг

180 р.

ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг

Брест

Доставка по Беларуси
АФК 16-16-16 , Суперфосфат ,25 кг

60 р.

АФК 16-16-16 , Суперфосфат ,25 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Go drip micro комплекс микроэлементов 1 кг

77 р.

Go drip micro комплекс микроэлементов 1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Беллис

365 р.

Беллис

Брест

Доставка по Беларуси
Сульфат аммония 50 кг

77 р.

Сульфат аммония 50 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Песок,навоз,торф,грунт, камень,все виды удобрения

Договорная

Песок,навоз,торф,грунт, камень,все виды удобрения

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Монофосфат калия , Израиль,25 кг

340 р.

Монофосфат калия , Израиль,25 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

144 р.

Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

248 р.

Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
АКВАРИН , водорастворимые удобрения,20 кг

Договорная

АКВАРИН , водорастворимые удобрения,20 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Железный, медный купорос 25 кг,1 кг

Договорная

Железный, медный купорос 25 кг,1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
СОЛОМА В МЕШКАХ

4 р.

СОЛОМА В МЕШКАХ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Актара Оригинал 250 гр

180 р.

Актара Оригинал 250 гр

Брест

Доставка по Беларуси
Сена в мешках в рулонах укос 2023

4 р.

Сена в мешках в рулонах укос 2023

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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