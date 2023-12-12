Товары от Куфар Маркета
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9.50 р.
Доломитовая мука
Гомельская, Мозырь
330 р.
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )
Брестская, Пинск
Договорная
Куриный помет конский навоз компост торф верховой
Минская, Минский район
75 р.
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)
Брестская, Пинск
16 р.
Грунт Двина 100 литров. Акция
Гомель
6 р.
КАМПОСТ В МЕШКАХ
Минская, Минский район
6 р.
КОНСКИЙ НАВОЗ
Минская, Смолевичи
6 р.
КОРОВИЙ НАВОЗ
Минская, Смолевичи
9 р.
удобрение для новогодних елей, сосен, пихт, туй FORTE
Минск, Первомайский
6 р.
СОПРОПЕЛЬ
Минская, Смолевичи
4 р.
ОПИЛКИ РАЗНЫХ ПОРОД
Минская, Смолевичи
6 р.
КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ОПИЛКАМИ И БЕЗ ОПИЛАК
Минская, Смолевичи
11 р.
Мука доломитовая (известняковая). Акция
Гомель
5.50 р.
Все виды органического навоза
Минская, Минский район
6 р.
ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
6 р.
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ В МЕШКАХ И МАШИНАМИ
Минская, Минский район
10 р.
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)
Минская, Смолевичи
6 р.
Грунт с доставкой
Минская, Минский район
Договорная
Грунт растительный с минеральным удобрением
Минская, Минский район
6 р.
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ
Минская, Смолевичи
7 р.
ВЕРХОВОЙ И НИЗИНЫЙ ТОРФ В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
5.50 р.
ТОРФ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ
Минская, Смолевичи
69 р.
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива
Брест
10 р.
БИОГУМУС В МЕШКАХ И САМОСВАЛОМ
Минская, Смолевичи
Договорная
RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%
Брест
200 р.
Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг
Брест
180 р.
ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг
Брест
60 р.
АФК 16-16-16 , Суперфосфат ,25 кг
Брест
77 р.
Go drip micro комплекс микроэлементов 1 кг
Брест
365 р.
Беллис
Брест
77 р.
Сульфат аммония 50 кг
Брест
Договорная
Песок,навоз,торф,грунт, камень,все виды удобрения
Минская, Минский район
340 р.
Монофосфат калия , Израиль,25 кг
Брест
144 р.
Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг
Брест
248 р.
Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг
Брест
Договорная
АКВАРИН , водорастворимые удобрения,20 кг
Брест
Договорная
Железный, медный купорос 25 кг,1 кг
Брест
4 р.
СОЛОМА В МЕШКАХ
Минская, Смолевичи
180 р.
Актара Оригинал 250 гр
Брест
4 р.
Сена в мешках в рулонах укос 2023
Минская, Минский район