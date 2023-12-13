Товары от Куфар Маркета
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60 р.
Снеговая лопата
Минск, Центральный
5 р.
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
Брестская, Барановичи
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163 р.
Тачка строительная BRADO 125 PROFI
Минск, Центральный
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Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый
Минск, Центральный
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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40 р.
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором
Минск, Центральный
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28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
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35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
185 р.
Тачка одноколесная Korona, 90 л.
Минск, Центральный
60 р.
Снеговая лопата
Минск, Центральный
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55 р.
Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали
Минск, Центральный
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49 р.
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков
Минск, Центральный
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Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый
Минск, Центральный
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59 р.
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия
Минск, Центральный
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57 р.
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)
Минск, Центральный
320 р.
Платформенная тележка
Минск, Октябрьский
5 р.
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
Брестская, Барановичи
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306.87 р.
Двухколесная тачка Palisad 68923
Минск, Центральный
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36.13 р.
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)
Минск, Центральный
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142.80 р.
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0
Минск, Центральный
90 р.
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный
Минск, Московский
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188.63 р.
Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01
Минск, Центральный
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134.10 р.
Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W
Минск, Центральный
20 р.
Бочки мелодические в отличном состоянии
Минск, Советский
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7.42 р.
Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)
Минск, Центральный
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38.60 р.
Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)
Минск, Центральный
150 р.
еврокуб 1000л
Гомель
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77.20 р.
Ножовка Toptul SAAA3013
Минск, Центральный
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50.70 р.
Топор Sturm 1015-13-FB0600
Минск, Центральный
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183.27 р.
Тачка КОМ ТССР-1П
Минск, Центральный
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278.30 р.
Fiskars 134710
Минск, Центральный
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122.20 р.
Пила садовая Fiskars Xtract SW72 1000612
Минск, Центральный
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38.94 р.
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)
Минск, Центральный
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58 р.
Грабли металлические зубчатые с черенком 1400мм STARTUL GARDEN
Минск, Центральный
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206 р.
Тачка WATT CW-2x150
Минск, Центральный
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127 р.
Тачка Skiper 2x85 Fermer
Минск, Центральный
Договорная
Лопата штыковая
Гомельская, Мозырь
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101.10 р.
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5
Минск, Центральный
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89.19 р.
Топор PATRIOT PA 445
Минск, Центральный
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71.50 р.
Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468
Минск, Центральный
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266.28 р.
Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)
Минск, Центральный
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258 р.
Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111
Минск, Центральный
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42.24 р.
Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233
Минск, Центральный
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45.07 р.
Мотыга Wolf-Garten Multi-Star IM-M (71AAA024650)
Минск, Центральный