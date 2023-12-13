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Сад и огород

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Снеговая лопата
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60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
vip

5 р.

Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Онлайн-заказ

163 р.

Тачка строительная BRADO 125 PROFI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Онлайн-заказ

173 р.
147 р.-15%

Катушка садовая со шлангом и распылителем (шланг поливочный), 14 м. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

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42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

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40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Онлайн-заказ

40 р.

Шланг саморасширяемый садовый для воды Magic Garden Hose (2.8m - 13.5m) NEW ОРИГИНАЛ с пулевизатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Онлайн-заказ

35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка одноколесная Korona, 90 л.

185 р.

Тачка одноколесная Korona, 90 л.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снеговая лопата
vip

60 р.

Снеговая лопата

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Онлайн-заказ

55 р.

Лопата копательная ЛКО ''Торнадика'' TORNADO из рельсовой стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Онлайн-заказ

49 р.

Вилы копательные ''Торнадика'' TORNADO 5 штыков

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

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76 р.
63 р.-17%

Степлер - подвязчик растений к опоре Tapetool (тапенер) Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Онлайн-заказ

59 р.

Прививочный секатор Green Helper GT-002 профессиональный.Три сменных лезвия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Онлайн-заказ

57 р.

Ручной культиватор ''ТОРНАДИКА'' корнеудалитель TORNADO ХИТ Осени (аэрация, удаление сорняков)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Платформенная тележка

320 р.

Платформенная тележка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.
vip

5 р.

Бочка Еврокуб Канистры Фляги Бидоны ПИЩЕВЫЕ (НОВЫЕ). ДОСТАВКА. Вышлю ЕВРОПОЧТОЙ в день заказа.

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Двухколесная тачка Palisad 68923

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306.87 р.

Двухколесная тачка Palisad 68923

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Онлайн-заказ

36.13 р.

Шланг Startul Garden ST6201-5/8-15 (5/8'', 15 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Онлайн-заказ

142.80 р.

Поливочные шланги Karcher Performance Plus (5/8'', 25 м) 2.645-320.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

90 р.

Шланг Karcher PrimoFlex 1/2 30 м 3х слойный поливочный

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01

Онлайн-заказ

188.63 р.

Двухколесная тачка Сибин СТ-22 39905-z01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W

Онлайн-заказ

134.10 р.

Колесо для тачки Total THTWB64018GPU-W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочки мелодические в отличном состоянии

20 р.

Бочки мелодические в отличном состоянии

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Онлайн-заказ

7.42 р.

Лопата для снега стандарт Альтернатива М8630 (без черенка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Онлайн-заказ

38.60 р.

Лопата для уборки снега Prosperplast Alpin IL2A-B333 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
еврокуб 1000л

150 р.

еврокуб 1000л

Гомель

Доставка по Беларуси
Ножовка Toptul SAAA3013

Онлайн-заказ

77.20 р.

Ножовка Toptul SAAA3013

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Топор Sturm 1015-13-FB0600

Онлайн-заказ

50.70 р.

Топор Sturm 1015-13-FB0600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка КОМ ТССР-1П

Онлайн-заказ

183.27 р.

Тачка КОМ ТССР-1П

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Fiskars 134710

Онлайн-заказ

278.30 р.

Fiskars 134710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила садовая Fiskars Xtract SW72 1000612

Онлайн-заказ

122.20 р.

Пила садовая Fiskars Xtract SW72 1000612

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Онлайн-заказ

38.94 р.

Шланг Волат 53110-25 (1/2'', 25м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грабли металлические зубчатые с черенком 1400мм STARTUL GARDEN

Онлайн-заказ

58 р.

Грабли металлические зубчатые с черенком 1400мм STARTUL GARDEN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка WATT CW-2x150

Онлайн-заказ

206 р.

Тачка WATT CW-2x150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка Skiper 2x85 Fermer

Онлайн-заказ

127 р.

Тачка Skiper 2x85 Fermer

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата штыковая

Договорная

Лопата штыковая

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Онлайн-заказ

101.10 р.

Шланг Unipump Ф13ВН*1,5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Топор PATRIOT PA 445

Онлайн-заказ

89.19 р.

Топор PATRIOT PA 445

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468

Онлайн-заказ

71.50 р.

Шланг Unipump Ф18ВН*2 (3/4'', 25 м) 13468

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)

Онлайн-заказ

266.28 р.

Опрыскиватели RYOBI One+ OWS1880 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111

Онлайн-заказ

258 р.

Опрыскиватели Marolex Profession Plus 12 S041.111

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233

Онлайн-заказ

42.24 р.

Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотыга Wolf-Garten Multi-Star IM-M (71AAA024650)

Онлайн-заказ

45.07 р.

Мотыга Wolf-Garten Multi-Star IM-M (71AAA024650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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