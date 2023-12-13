logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Минской области

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
vip

571 р.

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY

Минская, Слуцк

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов
vip

Договорная

Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов

Минская, Несвиж

Механизированная Стяжка пола

Договорная

Механизированная Стяжка пола

Минская, Молодечно

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

Электрик электроотопление

Договорная

Электрик электроотопление

Минская, Жодино

3D визуализация архитектуры

100 р.

3D визуализация архитектуры

Минская, Минский район

Ремонт стиральных машин

10 р.

Ремонт стиральных машин

Минская, Борисов

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

Укладка плитки Молодечно и район

Договорная

Укладка плитки Молодечно и район

Минская, Молодечно

Малярные работы

7 р.

Малярные работы

Минская, Молодечно

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

8 р.

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

Минская, Молодечно

Сиделка

Договорная

Сиделка

Минская, Минский район

badge-icon
Строительные работы любой сложности

Договорная

Строительные работы любой сложности

Минская, Узда

32 р.

Уроки английского языка для взрослых

Минская, Борисов

Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Слуцк

badge-icon
Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Минская, Борисов

badge-icon
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Договорная

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Минская, Борисов

badge-icon
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Молодечно

Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Бесплатно

Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные

Минская, Минский район

Парикмахерские услуги

25 р.

Парикмахерские услуги

Минская, Борисов

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Несвиж

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Клецк

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Копыль

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

60 р.

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

Минская, Солигорск

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Строительно-отделочные работы

1 р.

Строительно-отделочные работы

Минская, Солигорск

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

25 р.

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

Минская, Борисов

Натяжной потолок с треками в Борисове

27 р.

Натяжной потолок с треками в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окно в рассрочку в Клецке

Договорная

Окно в рассрочку в Клецке

Минская, Клецк

Рассрочка
Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Договорная

Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Минская, Узда

Рассрочка
натяжной потолок с подсветкой в Борисове

25 р.

натяжной потолок с подсветкой в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

Минская, Слуцк

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Репетитор по английскому языку онлайн

30 р.

Репетитор по английскому языку онлайн

Минская, Минский район

Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Договорная

Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Минская, Жодино

Рассрочка
Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Договорная

Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Минская, Борисов

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Договорная

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Минская, Борисов

Гравий Песок Пгс Щебень

Договорная

Гравий Песок Пгс Щебень

Минская, Березино

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Благоустройства мест захоранения любой сложности

100 р.

Благоустройства мест захоранения любой сложности

Минская, Минский район

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Минская, Борисов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Минская, Жодино

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги