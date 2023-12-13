Услуги в Минской области
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
571 р.
Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
Минская, Слуцк
Договорная
Ремонт смартфона Несвиж за несколько часов
Минская, Несвиж
Договорная
Механизированная Стяжка пола
Минская, Молодечно
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
Договорная
Электрик электроотопление
Минская, Жодино
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
10 р.
Ремонт стиральных машин
Минская, Борисов
24 р.
Декоративная штукатурка
Минская, Минский район
Договорная
Укладка плитки Молодечно и район
Минская, Молодечно
7 р.
Малярные работы
Минская, Молодечно
8 р.
Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне
Минская, Молодечно
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Строительные работы любой сложности
Минская, Узда
32 р.
Уроки английского языка для взрослых
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор по английскому языку
Минская, Слуцк
Договорная
Укладка ламината
Минская, Борисов
Договорная
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности
Минская, Борисов
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Молодечно
Бесплатно
Утилизируем Автомобили. Грузовые, легковые, утильные
Минская, Минский район
25 р.
Парикмахерские услуги
Минская, Борисов
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Несвиж
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Клецк
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Столбцы
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Копыль
60 р.
Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор
Минская, Солигорск
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино
Минская, Жодино
1 р.
Строительно-отделочные работы
Минская, Солигорск
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
25 р.
Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows
Минская, Борисов
27 р.
Натяжной потолок с треками в Борисове
Минская, Борисов
Договорная
Окно в рассрочку в Клецке
Минская, Клецк
Договорная
Окно ПВХ в рассрочку в Борисове
Минская, Борисов
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Узде
Минская, Узда
25 р.
натяжной потолок с подсветкой в Борисове
Минская, Борисов
25 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке
Минская, Слуцк
25 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино
Минская, Жодино
30 р.
Репетитор по английскому языку онлайн
Минская, Минский район
Договорная
Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка
Минская, Жодино
Договорная
Ремонт регулировка рекламация окон пвх
Минская, Борисов
Договорная
окона двери откосы рамы пвх Борисов и район
Минская, Борисов
Договорная
Гравий Песок Пгс Щебень
Минская, Березино
Договорная
Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах
Минская, Смолевичи
100 р.
Благоустройства мест захоранения любой сложности
Минская, Минский район
Договорная
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино
Минская, Борисов
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ
Минская, Жодино
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель