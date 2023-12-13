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Бытовые услуги, ремонт в Минской области

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Договорная

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Минская, Борисов

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Восстановление старых ванн

200 р.

Восстановление старых ванн

Минская, Узда

Рассрочка
Реставрация старых ванн

200 р.

Реставрация старых ванн

Минская, Молодечно

Реставрация ванн с гарантией

200 р.

Реставрация ванн с гарантией

Минская, Марьина Горка

Восстановление ванн

200 р.

Восстановление ванн

Минская, Жодино

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Молодечно

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Минский район

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Откачка сточных вод / Канализации / (Био)Туалетов

40 р.

Откачка сточных вод / Канализации / (Био)Туалетов

Минская, Смолевичи

Слуцк. Откачка канализации. Услуги Ассенизатора

Договорная

Слуцк. Откачка канализации. Услуги Ассенизатора

Минская, Слуцк

Прочистка/Промывка Канализации и устранение засора

Договорная

Прочистка/Промывка Канализации и устранение засора

Минская, Минский район

Проект электроснабжения. Дзержинск и район.

Договорная

Проект электроснабжения. Дзержинск и район.

Минская, Дзержинск

Сборка мебели в Борисове

Договорная

Сборка мебели в Борисове

Минская, Борисов

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Откачка канализации в Борисове

45 р.

Откачка канализации в Борисове

Минская, Борисов

Договорная

Сборка мебели

Минская, Вилейка

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Молодечно

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Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Минский район

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Жодино

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Борисов

Сборка мебели в Борисове

Договорная

Сборка мебели в Борисове

Минская, Борисов

Откачка канализации

50 р.

Откачка канализации

Минская, Минский район

Откачка канализации, септиков

Бесплатно

Откачка канализации, септиков

Минская, Борисов

Откачка канализации Слуцк

Договорная

Откачка канализации Слуцк

Минская, Слуцк

Договорная

Уборка снега

Минская, Минский район

Откачка канализации Солигорск

Договорная

Откачка канализации Солигорск

Минская, Солигорск

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Смолевичи

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ

Договорная

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ

Минская, Борисов

Помощница по дому

Договорная

Помощница по дому

Минская, Смолевичи

10 р.

Уборка снега

Минская, Слуцк

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Откачка канализации Солигорск 5 кубов

40 р.

Откачка канализации Солигорск 5 кубов

Минская, Солигорск

Договорная

Клининг

Минская, Минский район

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Откачка канализации

45 р.

Откачка канализации

Минская, Воложин

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль

Минская, Заславль

Уборка снега

70 р.

Уборка снега

Минская, Молодечно

Помощь в уборке

Договорная

Помощь в уборке

Минская, Молодечно

Очищу снег в любом размере также домов крыш

Договорная

Очищу снег в любом размере также домов крыш

Минская, Борисов

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Договорная

Услуга: чистка снега

Минская, Копыль

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Сборка мебели. В Копыле

Договорная

Сборка мебели. В Копыле

Минская, Копыль

Откачка- Услуги Ассенизатора

Договорная

Откачка- Услуги Ассенизатора

Минская, Борисов

Договорная

клининговые услуги

Минская, Борисов

Договорная

Клининг

Минская, Борисов

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Договорная

Окажу помощь

Минская, Молодечно

Договорная

Уборка квартир .Клецк

Минская, Клецк

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ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ

Договорная

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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