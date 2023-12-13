Бытовые услуги, ремонт в Минской области
Договорная
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности
Минская, Борисов
200 р.
Восстановление старых ванн
Минская, Узда
200 р.
Реставрация старых ванн
Минская, Молодечно
200 р.
Реставрация ванн с гарантией
Минская, Марьина Горка
200 р.
Восстановление ванн
Минская, Жодино
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка снега
Минская, Минский район
40 р.
Откачка сточных вод / Канализации / (Био)Туалетов
Минская, Смолевичи
Договорная
Слуцк. Откачка канализации. Услуги Ассенизатора
Минская, Слуцк
Договорная
Прочистка/Промывка Канализации и устранение засора
Минская, Минский район
Договорная
Проект электроснабжения. Дзержинск и район.
Минская, Дзержинск
Договорная
Сборка мебели в Борисове
Минская, Борисов
45 р.
Откачка канализации в Борисове
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Вилейка
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Минская, Минский район
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Минская, Жодино
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели в Борисове
Минская, Борисов
50 р.
Откачка канализации
Минская, Минский район
Бесплатно
Откачка канализации, септиков
Минская, Борисов
Договорная
Откачка канализации Слуцк
Минская, Слуцк
Договорная
Уборка снега
Минская, Минский район
Договорная
Откачка канализации Солигорск
Минская, Солигорск
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Минская, Смолевичи
Договорная
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ
Минская, Борисов
Договорная
Помощница по дому
Минская, Смолевичи
10 р.
Уборка снега
Минская, Слуцк
40 р.
Откачка канализации Солигорск 5 кубов
Минская, Солигорск
Договорная
Клининг
Минская, Минский район
45 р.
Откачка канализации
Минская, Воложин
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Заславль
Минская, Заславль
70 р.
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Помощь в уборке
Минская, Молодечно
Договорная
Очищу снег в любом размере также домов крыш
Минская, Борисов
Договорная
Услуга: чистка снега
Минская, Копыль
Договорная
Сборка мебели. В Копыле
Минская, Копыль
Договорная
Откачка- Услуги Ассенизатора
Минская, Борисов
Договорная
клининговые услуги
Минская, Борисов
Договорная
Клининг
Минская, Борисов
Договорная
Окажу помощь
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка квартир .Клецк
Минская, Клецк
Договорная
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель