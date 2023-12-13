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Ремонт квартир в Минской области

Ограждения лестниц, перила, навесы, сварка
vip

Договорная

Ограждения лестниц, перила, навесы, сварка

Минская, Минский район

Натяжной потолок
vip

Договорная

Натяжной потолок

Минская, Молодечно

Рассрочка
Шлифовка срубов. Покраска. Герметизация швов

9 р.

Шлифовка срубов. Покраска. Герметизация швов

Минская, Другие города

Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Договорная

Внутренняя отделка квартир в Солигорске

Минская, Солигорск

Натяжные потолки,узнай стоимость потолка за 1 мину

Договорная

Натяжные потолки,узнай стоимость потолка за 1 мину

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Электрика Электро-монтажные работы

10 р.

Электрика Электро-монтажные работы

Минская, Молодечно

плиточные работы, подготовка

8 р.

плиточные работы, подготовка

Минская, Молодечно

Слив воды с натяжного потолка

150 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Борисов

Слив воды с натяжного потолка

150 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Жодино

Слив воды с натяжного потолка

170 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Смолевичи

Натяжные потолки в Логойске

Договорная

Натяжные потолки в Логойске

Минская, Логойск

Рассрочка
Натяжные потолки в Жодино

25 р.

Натяжные потолки в Жодино

Минская, Жодино

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

25 р.

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

Минская, Борисов

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

8 р.

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

Минская, Смолевичи

Электрик электроотопление

Договорная

Электрик электроотопление

Минская, Жодино

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

Укладка плитки Молодечно и район

Договорная

Укладка плитки Молодечно и район

Минская, Молодечно

Малярные работы

7 р.

Малярные работы

Минская, Молодечно

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

8 р.

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

Минская, Молодечно

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Минская, Борисов

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Молодечно

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Несвиж

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Клецк

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Копыль

Строительно-отделочные работы

1 р.

Строительно-отделочные работы

Минская, Солигорск

Натяжной потолок с треками в Борисове

27 р.

Натяжной потолок с треками в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окно в рассрочку в Клецке

Договорная

Окно в рассрочку в Клецке

Минская, Клецк

Рассрочка
Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Договорная

Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Узде

Минская, Узда

Рассрочка
натяжной потолок с подсветкой в Борисове

25 р.

натяжной потолок с подсветкой в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

Минская, Слуцк

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Договорная

Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Минская, Жодино

Рассрочка
Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Договорная

Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Минская, Борисов

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Договорная

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Минская, Борисов

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Рассрочка
Натяжной потолок Рассрочка

Договорная

Натяжной потолок Рассрочка

Минская, Молодечно

Ремонт Дачи

Договорная

Ремонт Дачи

Минская, Слуцк

Гипсовая штукатурка стен

Бесплатно

Гипсовая штукатурка стен

Минская, Минский район

Договорная

Отделка

Минская, Молодечно

Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

2 р.

Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

Минская, Борисов

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ в Минской област

Договорная

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ в Минской област

Минская, Смолевичи

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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