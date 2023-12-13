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Услуги по благоустройству в саду в Минской области

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Договорная

Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка

Минская, Логойск

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Договорная

Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко

Минская, Минский район

Расчистка участка от деревьев и растительности

Договорная

Расчистка участка от деревьев и растительности

Минская, Минский район

Договорная

Уборка снега. Чистка снега. Подсыпка дорог ПСС.

Минская, Борисов

Спилить дерево

100 р.

Спилить дерево

Минская, Минский район

ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА, КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Бесплатно

ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА, КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Минская, Любань

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Безопасный спил деревьев

Договорная

Безопасный спил деревьев

Минская, Минский район

Бурение скважин в Минской и Могилёвской обл.

Договорная

Бурение скважин в Минской и Могилёвской обл.

Минская, Березино

Покос травы и бурьяна. Цена договорная

Договорная

Покос травы и бурьяна. Цена договорная

Минская, Смолевичи

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ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

10 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.

Минская, Минский район

Услуги по обработке участка

Бесплатно

Услуги по обработке участка

Минская, Минский район

Уборка снега с теплиц и навесов

50 р.

Уборка снега с теплиц и навесов

Минская, Логойск

Расчистка участка (благоустройство)

Договорная

Расчистка участка (благоустройство)

Минская, Минский район

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Жодино

Попилю дрова

Договорная

Попилю дрова

Минская, Слуцк

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Удаление, валка, спил, расчистка от деревьев и кус

Договорная

Удаление, валка, спил, расчистка от деревьев и кус

Минская, Слуцк

Договорная

Снег

Минская, Другие города

Чистка снега на участке

Договорная

Чистка снега на участке

Минская, Минский район

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Договорная

Колка дров

Минская, Несвиж

Уборка снега. Чистка снега.

65 р.

Уборка снега. Чистка снега.

Минская, Борисов

Укладка тротуарной плитки

16 р.

Укладка тротуарной плитки

Минская, Несвиж

Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

50 р.

Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

Минская, Другие города

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Подметание, уборка территории. Механизированное по

50 р.

Подметание, уборка территории. Механизированное по

Минская, Борисов

Помощь на участке

Договорная

Помощь на участке

Минская, Жодино

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Колка дров

20 р.

Колка дров

Минская, Жодино

Расчистка участков

Договорная

Расчистка участков

Минская, Молодечно

Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.

10 р.

Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.

Минская, Минский район

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АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА

65 р.

АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА

Минская, Минский район

Культивация Фрезерование Земли.

10 р.

Культивация Фрезерование Земли.

Минская, Минский район

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Фрезеровка, покос травы.

Договорная

Фрезеровка, покос травы.

Минская, Борисов

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Клумба Альпийская горка

139 р.

Клумба Альпийская горка

Минская, Минский район

Покос травы

8 р.

Покос травы

Минская, Солигорск

Уборка участков

Договорная

Уборка участков

Минская, Жодино

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Покос травы, пилка и подрезка сада, дров, покос тб

Договорная

Покос травы, пилка и подрезка сада, дров, покос тб

Минская, Слуцк

Покос травы и бурьяна,

Договорная

Покос травы и бурьяна,

Минская, Логойск

Услуга культивации

Договорная

Услуга культивации

Минская, Жодино

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Уход за участком

8 р.

Уход за участком

Минская, Дзержинск

Мотокультиващия земли

Договорная

Мотокультиващия земли

Минская, Столбцы

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Садовник, обрезка плодовых деревьев

Договорная

Садовник, обрезка плодовых деревьев

Минская, Минский район

Земельные работы

Договорная

Земельные работы

Минская, Жодино

Договорная

Колка дров.

Минская, Борисов

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Беседка ''Батлейка''

2 400 р.

Беседка ''Батлейка''

Минская, Слуцк

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
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