Услуги по благоустройству в саду в Минской области
Договорная
Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка
Минская, Логойск
Договорная
Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко
Минская, Минский район
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минская, Минский район
Договорная
Уборка снега. Чистка снега. Подсыпка дорог ПСС.
Минская, Борисов
100 р.
Спилить дерево
Минская, Минский район
Бесплатно
ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА, КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Минская, Любань
Договорная
Безопасный спил деревьев
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин в Минской и Могилёвской обл.
Минская, Березино
Договорная
Покос травы и бурьяна. Цена договорная
Минская, Смолевичи
10 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА САДА. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Минская, Минский район
Бесплатно
Услуги по обработке участка
Минская, Минский район
50 р.
Уборка снега с теплиц и навесов
Минская, Логойск
Договорная
Расчистка участка (благоустройство)
Минская, Минский район
Договорная
Уборка снега
Минская, Жодино
Договорная
Попилю дрова
Минская, Слуцк
Договорная
Удаление, валка, спил, расчистка от деревьев и кус
Минская, Слуцк
Договорная
Снег
Минская, Другие города
Договорная
Чистка снега на участке
Минская, Минский район
Договорная
Колка дров
Минская, Несвиж
65 р.
Уборка снега. Чистка снега.
Минская, Борисов
16 р.
Укладка тротуарной плитки
Минская, Несвиж
50 р.
Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.
Минская, Другие города
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
50 р.
Подметание, уборка территории. Механизированное по
Минская, Борисов
Договорная
Помощь на участке
Минская, Жодино
20 р.
Колка дров
Минская, Жодино
Договорная
Расчистка участков
Минская, Молодечно
10 р.
Благоустройство Фрезерование Культивация Пахота.
Минская, Минский район
65 р.
АРЕНДА МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. ДЕШЕВАЯ ДОСТАВКА
Минская, Минский район
10 р.
Культивация Фрезерование Земли.
Минская, Минский район
Договорная
Фрезеровка, покос травы.
Минская, Борисов
139 р.
Клумба Альпийская горка
Минская, Минский район
8 р.
Покос травы
Минская, Солигорск
Договорная
Уборка участков
Минская, Жодино
Договорная
Покос травы, пилка и подрезка сада, дров, покос тб
Минская, Слуцк
Договорная
Покос травы и бурьяна,
Минская, Логойск
Договорная
Услуга культивации
Минская, Жодино
8 р.
Уход за участком
Минская, Дзержинск
Договорная
Мотокультиващия земли
Минская, Столбцы
Договорная
Садовник, обрезка плодовых деревьев
Минская, Минский район
Договорная
Земельные работы
Минская, Жодино
Договорная
Колка дров.
Минская, Борисов
2 400 р.
Беседка ''Батлейка''
Минская, Слуцк
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно