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Ремонтно-строительные работы в Минской области

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Строительство и отделка бань/саун
vip

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Марьина Горка

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Договорная

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Минская, Борисов

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

8 р.

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

Минская, Борисов

Механизированная Стяжка пола

Договорная

Механизированная Стяжка пола

Минская, Молодечно

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

3D визуализация архитектуры

100 р.

3D визуализация архитектуры

Минская, Минский район

Строительные работы любой сложности

Договорная

Строительные работы любой сложности

Минская, Узда

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

60 р.

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

Минская, Солигорск

Аренда миниэкскаватора

65 р.

Аренда миниэкскаватора

Минская, Молодечно

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

Архитектурное проектирование

Договорная

Архитектурное проектирование

Минская, Дзержинск

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Договорная

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Минская, Слуцк

Обшивка франтонов и свесов кровли

Договорная

Обшивка франтонов и свесов кровли

Минская, Слуцк

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Договорная

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Минская, Логойск

Строительство и реконструкция домов

Договорная

Строительство и реконструкция домов

Минская, Минский район

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

80 р.

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

Минская, Логойск

Отделка домов, бань, дач

Договорная

Отделка домов, бань, дач

Минская, Заславль

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

500 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Договорная

Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат

Минская, Смолевичи

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Вилейка

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

12 р.

Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344

Минская, Минский район

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Жодино

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

30 р.

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

Минская, Молодечно

Бурение скважин Руденск

45 р.

Бурение скважин Руденск

Минская, Руденск

Рассрочка
Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Договорная

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Минская, Минский район

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Договорная

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Минский район

Рассрочка
Канализация в дом

850 р.

Канализация в дом

Минская, Минский район

Кладка перегородок из блока и кирпича .

20 р.

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минская, Минский район

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Договорная

Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней

Минская, Минский район

Алмазное сверление отверстий

1 р.

Алмазное сверление отверстий

Минская, Борисов

Бурение скважин Березино

40 р.

Бурение скважин Березино

Минская, Березино

Рассрочка
Бурение скважин Смолевичи

40 р.

Бурение скважин Смолевичи

Минская, Минский район

Бурение скважин Червень

45 р.

Бурение скважин Червень

Минская, Червень

Рассрочка
Бурение скважин Пуховичи

45 р.

Бурение скважин Пуховичи

Минская, Марьина Горка

Рассрочка
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Молодечно

170 р.

Копка колодца Молодечно

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Столбцы

170 р.

Копка колодцев Столбцы

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Договорная

Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев по Беларуси

170 р.

Копка колодцев по Беларуси

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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