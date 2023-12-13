Ремонтно-строительные работы в Минской области
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Марьина Горка
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Строительство, реконструкция, ремонт под ключ
Минская, Борисов
8 р.
Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи
Минская, Борисов
Договорная
Механизированная Стяжка пола
Минская, Молодечно
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
Договорная
Строительные работы любой сложности
Минская, Узда
60 р.
Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор
Минская, Солигорск
65 р.
Аренда миниэкскаватора
Минская, Молодечно
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
Архитектурное проектирование
Минская, Дзержинск
Договорная
Кровельные работы . Монтаж кровли .
Минская, Слуцк
Договорная
Обшивка франтонов и свесов кровли
Минская, Слуцк
Договорная
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля
Минская, Логойск
Договорная
Строительство и реконструкция домов
Минская, Минский район
80 р.
Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4
Минская, Логойск
Договорная
Отделка домов, бань, дач
Минская, Заславль
500 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
Договорная
Подшива кровельного свеса,водостоки ,снегозадержат
Минская, Смолевичи
Договорная
Электрик
Минская, Вилейка
12 р.
Подшивка свесов Монтаж водостока +375295800344
Минская, Минский район
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Минская, Жодино
30 р.
ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро
Минская, Молодечно
45 р.
Бурение скважин Руденск
Минская, Руденск
Договорная
Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.
Минская, Минский район
Договорная
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА
Минская, Минский район
65 р.
Услуги мини экскаватора
Минская, Минский район
850 р.
Канализация в дом
Минская, Минский район
20 р.
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минская, Минский район
Договорная
Спил аварийных деревьев. Удаление деревьев.Измельчение веток.Корчевка пней
Минская, Минский район
1 р.
Алмазное сверление отверстий
Минская, Борисов
40 р.
Бурение скважин Березино
Минская, Березино
40 р.
Бурение скважин Смолевичи
Минская, Минский район
45 р.
Бурение скважин Червень
Минская, Червень
45 р.
Бурение скважин Пуховичи
Минская, Марьина Горка
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень
170 р.
Копка колодца Молодечно
Минская, Молодечно
170 р.
Копка колодцев Столбцы
Минская, Столбцы
Договорная
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев
Минская, Воложин
170 р.
Копка колодцев по Беларуси
Минская, Мядель
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный