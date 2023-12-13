Услуги в сфере красоты и здоровья в Минской области
30 р.
Маникюр
Минская, Солигорск
25 р.
Парикмахерские услуги
Минская, Борисов
50 р.
Нужна модель на ботокс волос
Минская, Борисов
Договорная
Наращивание ресниц / Моделирование бровей
Минская, Борисов
80 р.
Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг
Минская, Молодечно
30 р.
Маникюр, наращивание ногтей
Минская, Молодечно
35 р.
Маникюр Молодечно
Минская, Молодечно
40 р.
МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК
Минская, Солигорск
25 р.
Маникюр
Минская, Слуцк
Договорная
Маникюр, педикюр
Минская, Борисов
25 р.
Маникюр/наращивание ногтей
Минская, Борисов
Договорная
Наращивание ресниц
Минская, Борисов
15 р.
Маникюр
Минская, Борисов
5 р.
Депиляция воском
Минская, Борисов
35 р.
Косметологические услуги.
Минская, Борисов
Бесплатно
Стрижка
Минская, Фаниполь
Договорная
Модель на маникюр,укрепление гелем
Минская, Борисов
25 р.
Маникюр, педикюр(укрепление гелем)
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги парикмахера
Минская, Минский район
100 р.
Наращивание волос СОЛИГОРСК
Минская, Солигорск
50 р.
Кератин,ботокс,холодное восстановление
Минская, Борисов
35 р.
Экспресс/дневной/вечерний/свадебный макияж
Минская, Борисов
40 р.
Наращивание ресниц
Минская, Борисов
30 р.
Прокол мочки уха ''пистолетом'' система STUDEX (СШ
Минская, Молодечно
25 р.
Комбинированный маникюр покрытие гель лак
Минская, Борисов
Договорная
Маникюр
Минская, Борисов
15 р.
Долговременная укладка бровей
Минская, Борисов
15 р.
Делаю маникюр
Минская, Воложин
35 р.
Маникюр
Минская, Борисов
150 р.
Наращивание волос
Минская, Минский район
30 р.
Маникюр
Минская, Борисов
120 р.
Полный образ: любой макияж и локоны
Минская, Молодечно
40 р.
Кератин/ботокс/холодное восстановление
Минская, Борисов
10 р.
Наращивание ресниц пучками
Минская, Молодечно
Договорная
Маникюр и педикюр
Минская, Борисов
20 р.
Долговременное покрытые гель лаком
Минская, Борисов
Договорная
Маникюр+педикюр
Минская, Борисов
Договорная
Услуги косметолога
Минская, Клецк
30 р.
Наращивание ногтей, маникюр,покрытие гель-лак
Минская, Борисов
30 р.
Наращивание ресниц
Минская, Борисов
15 р.
Наращивание ресниц
Минская, Борисов
Договорная
Акция с 11.12 по 17.12 включительно
Минская, Солигорск
Договорная
Химзавивка и биозавивка
Минская, Солигорск
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный