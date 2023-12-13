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Услуги в сфере красоты и здоровья в Минской области

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Солигорск

Парикмахерские услуги

25 р.

Парикмахерские услуги

Минская, Борисов

Нужна модель на ботокс волос

50 р.

Нужна модель на ботокс волос

Минская, Борисов

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Договорная

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Минская, Борисов

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

80 р.

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

Минская, Молодечно

Маникюр, наращивание ногтей

30 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Минская, Молодечно

Маникюр Молодечно

35 р.

Маникюр Молодечно

Минская, Молодечно

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

40 р.

МАНИКЮР СОЛИГОРСК ГЕЛЬ ЛАК

Минская, Солигорск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Слуцк

Маникюр, педикюр

Договорная

Маникюр, педикюр

Минская, Борисов

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Маникюр/наращивание ногтей

25 р.

Маникюр/наращивание ногтей

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Депиляция воском

5 р.

Депиляция воском

Минская, Борисов

Косметологические услуги.

35 р.

Косметологические услуги.

Минская, Борисов

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Бесплатно

Стрижка

Минская, Фаниполь

Модель на маникюр,укрепление гелем

Договорная

Модель на маникюр,укрепление гелем

Минская, Борисов

Маникюр, педикюр(укрепление гелем)

25 р.

Маникюр, педикюр(укрепление гелем)

Минская, Молодечно

Услуги парикмахера

Договорная

Услуги парикмахера

Минская, Минский район

Наращивание волос СОЛИГОРСК

100 р.

Наращивание волос СОЛИГОРСК

Минская, Солигорск

Кератин,ботокс,холодное восстановление

50 р.

Кератин,ботокс,холодное восстановление

Минская, Борисов

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Экспресс/дневной/вечерний/свадебный макияж

35 р.

Экспресс/дневной/вечерний/свадебный макияж

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Прокол мочки уха ''пистолетом'' система STUDEX (СШ

30 р.

Прокол мочки уха ''пистолетом'' система STUDEX (СШ

Минская, Молодечно

Комбинированный маникюр покрытие гель лак

25 р.

Комбинированный маникюр покрытие гель лак

Минская, Борисов

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Минская, Борисов

Долговременная укладка бровей

15 р.

Долговременная укладка бровей

Минская, Борисов

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Делаю маникюр

15 р.

Делаю маникюр

Минская, Воложин

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Наращивание волос

150 р.

Наращивание волос

Минская, Минский район

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Борисов

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Полный образ: любой макияж и локоны

120 р.

Полный образ: любой макияж и локоны

Минская, Молодечно

Кератин/ботокс/холодное восстановление

40 р.

Кератин/ботокс/холодное восстановление

Минская, Борисов

Наращивание ресниц пучками

10 р.

Наращивание ресниц пучками

Минская, Молодечно

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Маникюр и педикюр

Договорная

Маникюр и педикюр

Минская, Борисов

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Долговременное покрытые гель лаком

20 р.

Долговременное покрытые гель лаком

Минская, Борисов

Маникюр+педикюр

Договорная

Маникюр+педикюр

Минская, Борисов

Услуги косметолога

Договорная

Услуги косметолога

Минская, Клецк

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Наращивание ногтей, маникюр,покрытие гель-лак

30 р.

Наращивание ногтей, маникюр,покрытие гель-лак

Маникюр + покрытием гель-лаком — 30 p.

Минская, Борисов

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

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Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Договорная

Акция с 11.12 по 17.12 включительно

Минская, Солигорск

Химзавивка и биозавивка

Договорная

Химзавивка и биозавивка

Минская, Солигорск

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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