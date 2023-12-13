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Авто услуги в Минской области

Аргон

15 р.

Аргон

Минская, Борисов

Ремонт автомобилей

15 р.

Ремонт автомобилей

Минская, Молодечно

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Договорная

Переварка вашего авто

Минская, Копыль

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Пескоструйная Очистка Металла Молодечно

25 р.

Пескоструйная Очистка Металла Молодечно

Минская, Молодечно

Эвакуатор, Автопомощь

70 р.

Эвакуатор, Автопомощь

Минская, Молодечно

Эвакуатор Молодечно

70 р.

Эвакуатор Молодечно

Минская, Молодечно

Химчистка авто

Договорная

Химчистка авто

Минская, Молодечно

авто с гарантией из США и Европы

959 р.

авто с гарантией из США и Европы

Минская, Минский район

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СТО, ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВОЙ И ЛЕГКОВОЙ

50 р.

СТО, ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВОЙ И ЛЕГКОВОЙ

Минская, Вилейка

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Переварку авто любой сложности

Договорная

Переварку авто любой сложности

Минская, Минский район

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Ремонт и перетяжка Дверных карт, потолков, сидений

Договорная

Ремонт и перетяжка Дверных карт, потолков, сидений

Минская, Борисов

Покрасочные, сварочные работы

Договорная

Покрасочные, сварочные работы

Минская, Молодечно

Эвакуатор

Договорная

Эвакуатор

Минская, Марьина Горка

заправка кондиционеров в авто

20 р.

заправка кондиционеров в авто

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Химчистка салона автомобиля

Договорная

Химчистка салона автомобиля

Минская, Слуцк

Сварочно-кузовные работы

Договорная

Сварочно-кузовные работы

Минская, Борисов

Автоэлектрик город Борисов

50 р.

Автоэлектрик город Борисов

Минская, Борисов

Пескоструйная обработка

Договорная

Пескоструйная обработка

Минская, Минский район

Изготовление ключей для авто. Борисов. Жодино.

50 р.

Изготовление ключей для авто. Борисов. Жодино.

Минская, Борисов

СТО для грузовых автомобилей в БОРИСОВЕ

Договорная

СТО для грузовых автомобилей в БОРИСОВЕ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Сварка,покраска авто. Восстановление после ДТП

Договорная

Сварка,покраска авто. Восстановление после ДТП

Минская, Узда

3D развал схождение

30 р.

3D развал схождение

Минская, Солигорск

Восстановление авто после ДТП. Стапель. Споттер.

Договорная

Восстановление авто после ДТП. Стапель. Споттер.

Минская, Слуцк

Дробеструйная обработка

Договорная

Дробеструйная обработка

Минская, Несвиж

Покраска полимером (полимерка)

200 р.

Покраска полимером (полимерка)

Минская, Минский район

химчистка салона автомобиля, машины

150 р.

химчистка салона автомобиля, машины

Минская, Молодечно

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Выездная компьютерная диагностика легковых авто

30 р.

Выездная компьютерная диагностика легковых авто

Минская, Фаниполь

амортизаторы - восстановление

Договорная

амортизаторы - восстановление

Минская, Молодечно

3D Сход-развал для грузовых автомобилей

Договорная

3D Сход-развал для грузовых автомобилей

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Ремонт двигателей ДВС к автомобилям МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

920 р.

Ремонт двигателей ДВС к автомобилям МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор Борисов, с платформой автопомощь Борисов

Договорная

Эвакуатор Борисов, с платформой автопомощь Борисов

Минская, Борисов

автошторки

Договорная

автошторки

Минская, Молодечно

Покраска автомобилей, мотоциклов.

Договорная

Покраска автомобилей, мотоциклов.

Минская, Борисов

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Ремонт автомобилей

Договорная

Ремонт автомобилей

Минская, Слуцк

3D печать. 3д печать.

10 р.

3D печать. 3д печать.

Минская, Борисов

Магазин автосвета и звука

Договорная

Магазин автосвета и звука

Минская, Молодечно

Сварка,покраска.

Договорная

Сварка,покраска.

Минская, Борисов

Изготовление и ремонт авто ключей

Договорная

Изготовление и ремонт авто ключей

Минская, Несвиж

Автоэлектрик, ремонт авто VOLVO,VAG,BMW

70 р.

Автоэлектрик, ремонт авто VOLVO,VAG,BMW

Минская, Борисов

Осмотр Авто перед покупкой.

80 р.

Осмотр Авто перед покупкой.

Минская, Борисов

Договорная

Ремонт двигателей 6ЧН12/14, 6Ч12/14, 4Ч10.5/13.

Минская, Жодино

ремонт кузова

10 р.

ремонт кузова

Минская, Борисов

Эвакуатор Молодечно. Круглосуточно. Недорого.

45 р.

Эвакуатор Молодечно. Круглосуточно. Недорого.

Минская, Молодечно

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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