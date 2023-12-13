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Услуги в Гомельской области

Шарж по фотографии
vip

25 р.

Шарж по фотографии

Гомель

Репетитор английского языка онлайн. Все уровни
vip

25 р.

Репетитор английского языка онлайн. Все уровни

Гомель

сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Электроотопление электромонтаж

Договорная

Электроотопление электромонтаж

Гомельская, Чечерск

Усадьба Деда Мороза

20 р.

Усадьба Деда Мороза

Гомельская, Светлогорск

Услуги манипулятора

45 р.

Услуги манипулятора

Гомель

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Аренда тепловизора в Гомеле

40 р.

Аренда тепловизора в Гомеле

Гомель

Грузовое такси, Грузчики, Разбока-сборка мебели

10 р.

Грузовое такси, Грузчики, Разбока-сборка мебели

Гомель

Натяжные потолки в Гомеле. Рассрочка 0%. Без пыли.

Договорная

Натяжные потолки в Гомеле. Рассрочка 0%. Без пыли.

Гомель

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Сантехнические работы.

25 р.

Сантехнические работы.

Гомель

Репетитор английского

20 р.

Репетитор английского

Гомель

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дедушка Мороз и Снегурочка

40 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

Услуги по сборке и ремонту пк

Договорная

Услуги по сборке и ремонту пк

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки

13 р.

Грузоперевозки

Гомель

Рассрочка
Ремонт ноутбуков Ремонт компьютеров Комп мастер

12 р.

Ремонт ноутбуков Ремонт компьютеров Комп мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

3 р.

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

Гомельская, Мозырь

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Гомель

Ремонт квартир и домов под ключ

Договорная

Ремонт квартир и домов под ключ

Гомель

Ремонт квартир и домов ''под ключ''

Договорная

Ремонт квартир и домов ''под ключ''

Гомель

Аренда бани-бочки

120 р.

Аренда бани-бочки

Гомель

Установка Windows Настройка Программ Комп мастер

Договорная

Установка Windows Настройка Программ Комп мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки до 6 метров длиной

0.40 р.

Грузоперевозки до 6 метров длиной

Гомель

Натяжные потолки. Рассрочка

Договорная

Натяжные потолки. Рассрочка

Гомель

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки. Квартирные переезды

15 р.

Грузоперевозки. Квартирные переезды

Гомель

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков Комп мастер

Договорная

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков Комп мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт телевизоров, телефонов, ноутбуков и многого другого

Договорная

Ремонт телевизоров, телефонов, ноутбуков и многого другого

Гомель

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Мишка.

Договорная

Мишка.

Гомельская, Светлогорск

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Репетитор по русскому / белорусскому языку

19 р.

Репетитор по русскому / белорусскому языку

Гомель

Ремонт компьютеров и ноутбуков Выезд бесплатный

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков Выезд бесплатный

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн

Договорная

Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн

Гомель

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Жлобин

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Жлобин

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т

20 р.

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т

Гомель

Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж

5 р.

Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж

Гомель

Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гомель

Порящие Натяжные потолки

Договорная

Порящие Натяжные потолки

Гомель

Ремонт Компьютеров Ноутбуков Компьютерный мастер

12 р.

Ремонт Компьютеров Ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

Натяжной потолок в рассрочку

Договорная

Натяжной потолок в рассрочку

Гомельская, Речица

Рассрочка
Ремонт ноутбуков и компьютеров Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт ноутбуков и компьютеров Компьютерный мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Электрик.электромонтаж с гарантией

5 р.

Электрик.электромонтаж с гарантией

Гомель

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

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