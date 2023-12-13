Услуги для торжеств в Гомельской области
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Шарж по фотографии
Гомель
20 р.
Усадьба Деда Мороза
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Мишка.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гомельская, Буда-Кошелево
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка Настоящие
Гомель
13 р.
Лазертаг Арена
Гомель
50 р.
Дед Мороз в Гомеле
Гомель
Договорная
Тамада ведущие
Гомель
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
30 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Видео Поздравление
Гомель
45 р.
Дед мороз и снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Торты на любой праздник
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
Договорная
Мишка карамелька на праздник
Гомельская, Жлобин
65 р.
ТОП АНИМАТОР Гомель (различные персонажи)
Гомель
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Дед мороз и снегурочка
Гомель
Договорная
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
80 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
30 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
80 р.
Каркас для фотозоны
Гомельская, Лельчицы
40 р.
Дед мороз и Снегурочка у вас в гостях
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Ведущий и музыка на юбилей, свадьбу
Гомель
Договорная
Дед Мороз в окно
Гомельская, Жлобин
100 р.
Новогодние корпоративы вместе с нами
Гомель
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
50 р.
Дед Мороз в Речице
Гомельская, Речица
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
110 р.
Аниматор на день рождения (много персонажей)
Гомель
30 р.
Пиньята для детей и взрослых
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Поздравление Буба
Гомель
40 р.
Фотозона , фотофон Лот
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Оформление. Проведение. Музыка. Свет.Видео
Гомельская, Речица
Договорная
Ведущая на ваш праздник
Гомельская, Петриков
Договорная
Самое креативное поздравление
Гомельская, Жлобин
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский