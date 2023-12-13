Ремонт мебели в Гомельской области
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Жлобин
Гомельская, Жлобин
Договорная
Обивка ремонт мягкой мебели в Гомеле , в Минске
Гомель
10 р.
Сборка и разборка мебели в Гомеле
Гомель
Договорная
Перетяжка- Ремонт мягкой мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка
Гомель
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гомель
Договорная
------Ремонт и реставрация мягкой мебели------
Гомельская, Мозырь
99 р.
Перетяжка мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка диванов,кресел,кухонных уголков
Гомель
Договорная
Ремонт перетяжка мебели
Гомель
50 р.
Покраска, рестоврация
Гомель
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА. г.Рогачёв
Гомельская, Рогачев
25 р.
Ремонт мебели.
Гомель
Договорная
Сборка/разборка мебели
Гомель
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ремонт или обмен мягкой мебели
Гомельская, Рогачев
Договорная
Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.
Гомель
Договорная
Перетяжка и замена пружинных блоков
Гомель
20 р.
Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле
Гомель
Договорная
Восстановление,ремонт изделий из дерева
Гомель
Договорная
Реставрация мебели
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели
Гомель
90 р.
Реставрация мебели
Гомель
15 р.
Мебельный механизм
Гомель
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гомель
Договорная
Покраска ремонт деревянной мебели
Гомель
Договорная
Перекраска /фанеровка/ремонт
Гомель
Договорная
Сборка и и ремонт мебели
Гомельская, Речица
50 р.
Ремонт мебели любой сложности,.
Гомель
Договорная
Ремонт
Гомельская, Речица
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гомель
Договорная
Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ
Гомель
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гомель
Договорная
Мебель
Гомель
Договорная
Сборка и установка корпусной мебели.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей
Гомель
Договорная
Ремон углового дивана
Гомель
Договорная
Реставрация мягкой мебели
Гомель
Договорная
Ремонт мягкой мебели
Гомель
450 р.
Французская раскладушка
Гомель
250 р.
Замена пружинного блока
Гомель
Договорная
Каретная стяжка
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
Минск, Центральный
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
Витебская, Сенно
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский