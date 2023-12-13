Бытовые услуги, ремонт в Гомельской области
Договорная
Откачка канализации
Гомель
200 р.
Реставрация ванн
Гомель
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
60 р.
Генеральная уборка, химчистка
Гомель
Договорная
Сборка мебели Гомель
Гомель
2 р.
Уборка снега с крыш
Гомель
Договорная
Клининг
Гомель
Договорная
Муж на час
Гомель
Договорная
Запчасти для стиральных машин
Гомельская, Рогачев
Договорная
Откачка канализаций, септиков
Гомель
Бесплатно
Клининг
Гомель
40 р.
Откачка канализации (Ассенизатор)
Гомель
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Договорная
ОТКАЧКА канализации, туалетов и тд.
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомель
30 р.
Сборка (монтаж), разборка и установка корпусной м
Гомель
Договорная
Мелкий бытовой ремонт
Гомель
Договорная
Сборка разборка установка мебели
Гомель
30 р.
Уборка квартир
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Клининг Уборка Гомель
Гомель
15 р.
Мастер на час (муж на час)/Сборка мебели в Гомеле
Гомель
30 р.
Клининг
Гомель
Договорная
Реставрация ванн жидким акрилом
Гомельская, Речица
180 р.
Реставрация ванн (покрытие эмалью) Гомеле
Гомель
Договорная
Клинингоаые услуги
Гомель
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Гомельская, Калинковичи
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Гомельская, Ельск
Договорная
Ищу подработку, уберу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Маз 11 кубов,газ 4 куба, откачка канализации,септи
Гомель
Договорная
Сборка мебели любого фабричного производства
Гомель
30 р.
Прокат (Аренда) моющего пылесоса
Гомель
7 р.
Мойка пластинок
Гомель
100 р.
Уничтожение тараканов клопов грызунов
Гомельская, Мозырь
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Гомельская, Наровля
30 р.
Прочистка канализации . Устранение засоров .
Гомель
Договорная
услуги сборка мебели и установка
Гомель
Договорная
Магазин ритуальных принадлежностей
Гомель
Договорная
Сборка мебели
Гомель
30 р.
Аренда моющего пылесоса Karcher Puzzi 10/1
Гомель
Договорная
Уборка снега
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Почищу снег на крыше
Гомель
Договорная
Монтаж и Технические обслуживание кондиционеров
Гомель
5 р.
Сборка мебели
Гомель
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель