Услуги по благоустройству в саду в Гомельской области
Договорная
Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,
Гомель
90 р.
Уборка снега в Мозыре
Гомельская, Мозырь
Договорная
Спил аварийных деревьев, корчевание
Гомель
1 р.
Распил дров
Гомель
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Гомель
Договорная
Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий
Гомель
Договорная
Распил дров
Гомель
Договорная
Обрезка, Удаление, Спил,Валка деревьев, Арборист
Гомель
Договорная
Культивирование участка
Гомель
Договорная
Газон
Гомель
Договорная
Обрезка веток плодовых деревьев
Гомель
Бесплатно
Септики канализация
Гомель
Договорная
Уборка снега
Гомель
Договорная
Дрова
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Чистка питьевых колодцев
Гомельская, Жлобин
Договорная
Распил,колка дров
Гомельская, Жлобин
30 р.
Удаление деревьев
Гомель
Договорная
Спил деревьев Гомель
Гомель
Договорная
Поколю дрова
Гомельская, Мозырь
Договорная
Санитарная обрезка деревьев
Гомель
Договорная
Обрезка деревьев любой сложности
Гомель
Бесплатно
Помощь в благоустройстве, уборке, по хозяйству
Гомельская, Мозырь
Договорная
Фрезирование расчистка участка демонтаж вывоз
Гомель
Договорная
Попилю дрова договорная
Гомельская, Мозырь
Договорная
Благоустройство территорий
Гомельская, Жлобин
Договорная
Спил деревьев
Гомельская, Жлобин
60 р.
Распил дров
Гомельская, Хойники
Договорная
Колка распиловка
Гомельская, Речица
15 р.
Попилю дрова
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Валка сложных деревьев,распил дров
Гомельская, Речица
Договорная
Удаление (валка) деревьев любой сложности
Гомель
1 р.
Кованые изделия, ручная ковка.
Гомельская, Рогачев
Договорная
Фрезирование земли расчистка участков
Гомель
Договорная
Топиарная стрижка декоративных растений
Гомельская, Чечерск
Договорная
Порежу дрова
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Ищу работу поколка дров
Гомельская, Калинковичи
90 р.
Удаление аварийных деревьев
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Распиловка дров валка и обрезка деревьев
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Распиловка дров испил дерева ипоколка.
Гомель
Договорная
Обрезки
Гомельская, Ветка
10 р.
Спил деревa
Гомель
Договорная
Покос травы
Гомельская, Светлогорск
Договорная
покос травы бурьяна
Гомель
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно