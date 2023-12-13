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Услуги по благоустройству в саду в Гомельской области

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Договорная

Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,

Гомель

Уборка снега в Мозыре

90 р.

Уборка снега в Мозыре

Гомельская, Мозырь

Договорная

Спил аварийных деревьев, корчевание

Гомель

1 р.

Распил дров

Гомель

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Гомель

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

Договорная

Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий

Гомель

Распил дров

Договорная

Распил дров

Гомель

Обрезка, Удаление, Спил,Валка деревьев, Арборист

Договорная

Обрезка, Удаление, Спил,Валка деревьев, Арборист

Гомель

Культивирование участка

Договорная

Культивирование участка

Гомель

Газон

Договорная

Газон

Гомель

Договорная

Обрезка веток плодовых деревьев

Гомель

Септики канализация

Бесплатно

Септики канализация

Гомель

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Гомель

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Договорная

Дрова

Гомельская, Калинковичи

Чистка питьевых колодцев

Договорная

Чистка питьевых колодцев

Гомельская, Жлобин

Договорная

Распил,колка дров

Гомельская, Жлобин

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Удаление деревьев

30 р.

Удаление деревьев

Гомель

Спил деревьев Гомель

Договорная

Спил деревьев Гомель

Гомель

Договорная

Поколю дрова

Гомельская, Мозырь

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Санитарная обрезка деревьев

Договорная

Санитарная обрезка деревьев

Гомель

Обрезка деревьев любой сложности

Договорная

Обрезка деревьев любой сложности

Гомель

Бесплатно

Помощь в благоустройстве, уборке, по хозяйству

Гомельская, Мозырь

Фрезирование расчистка участка демонтаж вывоз

Договорная

Фрезирование расчистка участка демонтаж вывоз

Гомель

Попилю дрова договорная

Договорная

Попилю дрова договорная

Гомельская, Мозырь

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Благоустройство территорий

Договорная

Благоустройство территорий

Гомельская, Жлобин

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Гомельская, Жлобин

60 р.

Распил дров

Гомельская, Хойники

Договорная

Колка распиловка

Гомельская, Речица

Попилю дрова

15 р.

Попилю дрова

Гомельская, Калинковичи

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Валка сложных деревьев,распил дров

30 р.

Валка сложных деревьев,распил дров

Гомельская, Речица

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Удаление (валка) деревьев любой сложности

Договорная

Удаление (валка) деревьев любой сложности

Гомель

Кованые изделия, ручная ковка.

1 р.

Кованые изделия, ручная ковка.

Гомельская, Рогачев

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Фрезирование земли расчистка участков

Договорная

Фрезирование земли расчистка участков

Гомель

Топиарная стрижка декоративных растений

Договорная

Топиарная стрижка декоративных растений

Гомельская, Чечерск

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Порежу дрова

Договорная

Порежу дрова

Гомельская, Лельчицы

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Договорная

Ищу работу поколка дров

Гомельская, Калинковичи

Удаление аварийных деревьев

90 р.

Удаление аварийных деревьев

Гомельская, Калинковичи

Распиловка дров валка и обрезка деревьев

10 р.

Распиловка дров валка и обрезка деревьев

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Распиловка дров испил дерева ипоколка.

Гомель

Договорная

Обрезки

Гомельская, Ветка

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Спил деревa

10 р.

Спил деревa

Гомель

Покос травы

Договорная

Покос травы

Гомельская, Светлогорск

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покос травы бурьяна

Договорная

покос травы бурьяна

Гомель

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14 р.

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