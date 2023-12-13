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Ремонтно-строительные работы в Гомельской области

Кровельные работы любой сложности.

Договорная

Кровельные работы любой сложности.

Гомель

Стяжка пола за один день

Договорная

Стяжка пола за один день

Гомель

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

10 р.

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

3 р.

Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)

Гомельская, Мозырь

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Договорная

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Гомель

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Договорная

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Гомель

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Лестница

Договорная

Лестница

Гомель

Натяжные потолки без посредников

20 р.

Натяжные потолки без посредников

Гомельская, Жлобин

Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

14 р.

Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

Гомель

Рассрочка
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

10 р.

Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

Гомель

Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ

Договорная

Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ

Гомельская, Рогачев

Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж

5 р.

Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж

Гомель

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Договорная

Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ

Гомельская, Лельчицы

Рассрочка
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации,строи

Договорная

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации,строи

Гомельская, Речица

Рассрочка
Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

150 р.

Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

Гомель

Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно

Договорная

Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно

Гомель

Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту

Договорная

Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту

Гомель

Сварочные работы под ключ

25 р.

Сварочные работы под ключ

Гомель

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Договорная

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Гомель

Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т

40 р.

Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

ЗАБОР Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Договорная

ЗАБОР Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Гомельская, Петриков

Рассрочка
Шпатлёвка стен

Договорная

Шпатлёвка стен

Гомель

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Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области

Договорная

Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка

120 р.

Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка

Гомель

Стяжка пола (полусухая)

12 р.

Стяжка пола (полусухая)

Гомель

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Договорная

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Гомель

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

2.30 р.

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

Гомель

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Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.

12 р.

Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.

Гомель

Рассрочка
Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.

11 р.

Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.

Гомель

Решетки на окна

40 р.

Решетки на окна

Гомель

Рассрочка
Реставрация ванн. Два способа.

180 р.

Реставрация ванн. Два способа.

Гомель

Изготовление Навесов в Гомеле с установкой

180 р.

Изготовление Навесов в Гомеле с установкой

Гомель

Короед

15 р.

Короед

Гомельская, Жлобин

Козырек коричневый

150 р.

Козырек коричневый

Гомель

Рассрочка
Сварочные работы. Алюминий, магний, нержавейка

Договорная

Сварочные работы. Алюминий, магний, нержавейка

Гомельская, Речица

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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