Ремонтно-строительные работы в Гомельской области
Договорная
Кровельные работы любой сложности.
Гомель
Договорная
Стяжка пола за один день
Гомель
10 р.
Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
3 р.
Сломаем,вывезем(услуги грузчиков)
Гомельская, Мозырь
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
Договорная
Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж
Гомель
Договорная
Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола
Гомель
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Договорная
Лестница
Гомель
20 р.
Натяжные потолки без посредников
Гомельская, Жлобин
14 р.
Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.
Гомель
10 р.
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора
Гомель
Договорная
Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ
Гомельская, Рогачев
5 р.
Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж
Гомель
Договорная
Кровля крыша,ПОДШИВКА СВЕСОВ,ВОДОСТОК,ФАСДЫ,ЗАБОРЫ
Гомельская, Лельчицы
15 р.
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Монтаж отопления, водоснабжения, канализации,строи
Гомельская, Речица
150 р.
Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.
Гомель
Договорная
Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно
Гомель
Договорная
Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту
Гомель
25 р.
Сварочные работы под ключ
Гомель
Договорная
Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14
Гомель
40 р.
Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
ЗАБОР Металлочерепица. Шифер. Ондулин
Гомельская, Петриков
Договорная
Шпатлёвка стен
Гомель
Договорная
Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области
Гомель
120 р.
Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка
Гомель
12 р.
Стяжка пола (полусухая)
Гомель
Договорная
Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс
Гомель
2.30 р.
Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,
Гомель
12 р.
Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.
Гомель
11 р.
Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.
Гомель
40 р.
Решетки на окна
Гомель
180 р.
Реставрация ванн. Два способа.
Гомель
180 р.
Изготовление Навесов в Гомеле с установкой
Гомель
15 р.
Короед
Гомельская, Жлобин
150 р.
Козырек коричневый
Гомель
Договорная
Сварочные работы. Алюминий, магний, нержавейка
Гомельская, Речица
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный