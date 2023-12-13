Няни и сиделки в Гомельской области
Договорная
Сиделка
Гомельская, Речица
Договорная
Сиделка
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сиделка
Гомель
30 р.
Услуги сиделки
Гомель
Договорная
Уход за лежачим
Гомельская, Добруш
Договорная
Услуга
Гомельская, Добруш
Договорная
вакансия
Гомельская, Речица
367 р.
По уходу за инвалидом 1ой группы
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
нуждаемся в услугах сиделки
Гомельская, Петриков
Договорная
Услуги няни
Гомельская, Речица
Договорная
Няня для ребенка/детей
Гомель
Договорная
Помощница сиделка
Гомельская, Речица
20 р.
Няня
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Сиделка
Гомельская, Речица
15 р.
Сиделка, была оформлена по уходу
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
Услуги няни
Гомель
Бесплатно
Няня
Гомель
Бесплатно
Услуги няни
Гомель
7 р.
Услуги няни(педагог), 24/7
Гомельская, Мозырь
30 р.
Сиделка
Гомель
Договорная
Няни
Гомельская, Мозырь
1 р.
Сиделка по уходу
Гомельская, Мозырь
Договорная
Няня
Гомель
675 р.
Сиделка по уходу за инвалидом
Гомель
Договорная
Помощница по хозяйству
Гомельская, Хойники
Договорная
Услуги сиделки. https://sidelkavdom.by/
Гомель
Договорная
Услуги
Гомель
0.36 р.
Фотопечать
Гомель
Договорная
Досмотрю вашего близкого.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Услуги сиделки
Гомель
Договорная
Помощница по дому
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
кровать медицинская
Гомель
Договорная
Ищу работу сиделкой
Гомель
Договорная
Сиделка с опытом работы
Гомельская, Светлогорск
8 р.
Няня
Гомель
Договорная
Сиделка
Гомельская, Речица
Договорная
сиделка
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Услуги
Гомель
Бесплатно
Сиделка
Гомельская, Рогачев
Договорная
Сиделка для лежачей бабушки
Гомель