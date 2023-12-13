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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Гомельской области

Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Договорная

Сиделка

Гомельская, Жлобин

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомель

Услуги сиделки

30 р.

Услуги сиделки

Гомель

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Договорная

Уход за лежачим

Гомельская, Добруш

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Договорная

Услуга

Гомельская, Добруш

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Договорная

вакансия

Гомельская, Речица

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367 р.

По уходу за инвалидом 1ой группы

Гомель

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Договорная

Сиделка

Гомель

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Договорная

Сиделка

Гомель

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Договорная

нуждаемся в услугах сиделки

Гомельская, Петриков

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Договорная

Услуги няни

Гомельская, Речица

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Няня для ребенка/детей

Договорная

Няня для ребенка/детей

Гомель

Договорная

Помощница сиделка

Гомельская, Речица

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Няня

20 р.

Няня

Гомельская, Калинковичи

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Сиделка, была оформлена по уходу

15 р.

Сиделка, была оформлена по уходу

Гомель

Договорная

Сиделка

Гомель

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Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Гомель

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Няня

Бесплатно

Няня

Гомель

Услуги няни

Бесплатно

Услуги няни

Гомель

Услуги няни(педагог), 24/7

7 р.

Услуги няни(педагог), 24/7

Гомельская, Мозырь

30 р.

Сиделка

Гомель

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Договорная

Няни

Гомельская, Мозырь

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1 р.

Сиделка по уходу

Гомельская, Мозырь

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Няня

Договорная

Няня

Гомель

675 р.

Сиделка по уходу за инвалидом

Гомель

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Договорная

Помощница по хозяйству

Гомельская, Хойники

Услуги сиделки. https://sidelkavdom.by/

Договорная

Услуги сиделки. https://sidelkavdom.by/

Гомель

Услуги

Договорная

Услуги

Гомель

Фотопечать

0.36 р.

Фотопечать

Гомель

Договорная

Досмотрю вашего близкого.

Гомельская, Светлогорск

Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Гомель

Договорная

Помощница по дому

Гомельская, Мозырь

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кровать медицинская

1 000 р.

кровать медицинская

Гомель

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Ищу работу сиделкой

Договорная

Ищу работу сиделкой

Гомель

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Договорная

Сиделка с опытом работы

Гомельская, Светлогорск

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Няня

8 р.

Няня

Гомель

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Гомельская, Речица

Договорная

сиделка

Гомельская, Светлогорск

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Договорная

Услуги

Гомель

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Сиделка

Бесплатно

Сиделка

Гомельская, Рогачев

Договорная

Сиделка для лежачей бабушки

Гомель

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