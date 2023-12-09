Ремонт и пошив одежды в Гомельской области
Договорная
чистка краска поврежденных кроссовок
Гомель
Договорная
Вышивка машинная в Рогачеве.
Гомельская, Рогачев
Договорная
Пошив и ремонт одежды.Мазурова 15, Советская 48
Гомель
Договорная
Услуги швеи
Гомель
Договорная
Пошив и ремонт одежды из меха,кожи и ткани.
Гомельская, Речица
15 р.
Принт на одежде
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Услуги швеи
Гомель
Договорная
Ремонт,пошив женской одежды на заказ
Гомельская, Добруш
Договорная
Ремонт одежды
Гомель
Договорная
Срочный ремонт одежды
Гомельская, Жлобин
Договорная
Пошив постельного белья
Гомель
Договорная
Ремонт, реставрация одежды
Гомель
10 р.
Прошью обувь
Гомель
Договорная
Ремонт одежды, пошив штор, постельного, любой одеж
Гомель
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Гомель
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Гомель
200 р.
Пошив одежды
Гомель
95 р.
Школьная форма СССР, комплект (платье + фартук)
Гомель
20 р.
Швея на дому
Гомель
Договорная
Ремонт одежды.Вязание одежды.
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ремонт одежды
Гомель
16 р.
НОЧНЫЕ ШТОРЫ НОВЫЕ РАСПРОДАЖА
Гомель
Договорная
Услуги швеи
Гомель
Договорная
Ремонт одежды мелкий
Гомель
10 р.
швея ремонт одежды пошив одежды
Гомель