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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Гомельской области

чистка краска поврежденных кроссовок

Договорная

чистка краска поврежденных кроссовок

Гомель

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Вышивка машинная в Рогачеве.

Договорная

Вышивка машинная в Рогачеве.

Гомельская, Рогачев

Пошив и ремонт одежды.Мазурова 15, Советская 48

Договорная

Пошив и ремонт одежды.Мазурова 15, Советская 48

Гомель

Услуги швеи

Договорная

Услуги швеи

Гомель

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Пошив и ремонт одежды из меха,кожи и ткани.

Договорная

Пошив и ремонт одежды из меха,кожи и ткани.

Гомельская, Речица

Принт на одежде

15 р.

Принт на одежде

Гомельская, Лельчицы

Услуги швеи

Договорная

Услуги швеи

Гомель

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Ремонт,пошив женской одежды на заказ

Договорная

Ремонт,пошив женской одежды на заказ

Гомельская, Добруш

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Гомель

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Срочный ремонт одежды

Договорная

Срочный ремонт одежды

Гомельская, Жлобин

Пошив постельного белья

Договорная

Пошив постельного белья

Гомель

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Договорная

Ремонт, реставрация одежды

Гомель

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Прошью обувь

10 р.

Прошью обувь

Гомель

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Договорная

Ремонт одежды, пошив штор, постельного, любой одеж

Гомель

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Гомель

Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Гомель

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Пошив одежды

200 р.

Пошив одежды

Гомель

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Школьная форма СССР, комплект (платье + фартук)

95 р.

Школьная форма СССР, комплект (платье + фартук)

Гомель

Швея на дому

20 р.

Швея на дому

Гомель

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Ремонт одежды.Вязание одежды.

Договорная

Ремонт одежды.Вязание одежды.

Гомельская, Калинковичи

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Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Гомель

НОЧНЫЕ ШТОРЫ НОВЫЕ РАСПРОДАЖА

16 р.

НОЧНЫЕ ШТОРЫ НОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Гомель

Договорная

Услуги швеи

Гомель

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Ремонт одежды мелкий

Договорная

Ремонт одежды мелкий

Гомель

швея ремонт одежды пошив одежды

10 р.

швея ремонт одежды пошив одежды

Гомель

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Разработка лекал одежды

Договорная

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