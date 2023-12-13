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Услуги в сфере красоты и здоровья в Гомельской области

Наращивание ногтей

35 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр гель-лак

25 р.

Маникюр гель-лак

Гомель

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Качественное и быстрое Наращивание, гель лак, корр

Договорная

Качественное и быстрое Наращивание, гель лак, корр

Гомельская, Речица

наращивание ногтей маникюр педикюр

35 р.

наращивание ногтей маникюр педикюр

Гомельская, Калинковичи

маникюр международная

30 р.

маникюр международная

Гомель

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Маникюр, педикюр р-н Аэрадром

35 р.

Маникюр, педикюр р-н Аэрадром

Гомель

Коррекция и окрашивание бровей

Договорная

Коррекция и окрашивание бровей

Гомельская, Мозырь

Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомель

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Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Гомель

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Услуги парикмахера

25 р.

Услуги парикмахера

Гомель

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Калинковичи

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Гомель

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МАНИКЮР / БРОВИ / ПЕДИКЮР

Договорная

МАНИКЮР / БРОВИ / ПЕДИКЮР

Гомель

Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Гомель

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Маникюр, гель-лак

25 р.

Маникюр, гель-лак

Гомель

Наращивание ресниц,оформление бровей.

35 р.

Наращивание ресниц,оформление бровей.

Гомель

Маникюр Белица

20 р.

Маникюр Белица

Гомель

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Аир тач и техники блонда

Договорная

Аир тач и техники блонда

Гомель

Ламинирование ресниц / Брови

20 р.

Ламинирование ресниц / Брови

Гомель

Покрытие гель лаком

25 р.

Покрытие гель лаком

Гомельская, Жлобин

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Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Бесплатно

Ищу модель на стрижку ( каре, кончики).

Гомельская, Мозырь

Гель лак

25 р.

Гель лак

Гомельская, Речица

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Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

Маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Гомельская, Речица

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маникюр, покрытие гель лак, наращивание

20 р.

маникюр, покрытие гель лак, наращивание

Маникюр + покрытием гель-лаком — 20 p.
Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 35 p.

Еще 1 услуга

Гомельская, Речица

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Депиляция

Договорная

Депиляция

Гомель

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Договорная

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Гомель

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Массаж лица гуаша, Асахи, классический

20 р.

Массаж лица гуаша, Асахи, классический

Гомель

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Маникюр, педикюр, наращивание. Советский район.

15 р.

Маникюр, педикюр, наращивание. Советский район.

Гомель

КЕРАТИН / БОТОКС/Холодное восстановление волос

50 р.

КЕРАТИН / БОТОКС/Холодное восстановление волос

Гомель

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Маникюр, укрепление гелем, гель-лак

20 р.

Маникюр, укрепление гелем, гель-лак

Гомель

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

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Педикюр женский/мужской

20 р.

Педикюр женский/мужской

Гомель

Гель-лак+наращ совет.р. ПЕДИКЮР НЕ ДЕЛАЮ

28 р.

Гель-лак+наращ совет.р. ПЕДИКЮР НЕ ДЕЛАЮ

Гомель

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Договорная

Ресницы.БЕСПЛАТНО.

Гомель

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомель

Требуются модели

50 р.

Требуются модели

Гомель

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Наращивание, маникюр

15 р.

Наращивание, маникюр

Гомель

Гель лак

Договорная

Гель лак

Гомель

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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