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Услуги в Борисове

Грузоперевозки Переезды Грузчики
vip

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Ремонт стиральных машин

10 р.

Ремонт стиральных машин

Минская, Борисов

32 р.

Уроки английского языка для взрослых

Минская, Борисов

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Минская, Борисов

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Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Договорная

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Минская, Борисов

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Парикмахерские услуги

25 р.

Парикмахерские услуги

Минская, Борисов

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

25 р.

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

Минская, Борисов

Натяжной потолок с треками в Борисове

27 р.

Натяжной потолок с треками в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Договорная

Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
натяжной потолок с подсветкой в Борисове

25 р.

натяжной потолок с подсветкой в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Договорная

Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Минская, Борисов

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Договорная

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов

30 р.

Грузоперевозки Борисов

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Борисов

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Борисов

Минская, Борисов

Рассрочка
Нужна модель на ботокс волос

50 р.

Нужна модель на ботокс волос

Минская, Борисов

Квартирные, офисные и дачные переезды

Договорная

Квартирные, офисные и дачные переезды

Минская, Борисов

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Договорная

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Минская, Борисов

Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, работаем по всей РБ

Минская, Борисов

Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Борисов

Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

2 р.

Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

Минская, Борисов

Контрольные и курсовые работы

Договорная

Контрольные и курсовые работы

Минская, Борисов

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Минская, Борисов

Монтаж заборов даже зимой

4.40 р.

Монтаж заборов даже зимой

Минская, Борисов

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Договорная

Грузоперевозки по Борисову,РБ,Грузчики. Даём чеки

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

Договорная

Грузоперевозки Борисов-РБ Грузоподъемность до2. 5т

Минская, Борисов

Маникюр, педикюр

Договорная

Маникюр, педикюр

Минская, Борисов

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Новогодняя фотосессия

95 р.

Новогодняя фотосессия

Минская, Борисов

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Договорная

Грузоперевозки,грузчики 24/7.

Минская, Борисов

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

1 р.

Перевозки авто,грузов,снос построек,вывоз мусора

Минская, Борисов

Алмазное сверление отверстий

1 р.

Алмазное сверление отверстий

Минская, Борисов

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Договорная

Грузоперевозки. Доставка. Переезды.Борисов РБ РФ

Минская, Борисов

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Договорная

Грузоперевозки Борисов и РБ, до 3т.

Минская, Борисов

Маникюр/наращивание ногтей

25 р.

Маникюр/наращивание ногтей

Минская, Борисов

Ремонт ноутбуков и компьютеров, Windows

40 р.

Ремонт ноутбуков и компьютеров, Windows

Минская, Борисов

Ремонт Телефонов и Ноутбуков в Борисове

30 р.

Ремонт Телефонов и Ноутбуков в Борисове

Минская, Борисов

Отопление любой сложности под ключ

85 р.

Отопление любой сложности под ключ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Репетитор по математике в Борисове (7-11 класс)

Договорная

Репетитор по математике в Борисове (7-11 класс)

Минская, Борисов

Депиляция воском

5 р.

Депиляция воском

Минская, Борисов

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Договорная

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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