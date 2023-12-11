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Авто услуги в Борисове

Ремонт и перетяжка Дверных карт, потолков, сидений

Договорная

Ремонт и перетяжка Дверных карт, потолков, сидений

Минская, Борисов

Аргон

15 р.

Аргон

Минская, Борисов

заправка кондиционеров в авто

20 р.

заправка кондиционеров в авто

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Сварочно-кузовные работы

Договорная

Сварочно-кузовные работы

Минская, Борисов

Автоэлектрик город Борисов

50 р.

Автоэлектрик город Борисов

Минская, Борисов

Изготовление ключей для авто. Борисов. Жодино.

50 р.

Изготовление ключей для авто. Борисов. Жодино.

Минская, Борисов

СТО для грузовых автомобилей в БОРИСОВЕ

Договорная

СТО для грузовых автомобилей в БОРИСОВЕ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
3D Сход-развал для грузовых автомобилей

Договорная

3D Сход-развал для грузовых автомобилей

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор Борисов, с платформой автопомощь Борисов

Договорная

Эвакуатор Борисов, с платформой автопомощь Борисов

Минская, Борисов

Покраска автомобилей, мотоциклов.

Договорная

Покраска автомобилей, мотоциклов.

Минская, Борисов

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3D печать. 3д печать.

10 р.

3D печать. 3д печать.

Минская, Борисов

Сварка,покраска.

Договорная

Сварка,покраска.

Минская, Борисов

Автоэлектрик, ремонт авто VOLVO,VAG,BMW

70 р.

Автоэлектрик, ремонт авто VOLVO,VAG,BMW

Минская, Борисов

Осмотр Авто перед покупкой.

80 р.

Осмотр Авто перед покупкой.

Минская, Борисов

ремонт кузова

10 р.

ремонт кузова

Минская, Борисов

Аренда мотолафета

40 р.

Аренда мотолафета

Минская, Борисов

Автоэлектрик-диагност по легковым и грузовым, 24/7

Договорная

Автоэлектрик-диагност по легковым и грузовым, 24/7

Минская, Борисов

Покраска авто, дисков, аргон, сварочные работы,

100 р.

Покраска авто, дисков, аргон, сварочные работы,

Минская, Борисов

Покраска дисков, аргон, сварочные работы,

100 р.

Покраска дисков, аргон, сварочные работы,

Минская, Борисов

Ремонт распределителя AKON 30.22 (8-ми секцио

Договорная

Ремонт распределителя AKON 30.22 (8-ми секцио

Минская, Борисов

Антикоррозийная обработка автомобилей

Договорная

Антикоррозийная обработка автомобилей

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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