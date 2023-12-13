Образовательные услуги в Борисове
Договорная
Контрольные и курсовые работы
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по математике в Борисове (7-11 класс)
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по химии и биологии
Минская, Борисов
30 р.
Репетитор по химии в Борисове (подготовка к ЦТ)
Минская, Борисов
25 р.
Репетитор по математике
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор - История
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор начальных классов
Минская, Борисов
28 р.
Репетитор по биологии
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор истории и обществоведения
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по английскому в Борисове
Минская, Борисов
30 р.
Услуги репетитора по химии и биологии.
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по рисованию
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по химии в Борисове (8-9 класс)
Минская, Борисов
12 р.
Подготовка к школе
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по английскому языку,подготовка к цт
Минская, Борисов
20 р.
Преподаватель английского языка
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по английскому
Минская, Борисов
26 р.
Логопед- дефектолог
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор по математике 5-9 классы
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по английскому языку
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор английского (3-11 классы)
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по математике 1-11кл
Минская, Борисов
35 р.
АНГЛИЙСКИЙ для школьников
Минская, Борисов
20 р.
Английский язык
Минская, Борисов
20 р.
Английский язык для всех
Минская, Борисов
Договорная
Общеразвивающие занятия для детей 4-6 лет
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор для учащихся 1-4 классов
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор немецкого и английского языков
Минская, Борисов
7 р.
Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по математике 5-6 кл.
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор начальной школы
Минская, Борисов
15 р.
Подготовка к школе для детей 5-6 лет
Минская, Борисов
20 р.
Репетитор по математике и информатике
Минская, Борисов
Бесплатно
Начальные классы / Подготовка к школе / Борисов
Минская, Борисов
Договорная
Репетитор по английскому языку
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор по английскому
Минская, Борисов
Договорная
Логопедические услуги
Минская, Борисов
15 р.
Репетитор по английскому языку
Минская, Борисов
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