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Образовательные услуги в Борисове

Контрольные и курсовые работы

Договорная

Контрольные и курсовые работы

Минская, Борисов

Репетитор по математике в Борисове (7-11 класс)

Договорная

Репетитор по математике в Борисове (7-11 класс)

Минская, Борисов

20 р.

Репетитор по химии и биологии

Минская, Борисов

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Репетитор по химии в Борисове (подготовка к ЦТ)

30 р.

Репетитор по химии в Борисове (подготовка к ЦТ)

Минская, Борисов

Репетитор по математике

25 р.

Репетитор по математике

Минская, Борисов

15 р.

Репетитор - История

Минская, Борисов

Репетитор начальных классов

20 р.

Репетитор начальных классов

Минская, Борисов

Репетитор по биологии

28 р.

Репетитор по биологии

Минская, Борисов

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Репетитор истории и обществоведения

Договорная

Репетитор истории и обществоведения

Минская, Борисов

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Репетитор по английскому в Борисове

Договорная

Репетитор по английскому в Борисове

Минская, Борисов

Услуги репетитора по химии и биологии.

30 р.

Услуги репетитора по химии и биологии.

Минская, Борисов

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Договорная

Репетитор по рисованию

Минская, Борисов

Репетитор по химии в Борисове (8-9 класс)

20 р.

Репетитор по химии в Борисове (8-9 класс)

Минская, Борисов

Подготовка к школе

12 р.

Подготовка к школе

Минская, Борисов

20 р.

Репетитор по английскому языку,подготовка к цт

Минская, Борисов

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Преподаватель английского языка

20 р.

Преподаватель английского языка

Минская, Борисов

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Репетитор по английскому

Договорная

Репетитор по английскому

Минская, Борисов

Логопед- дефектолог

26 р.

Логопед- дефектолог

Минская, Борисов

Репетитор по математике 5-9 классы

15 р.

Репетитор по математике 5-9 классы

Минская, Борисов

Репетитор по английскому языку

20 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Борисов

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Репетитор английского (3-11 классы)

20 р.

Репетитор английского (3-11 классы)

Минская, Борисов

Репетитор по математике 1-11кл

20 р.

Репетитор по математике 1-11кл

Минская, Борисов

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АНГЛИЙСКИЙ для школьников

35 р.

АНГЛИЙСКИЙ для школьников

Минская, Борисов

Английский язык

20 р.

Английский язык

Минская, Борисов

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20 р.

Английский язык для всех

Минская, Борисов

Договорная

Общеразвивающие занятия для детей 4-6 лет

Минская, Борисов

Репетитор для учащихся 1-4 классов

15 р.

Репетитор для учащихся 1-4 классов

Минская, Борисов

Репетитор немецкого и английского языков

Договорная

Репетитор немецкого и английского языков

Минская, Борисов

Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''

7 р.

Обучение по созданию ''Карточек для фотосессий''

Минская, Борисов

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Договорная

Репетитор по математике 5-6 кл.

Минская, Борисов

15 р.

Репетитор начальной школы

Минская, Борисов

15 р.

Подготовка к школе для детей 5-6 лет

Минская, Борисов

20 р.

Репетитор по математике и информатике

Минская, Борисов

Начальные классы / Подготовка к школе / Борисов

Бесплатно

Начальные классы / Подготовка к школе / Борисов

Минская, Борисов

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минская, Борисов

Репетитор по английскому

15 р.

Репетитор по английскому

Минская, Борисов

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Логопедические услуги

Договорная

Логопедические услуги

Минская, Борисов

Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Борисов

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Репетитор по русскому языку. Набор 2023-2024 уч.г.

Договорная

Репетитор по русскому языку. Набор 2023-2024 уч.г.

Минская, Борисов

Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минская, Борисов

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20 р.

Репетитор по белорусскому языку

Минская, Борисов

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Договорная

Репетитор по математике г.Борисов

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