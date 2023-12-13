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Услуги в сфере красоты и здоровья в Борисове

Парикмахерские услуги

25 р.

Парикмахерские услуги

Минская, Борисов

Нужна модель на ботокс волос

50 р.

Нужна модель на ботокс волос

Минская, Борисов

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Договорная

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Минская, Борисов

Маникюр, педикюр

Договорная

Маникюр, педикюр

Минская, Борисов

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Маникюр/наращивание ногтей

25 р.

Маникюр/наращивание ногтей

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Депиляция воском

5 р.

Депиляция воском

Минская, Борисов

Косметологические услуги.

35 р.

Косметологические услуги.

Минская, Борисов

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Модель на маникюр,укрепление гелем

Договорная

Модель на маникюр,укрепление гелем

Минская, Борисов

Кератин,ботокс,холодное восстановление

50 р.

Кератин,ботокс,холодное восстановление

Минская, Борисов

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Экспресс/дневной/вечерний/свадебный макияж

35 р.

Экспресс/дневной/вечерний/свадебный макияж

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Комбинированный маникюр покрытие гель лак

25 р.

Комбинированный маникюр покрытие гель лак

Минская, Борисов

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Минская, Борисов

Долговременная укладка бровей

15 р.

Долговременная укладка бровей

Минская, Борисов

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Борисов

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Кератин/ботокс/холодное восстановление

40 р.

Кератин/ботокс/холодное восстановление

Минская, Борисов

Маникюр и педикюр

Договорная

Маникюр и педикюр

Минская, Борисов

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Долговременное покрытые гель лаком

20 р.

Долговременное покрытые гель лаком

Минская, Борисов

Маникюр+педикюр

Договорная

Маникюр+педикюр

Минская, Борисов

Наращивание ногтей, маникюр,покрытие гель-лак

30 р.

Наращивание ногтей, маникюр,покрытие гель-лак

Маникюр + покрытием гель-лаком — 30 p.

Минская, Борисов

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

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Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Маникюр есть места на декабрь

30 р.

Маникюр есть места на декабрь

Минская, Борисов

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Маникюр/педикюр, наращивание, покрытие гель-лак

30 р.

Маникюр/педикюр, наращивание, покрытие гель-лак

Минская, Борисов

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Холодное восстановление волос

70 р.

Холодное восстановление волос

Минская, Борисов

Услуги ногтевого сервиса

Договорная

Услуги ногтевого сервиса

Минская, Борисов

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Маникюр-педикюр

25 р.

Маникюр-педикюр

Минская, Борисов

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Акция весь декабрь''Знакомство с мастером''

30 р.

Акция весь декабрь''Знакомство с мастером''

Минская, Борисов

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минская, Борисов

Качественное наращивание волос в Борисове.

Договорная

Качественное наращивание волос в Борисове.

Минская, Борисов

нужна модель на стрижку

5 р.

нужна модель на стрижку

Минская, Борисов

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Маникюр/педикюр/гель лак/обработка

34 р.

Маникюр/педикюр/гель лак/обработка

Минская, Борисов

РЕСНИЧКИ 30.00

30 р.

РЕСНИЧКИ 30.00

Минская, Борисов

Оформление бровей , Ду бровей

12 р.

Оформление бровей , Ду бровей

Минская, Борисов

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Ищу модельна наращивание и моделирование ногтей

Бесплатно

Ищу модельна наращивание и моделирование ногтей

Минская, Борисов

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Маникюр Смарт Педикюр

40 р.

Маникюр Смарт Педикюр

Минская, Борисов

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Наращивание волос/коррекция

100 р.

Наращивание волос/коррекция

Минская, Борисов

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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