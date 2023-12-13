Бытовые услуги, ремонт в Борисове
Договорная
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели в Борисове
Минская, Борисов
45 р.
Откачка канализации в Борисове
Минская, Борисов
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели в Борисове
Минская, Борисов
Бесплатно
Откачка канализации, септиков
Минская, Борисов
Договорная
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ
Минская, Борисов
Договорная
Очищу снег в любом размере также домов крыш
Минская, Борисов
Договорная
Откачка- Услуги Ассенизатора
Минская, Борисов
Договорная
клининговые услуги
Минская, Борисов
Договорная
Клининг
Минская, Борисов
Договорная
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Борисов
20 р.
Помогу в уборке снега на подворье
Минская, Борисов
70 р.
Услуги аренда трактора
Минская, Борисов
40 р.
Уборка квартир, домов
Минская, Борисов
45 р.
Откачка канализации в Борисове
Минская, Борисов
5 р.
Химчистка мебели
Минская, Борисов
8 р.
Химчистка Мягкой Мебели и Ковров
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Борисов
100 р.
Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
Минская, Борисов
200 р.
Восстановление ванн с гарантией
Минская, Борисов
30 р.
Мастер на час
Минская, Борисов
Договорная
Сборка/разборка мебели любой сложности.
Минская, Борисов
45 р.
Откачка канализации в Борисове.
Минская, Борисов
Договорная
прочистка канализации откачка ям в борисове
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Борисов
Договорная
Запчасти стиральной машинки LG
Минская, Борисов
Договорная
Уборка квартир
Минская, Борисов
Договорная
Уборка квартир, коттеджей
Минская, Борисов
Договорная
уборка помещений
Минская, Борисов
5 р.
Химчистка ковров и мягкой мебели
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели в Борисове
Минская, Борисов
Договорная
Откачка канализации
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минская, Борисов
120 р.
Прочистка засоров канализации, чистка дымохода.
Минская, Борисов
150 р.
Дезинсекция от насекомых.
Минская, Борисов
Договорная
Заточка ножей и ножниц в Борисове.
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели.Услуги по дому.Ежедневно.
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель