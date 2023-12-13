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Бытовые услуги, ремонт в Борисове

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Договорная

Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности

Минская, Борисов

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Сборка мебели в Борисове

Договорная

Сборка мебели в Борисове

Минская, Борисов

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Откачка канализации в Борисове

45 р.

Откачка канализации в Борисове

Минская, Борисов

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Борисов

Сборка мебели в Борисове

Договорная

Сборка мебели в Борисове

Минская, Борисов

Откачка канализации, септиков

Бесплатно

Откачка канализации, септиков

Минская, Борисов

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ

Договорная

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ В БОРИСОВЕ

Минская, Борисов

Очищу снег в любом размере также домов крыш

Договорная

Очищу снег в любом размере также домов крыш

Минская, Борисов

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Откачка- Услуги Ассенизатора

Договорная

Откачка- Услуги Ассенизатора

Минская, Борисов

Договорная

клининговые услуги

Минская, Борисов

Договорная

Клининг

Минская, Борисов

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ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ

Договорная

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ БОРИСОВ

Минская, Борисов

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Борисов

20 р.

Помогу в уборке снега на подворье

Минская, Борисов

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Услуги аренда трактора

70 р.

Услуги аренда трактора

Минская, Борисов

40 р.

Уборка квартир, домов

Минская, Борисов

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Откачка канализации в Борисове

45 р.

Откачка канализации в Борисове

Минская, Борисов

Химчистка мебели

5 р.

Химчистка мебели

Минская, Борисов

Химчистка Мягкой Мебели и Ковров

8 р.

Химчистка Мягкой Мебели и Ковров

Минская, Борисов

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Борисов

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Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

100 р.

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

Минская, Борисов

Восстановление ванн с гарантией

200 р.

Восстановление ванн с гарантией

Минская, Борисов

Мастер на час

30 р.

Мастер на час

Минская, Борисов

Сборка/разборка мебели любой сложности.

Договорная

Сборка/разборка мебели любой сложности.

Минская, Борисов

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Откачка канализации в Борисове.

45 р.

Откачка канализации в Борисове.

Минская, Борисов

прочистка канализации откачка ям в борисове

Договорная

прочистка канализации откачка ям в борисове

Минская, Борисов

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Борисов

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Запчасти стиральной машинки LG

Договорная

Запчасти стиральной машинки LG

Минская, Борисов

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Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Минская, Борисов

Договорная

Уборка квартир, коттеджей

Минская, Борисов

Договорная

уборка помещений

Минская, Борисов

Химчистка ковров и мягкой мебели

5 р.

Химчистка ковров и мягкой мебели

Минская, Борисов

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Борисов

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Сборка мебели в Борисове

Договорная

Сборка мебели в Борисове

Минская, Борисов

Откачка канализации

Договорная

Откачка канализации

Минская, Борисов

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минская, Борисов

Прочистка засоров канализации, чистка дымохода.

120 р.

Прочистка засоров канализации, чистка дымохода.

Минская, Борисов

Дезинсекция от насекомых.

150 р.

Дезинсекция от насекомых.

Минская, Борисов

Заточка ножей и ножниц в Борисове.

Договорная

Заточка ножей и ножниц в Борисове.

Минская, Борисов

Сборка мебели.Услуги по дому.Ежедневно.

Договорная

Сборка мебели.Услуги по дому.Ежедневно.

Минская, Борисов

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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