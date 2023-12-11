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Услуги для торжеств в Борисове

НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий

Договорная

НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий

Минская, Борисов

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Поздравление от Ростовых кукол

Договорная

Поздравление от Ростовых кукол

Минская, Борисов

Эльф

50 р.

Эльф

Минская, Борисов

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Договорная

Ведущий праздничных мероприятий

Минская, Борисов

100 р.

Принимаю заказы на новогодние праздники

Минская, Борисов

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Работа на семейных торжествах

Договорная

Работа на семейных торжествах

Минская, Борисов

Ведущая юбилеев, корпоративов

Договорная

Ведущая юбилеев, корпоративов

Минская, Борисов

Торт

30 р.

Торт

Минская, Борисов

Диджей DJ + Тамада Ведущий на праздник мероприятие

300 р.

Диджей DJ + Тамада Ведущий на праздник мероприятие

Минская, Борисов

Оформление торжеств

Договорная

Оформление торжеств

Минская, Борисов

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Банкет, свадьба, юбилей, корпоратив

Договорная

Банкет, свадьба, юбилей, корпоратив

Минская, Борисов

Кортеж Мерседес

100 р.

Кортеж Мерседес

Минская, Борисов

Праздничные торты

Договорная

Праздничные торты

Минская, Борисов

Ведущий на праздник

Договорная

Ведущий на праздник

Минская, Борисов

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Дед Мороз и Снегурочка для ваших деток

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка для ваших деток

Минская, Борисов

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Украшу шампанское

15 р.

Украшу шампанское

Минская, Борисов

Ведущие на праздники, корпоративы, Новый год

Договорная

Ведущие на праздники, корпоративы, Новый год

Минская, Борисов

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Ведущий Вашего праздника

Договорная

Ведущий Вашего праздника

Минская, Борисов

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Кафе ШАДО

Договорная

Кафе ШАДО

Минская, Борисов

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Свадьба и праздники

Договорная

Свадьба и праздники

Минская, Борисов

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Зайка и Мика костюмы на продажу

Договорная

Зайка и Мика костюмы на продажу

Минская, Борисов

Аниматор

60 р.

Аниматор

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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