Услуги для торжеств в Борисове
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ Ваш Поющий Ведущий
Минская, Борисов
Договорная
Поздравление от Ростовых кукол
Минская, Борисов
50 р.
Эльф
Минская, Борисов
Договорная
Ведущий праздничных мероприятий
Минская, Борисов
100 р.
Принимаю заказы на новогодние праздники
Минская, Борисов
Договорная
Работа на семейных торжествах
Минская, Борисов
Договорная
Ведущая юбилеев, корпоративов
Минская, Борисов
30 р.
Торт
Минская, Борисов
300 р.
Диджей DJ + Тамада Ведущий на праздник мероприятие
Минская, Борисов
Договорная
Оформление торжеств
Минская, Борисов
Договорная
Банкет, свадьба, юбилей, корпоратив
Минская, Борисов
100 р.
Кортеж Мерседес
Минская, Борисов
Договорная
Праздничные торты
Минская, Борисов
Договорная
Ведущий на праздник
Минская, Борисов
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка для ваших деток
Минская, Борисов
15 р.
Украшу шампанское
Минская, Борисов
Договорная
Ведущие на праздники, корпоративы, Новый год
Минская, Борисов
Договорная
Ведущий Вашего праздника
Минская, Борисов
Договорная
Кафе ШАДО
Минская, Борисов
Договорная
Свадьба и праздники
Минская, Борисов
Договорная
Зайка и Мика костюмы на продажу
Минская, Борисов
60 р.
Аниматор
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы