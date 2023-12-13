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Ремонт квартир в Борисове

Слив воды с натяжного потолка

150 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Борисов

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

25 р.

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

Минская, Борисов

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Минская, Борисов

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Натяжной потолок с треками в Борисове

27 р.

Натяжной потолок с треками в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Договорная

Окно ПВХ в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
натяжной потолок с подсветкой в Борисове

25 р.

натяжной потолок с подсветкой в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Договорная

Ремонт регулировка рекламация окон пвх

Минская, Борисов

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Договорная

окона двери откосы рамы пвх Борисов и район

Минская, Борисов

Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

2 р.

Электрика Борисов, электрик, электромонтаж, услуги

Минская, Борисов

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Договорная

Отделка обшивка сайдинг монтаж сайдинг Борисов

Минская, Борисов

Монтаж заборов даже зимой

4.40 р.

Монтаж заборов даже зимой

Минская, Борисов

Отопление любой сложности под ключ

85 р.

Отопление любой сложности под ключ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Окна в Борисове и Борисовском районе

Договорная

Окна в Борисове и Борисовском районе

Минская, Борисов

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Договорная

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Окна ПВХ

Договорная

Окна ПВХ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки (Борисов) рассчитаем стоимость за

Договорная

Натяжные потолки (Борисов) рассчитаем стоимость за

Минская, Борисов

Рассрочка
Натяжные потолки в Борисове

Договорная

Натяжные потолки в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Ремонт откатных, секционных ворот.

Договорная

Ремонт откатных, секционных ворот.

Минская, Борисов

Ремонт,регулировка окон ПВХ в г.Борисове.

Договорная

Ремонт,регулировка окон ПВХ в г.Борисове.

Минская, Борисов

Мастер на час. Бытавой ремонт

Договорная

Мастер на час. Бытавой ремонт

Минская, Борисов

РЕМОНТ ОТДЕЛКА БОРИСОВ

Договорная

РЕМОНТ ОТДЕЛКА БОРИСОВ

Минская, Борисов

Отделка деревом

15 р.

Отделка деревом

Минская, Борисов

Сантехнические работы

50 р.

Сантехнические работы

Минская, Борисов

Короб для подсветки

10 р.

Короб для подсветки

Минская, Борисов

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Облицовка

Договорная

Облицовка

Минская, Борисов

Укладка плитки быстро и качественно

Договорная

Укладка плитки быстро и качественно

Минская, Борисов

Сантехнические работы. Отопление в Борисове

Договорная

Сантехнические работы. Отопление в Борисове

Минская, Борисов

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Борисов

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Минская, Борисов

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отделочные работы не дорого

Договорная

отделочные работы не дорого

Минская, Борисов

Договорная

Ремонт в квартире

Минская, Борисов

Двери и ОКНА ПВХ.Низкие цены.

Договорная

Двери и ОКНА ПВХ.Низкие цены.

Минская, Борисов

натяжной потолок в Борисове

20 р.

натяжной потолок в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка

Договорная

Ищу подработку отделка .

Минская, Борисов

Ремонт квартир домов

20 р.

Ремонт квартир домов

Минская, Борисов

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Услуги

Договорная

Услуги

Минская, Борисов

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Сантехника услуги

Договорная

Сантехника услуги

Минская, Борисов

Строитель(выполню любые отделочные работы)

Договорная

Строитель(выполню любые отделочные работы)

Минская, Борисов

Окна ПВХ в рассрочку в Борисове

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Борисове

Минская, Борисов

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Борисов

Отделочные и ремонтные работы

Договорная

Отделочные и ремонтные работы

Минская, Борисов

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Борисов

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

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Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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