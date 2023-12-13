Ремонтно-строительные работы в Борисове
Договорная
Строительство, реконструкция, ремонт под ключ
Минская, Борисов
8 р.
Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи
Минская, Борисов
1 р.
Алмазное сверление отверстий
Минская, Борисов
Бесплатно
Сварочные работы
Минская, Борисов
100 р.
Промышленный альпинист
Минская, Борисов
Договорная
Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы
Минская, Борисов
20 р.
Кровельные работы
Минская, Борисов
40 р.
Кладка блоков и кирпича.Кровля
Минская, Борисов
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минская, Борисов
Договорная
Строительные работы и ремонт
Минская, Борисов
90 р.
Аренда Экскаватора в Борисове
Минская, Борисов
70 р.
Услуги автокрана
Минская, Борисов
30 р.
Изготовление заборов из штакетника и профнастила
Минская, Борисов
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Минская, Борисов
20 р.
Печник
Минская, Борисов
60 р.
услуги погрузчика
Минская, Борисов
Договорная
Кровельные работы Жодино Борисов Смолевичи Логойск
Минская, Борисов
Договорная
Строительные работы
Минская, Борисов
Договорная
Строительные услуги
Минская, Борисов
100 р.
Монолитные работы
Минская, Борисов
75 р.
Аренда услуги погрузчика (Амкодор.)
Минская, Борисов
Договорная
Строительные работы
Минская, Борисов
Договорная
Строительные работы.
Минская, Борисов
150 р.
Проект дома в стиле Барнхаус
Минская, Борисов
15 р.
Крыша, кладка, блоки. Ремонтируем и делаем с нуля.
Минская, Борисов
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Борисов, Жодино
Минская, Борисов
Договорная
Бурение скважин Борисов. Абиссинская скважина.
Минская, Борисов
5 р.
Кровельные работы,отделка сайдингом
Минская, Борисов
Договорная
Бурение скважин на воду
Минская, Борисов
8 р.
Стяжка пола
Минская, Борисов
75 р.
Аренда экскаватора
Минская, Борисов
Договорная
Проект водоснабжение и канализация, геодезия.
Минская, Борисов
Договорная
Услуги печника
Минская, Борисов
Договорная
Строительные услуги.
Минская, Борисов
18 р.
3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк
Минская, Борисов
Договорная
Монтаж перегородок
Минская, Борисов
Договорная
Кладка газоблоков
Минская, Борисов
44.43 р.
Кровельные работы любой сложности
Минская, Борисов
Договорная
Пиломатериал
Минская, Борисов
10 р.
Строительство
Минская, Борисов
9 р.
Стяжка пола
Минская, Борисов
Договорная
Ремонт и стройка
Минская, Борисов
Договорная
Бурение скважин на воду
Минская, Борисов
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный