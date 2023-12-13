logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Борисове

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Договорная

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Минская, Борисов

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

8 р.

Стяжка пола Борисов, Жодино, Смолевичи

Минская, Борисов

Алмазное сверление отверстий

1 р.

Алмазное сверление отверстий

Минская, Борисов

Бесплатно

Сварочные работы

Минская, Борисов

badge-icon
Промышленный альпинист

100 р.

Промышленный альпинист

Минская, Борисов

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Договорная

Газосварочные работы.Сварка. Сантехнические работы

Минская, Борисов

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Минская, Борисов

Кладка блоков и кирпича.Кровля

40 р.

Кладка блоков и кирпича.Кровля

Минская, Борисов

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Борисов

Строительные работы и ремонт

Договорная

Строительные работы и ремонт

Минская, Борисов

Аренда Экскаватора в Борисове

90 р.

Аренда Экскаватора в Борисове

Минская, Борисов

Услуги автокрана

70 р.

Услуги автокрана

Минская, Борисов

Изготовление заборов из штакетника и профнастила

30 р.

Изготовление заборов из штакетника и профнастила

Минская, Борисов

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Печник

20 р.

Печник

Минская, Борисов

badge-icon
услуги погрузчика

60 р.

услуги погрузчика

Минская, Борисов

Кровельные работы Жодино Борисов Смолевичи Логойск

Договорная

Кровельные работы Жодино Борисов Смолевичи Логойск

Минская, Борисов

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Борисов

Строительные услуги

Договорная

Строительные услуги

Минская, Борисов

Монолитные работы

100 р.

Монолитные работы

Минская, Борисов

Аренда услуги погрузчика (Амкодор.)

75 р.

Аренда услуги погрузчика (Амкодор.)

Минская, Борисов

Договорная

Строительные работы

Минская, Борисов

Строительные работы.

Договорная

Строительные работы.

Минская, Борисов

Проект дома в стиле Барнхаус

150 р.

Проект дома в стиле Барнхаус

Минская, Борисов

Крыша, кладка, блоки. Ремонтируем и делаем с нуля.

15 р.

Крыша, кладка, блоки. Ремонтируем и делаем с нуля.

Минская, Борисов

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Борисов, Жодино

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Борисов, Жодино

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин Борисов. Абиссинская скважина.

Договорная

Бурение скважин Борисов. Абиссинская скважина.

Минская, Борисов

Кровельные работы,отделка сайдингом

5 р.

Кровельные работы,отделка сайдингом

Минская, Борисов

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Минская, Борисов

Рассрочка
Стяжка пола

8 р.

Стяжка пола

Минская, Борисов

Аренда экскаватора

75 р.

Аренда экскаватора

Минская, Борисов

Проект водоснабжение и канализация, геодезия.

Договорная

Проект водоснабжение и канализация, геодезия.

Минская, Борисов

Договорная

Услуги печника

Минская, Борисов

badge-icon
Строительные услуги.

Договорная

Строительные услуги.

Минская, Борисов

3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк

18 р.

3Д (d) забор с установкой. 5 цветов, ворота,калитк

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Монтаж перегородок

Договорная

Монтаж перегородок

Минская, Борисов

Кладка газоблоков

Договорная

Кладка газоблоков

Минская, Борисов

Кровельные работы любой сложности

44.43 р.

Кровельные работы любой сложности

Минская, Борисов

Пиломатериал

Договорная

Пиломатериал

Минская, Борисов

Строительство

10 р.

Строительство

Минская, Борисов

Стяжка пола

9 р.

Стяжка пола

Минская, Борисов

Ремонт и стройка

Договорная

Ремонт и стройка

Минская, Борисов

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Минская, Борисов

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги