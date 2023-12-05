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Услуги для животных в Борисове

Вязание одежды для питомцев

Договорная

Вязание одежды для питомцев

Минская, Борисов

Стрижка собак, уход - 38 пород

18 р.

Стрижка собак, уход - 38 пород

Минская, Борисов

Грумер

30 р.

Грумер

Минская, Борисов

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Стрижка собак и кошек

45 р.

Стрижка собак и кошек

Минская, Борисов

Договорная

Услуги

Минская, Борисов

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Дрессировка,Хендлер

Договорная

Дрессировка,Хендлер

Минская, Борисов

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Услуги для животных

Договорная

Услуги для животных

Минская, Борисов

Окажу услугу по выгулу собак .

10 р.

Окажу услугу по выгулу собак .

Минская, Борисов

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Договорная

Выгул собак

Минская, Борисов

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Грумер

Договорная

Грумер

Минская, Борисов

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Стрижка собак и кошек

25 р.

Стрижка собак и кошек

Минская, Борисов

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Нуждаюсь в услугах кинолога

Договорная

Нуждаюсь в услугах кинолога

Минская, Борисов

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Стрижка животных

Договорная

Стрижка животных

Минская, Борисов

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стрижка собак

Договорная

стрижка собак

Минская, Борисов

Грумминг (Стрижка собак и котов)

Договорная

Грумминг (Стрижка собак и котов)

Минская, Борисов

Груминг собак и котов

Договорная

Груминг собак и котов

Минская, Борисов

Старинные ветеринарные инструменты.

Договорная

Старинные ветеринарные инструменты.

Минская, Борисов

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25 р.

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Минская, Жодино

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7 р.

Передержка животных

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Выгул собак (выходные, праздничные дни)

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Минск, Ленинский

Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

50 р.

Стрижка собак Боровляны, Новая Боровая

Минская, Минский район

Передержка домашних животных.Шикарные условия.

Договорная

Передержка домашних животных.Шикарные условия.

Минск, Заводской

Зоогостиница для кошек и собак 24/7.

Бесплатно

Зоогостиница для кошек и собак 24/7.

Минск, Московский

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Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот

30 р.

Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот

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35 р.

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