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Компьютерная техника в Беларуси

Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
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290 р.

Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4
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1 250 р.

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4

Минск, Заводской

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iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
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2 700 р.

iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок

Минск, Центральный

Наушники REDRAGON RIDLEY

50 р.

Наушники REDRAGON RIDLEY

Минск, Ленинский

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Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый

1 772 р.

Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
видеокарта GT730 2gb

89 р.

видеокарта GT730 2gb

Минск, Фрунзенский

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Корпус для пк

15 р.

Корпус для пк

Минская, Жодино

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Монитор Dell U2417Ht

350 р.

Монитор Dell U2417Ht

Минск, Московский

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Наушники REDRAGON HARDY

35 р.

Наушники REDRAGON HARDY

Минская, Солигорск

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Оперативная память QUMO, Adata DDR3

15 р.

Оперативная память QUMO, Adata DDR3

Минск, Ленинский

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120 р.

i5 4690

Брестская, Пинск

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Компьютерный корпус

Договорная

Компьютерный корпус

Могилев

Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.

1 300 р.

Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.

Могилев

SSD Samsung 256 гб

180 р.

SSD Samsung 256 гб

Витебск

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блок питания,обмен на чата провод

Договорная

блок питания,обмен на чата провод

Минск, Октябрьский

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RX 580 8Gb Sapphire Nitro+

270 р.

RX 580 8Gb Sapphire Nitro+

Минск, Заводской

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блок питания 500вт - 6pin

25 р.

блок питания 500вт - 6pin

Минск, Фрунзенский

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Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600Мгц ПК

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600Мгц ПК

Витебск

Оперативная память DDR3 8GB, 16G для Ноут

44.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16G для Ноут

Витебск

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

Витебск

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия.

269.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия.

Витебск

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

839.99 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

Витебск

Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.

100 р.

Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.

Брест

Компьютерная мышь Redragon Mirage M690

28 р.

Компьютерная мышь Redragon Mirage M690

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук Asus X540L

500 р.

Ноутбук Asus X540L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Память серверная ECC Samsung 8GB DDR3

40 р.

Память серверная ECC Samsung 8GB DDR3

Минск, Первомайский

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Клавиатура

25 р.

Клавиатура

Минск, Московский

Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц Ноутбук

27.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц Ноутбук

Могилев

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 256Gb

74.99 р.

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 256Gb

Могилев

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

839.99 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

Могилев

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

Могилев

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingston (8GB) 1600/1333

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingston (8GB) 1600/1333

Могилев

Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

280 р.

Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

Минск, Октябрьский

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Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse

180 р.

Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse

Минск, Ленинский

Видеокарта GTX

300 р.

Видеокарта GTX

Брестская, Барановичи

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Ноутбук Dell Inspiron 15 3593

949.99 р.

Ноутбук Dell Inspiron 15 3593

Минск, Центральный

Ноутбук HP 15-rb077ur 8KH81EA, mod. 2019

549.99 р.

Ноутбук HP 15-rb077ur 8KH81EA, mod. 2019

Минск, Центральный

Ноутбук HP Pavilion 15-cw1032ur 155W9EA, mod. 2019

1 299.99 р.

Ноутбук HP Pavilion 15-cw1032ur 155W9EA, mod. 2019

Минск, Центральный

AMD X4 840 (FM2+)

15 р.

AMD X4 840 (FM2+)

Минск, Фрунзенский

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Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Брест

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston 128Gb A400

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston 128Gb A400

Брест

Оперативная память DDR3 4gb, 8g Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4gb, 8g Kingston для Ноут

Брест

Оперативная память DDR3 4Gb, 8Gb 1600 Kingston ПК

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4Gb, 8Gb 1600 Kingston ПК

Брест

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b ASUS GAMING

279.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b ASUS GAMING

Брест

HP LaserJet M3027 mfp

450 р.

HP LaserJet M3027 mfp

Минск, Московский

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MSI GP 60 2PE Leoapard

1 000 р.

MSI GP 60 2PE Leoapard

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Asus X540L

500 р.

Ноутбук Asus X540L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb

74.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

339.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Игровой системный блок

1 400 р.

Игровой системный блок

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston

19.99 р.

Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

21.99 р.

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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