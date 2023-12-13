Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Компьютерная техника в Беларуси
290 р.
Ноутбук обслуженный, Б/У с гарантией, для работы, учёбы, офиса
Минск, Первомайский
1 250 р.
Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4
Минск, Заводской
2 700 р.
iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
Минск, Центральный
50 р.
Наушники REDRAGON RIDLEY
Минск, Ленинский
1 772 р.
Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый
Минск, Советский
89 р.
видеокарта GT730 2gb
Минск, Фрунзенский
15 р.
Корпус для пк
Минская, Жодино
350 р.
Монитор Dell U2417Ht
Минск, Московский
35 р.
Наушники REDRAGON HARDY
Минская, Солигорск
15 р.
Оперативная память QUMO, Adata DDR3
Минск, Ленинский
120 р.
i5 4690
Брестская, Пинск
Договорная
Компьютерный корпус
Могилев
1 300 р.
Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.
Могилев
180 р.
SSD Samsung 256 гб
Витебск
Договорная
блок питания,обмен на чата провод
Минск, Октябрьский
270 р.
RX 580 8Gb Sapphire Nitro+
Минск, Заводской
25 р.
блок питания 500вт - 6pin
Минск, Фрунзенский
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600Мгц ПК
Витебск
44.99 р.
Оперативная память DDR3 8GB, 16G для Ноут
Витебск
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb
Витебск
269.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5 Гарантия.
Витебск
839.99 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия
Витебск
100 р.
Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.
Брест
28 р.
Компьютерная мышь Redragon Mirage M690
Минск, Фрунзенский
500 р.
Ноутбук Asus X540L
Минск, Центральный
40 р.
Память серверная ECC Samsung 8GB DDR3
Минск, Первомайский
25 р.
Клавиатура
Минск, Московский
27.99 р.
Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц Ноутбук
Могилев
74.99 р.
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 256Gb
Могилев
839.99 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия
Могилев
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b GDDR5. Гарантия
Могилев
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingston (8GB) 1600/1333
Могилев
280 р.
Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир
Минск, Октябрьский
180 р.
Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse
Минск, Ленинский
300 р.
Видеокарта GTX
Брестская, Барановичи
949.99 р.
Ноутбук Dell Inspiron 15 3593
Минск, Центральный
549.99 р.
Ноутбук HP 15-rb077ur 8KH81EA, mod. 2019
Минск, Центральный
1 299.99 р.
Ноутбук HP Pavilion 15-cw1032ur 155W9EA, mod. 2019
Минск, Центральный
15 р.
AMD X4 840 (FM2+)
Минск, Фрунзенский
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Брест
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston 128Gb A400
Брест
27.99 р.
Оперативная память DDR3 4gb, 8g Kingston для Ноут
Брест
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4Gb, 8Gb 1600 Kingston ПК
Брест
279.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 580 8Gb 256b ASUS GAMING
Брест
450 р.
HP LaserJet M3027 mfp
Минск, Московский
1 000 р.
MSI GP 60 2PE Leoapard
Брест
Товары с доставкой от магазинов
500 р.
Ноутбук Asus X540L
Минск, Центральный
27.99 р.
Оперативная память DDR3 4Gb, 8g Kingston для Ноут
Минск, Центральный
59.99 р.
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц
Минск, Центральный
74.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 240Gb
Минск, Центральный
339.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5 Гарантия
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Игровой системный блок
Гомельская, Жлобин
19.99 р.
Память (ОЗУ) DDR2 2GB (4Гб) Kingston
Минск, Первомайский
21.99 р.
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400
Минск, Первомайский