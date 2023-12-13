logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Периферия и аксессуары
IP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техника

Компьютерная периферия и аксессуары в Беларуси

Внешний жесткий диск Seagate 4 tb
vip

290 р.

Внешний жесткий диск Seagate 4 tb

Гомель

badge-icon
Игровая клавиатура Royal Kludge RK68
vip

150 р.

Игровая клавиатура Royal Kludge RK68

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Клавиатура HyperX Alloy FPS RGB
vip

200 р.

Клавиатура HyperX Alloy FPS RGB

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Наушники REDRAGON HARDY

35 р.

Наушники REDRAGON HARDY

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Наушники REDRAGON RIDLEY

50 р.

Наушники REDRAGON RIDLEY

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Компьютерная мышь Redragon Mirage M690

28 р.

Компьютерная мышь Redragon Mirage M690

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Клавиатура

25 р.

Клавиатура

Минск, Московский

Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse

180 р.

Мышь Microsoft Sculpt Comfort Mouse

Минск, Ленинский

Мышь игровая a4tech bloody v7

15 р.

Мышь игровая a4tech bloody v7

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Распродажа, большая сумка для ноутбука

30 р.

Распродажа, большая сумка для ноутбука

Минск, Октябрьский

badge-icon
Дискеты чистые

5 р.

Дискеты чистые

Витебск

Клавиатура A4Tech Bloody B810R

100 р.

Клавиатура A4Tech Bloody B810R

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Фильтры сетевые.

10 р.

Фильтры сетевые.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Переходник для питания видеокарты PCI

5 р.

Переходник для питания видеокарты PCI

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Коврик для мыши Logitech G440 [943-000099]

45 р.

Коврик для мыши Logitech G440 [943-000099]

Витебская, Глубокое

badge-icon
badge-icon
Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Гомельская, Мозырь

PlayStation Game Drive 2 tb

240 р.

PlayStation Game Drive 2 tb

Брестская, Пинск

badge-icon
Клавиатура DeepCool KG722 новая

220 р.

Клавиатура DeepCool KG722 новая

Минск, Центральный

badge-icon
Компьютерная мышь

5 р.

Компьютерная мышь

Могилев

badge-icon
Клавиатура Logitech G413 TKL SE 920-010447

155 р.

Клавиатура Logitech G413 TKL SE 920-010447

Витебская, Глубокое

badge-icon
badge-icon
Накопитель на 320 GB/Жесткий внешний диск

20 р.

Накопитель на 320 GB/Жесткий внешний диск

Минск, Ленинский

badge-icon
Подставка под Apple MacBook любой модели и размера

120 р.

Подставка под Apple MacBook любой модели и размера

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минск, Центральный

Провода

Бесплатно

Провода

Гомельская, Речица

Продам кабель Baseus CATXC-W02 USB Type-C - MagSaf

45 р.

Продам кабель Baseus CATXC-W02 USB Type-C - MagSaf

Минск, Центральный

badge-icon
Подставка вентилятор для ноутбука

30 р.

Подставка вентилятор для ноутбука

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
Компьютерные колонки

55 р.

Компьютерные колонки

Брестская, Дрогичин

badge-icon
badge-icon
2 ide шлейфа

5 р.

2 ide шлейфа

Брест

Игровая Клавиатура Bloody B125

35 р.

Игровая Клавиатура Bloody B125

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Трекпад Apple Magic Trackpad Bluetooth (A1339)

200 р.

Трекпад Apple Magic Trackpad Bluetooth (A1339)

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Онлайн-заказ

31 р.

Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

Онлайн-заказ

28 р.

Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

Онлайн-заказ

20 р.

USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Безпроводная клавиатура Apple

200 р.

Безпроводная клавиатура Apple

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Игровая мышка Bloody Q51

15 р.

Игровая мышка Bloody Q51

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Игровая мышь RGB Bloody j90

25 р.

Игровая мышь RGB Bloody j90

Гродно

badge-icon
Вэб камера Trust Lens

10 р.

Вэб камера Trust Lens

Минская, Молодечно

badge-icon
Клавиатура Razer BlackWidow TE Chroma V2

660 р.

Клавиатура Razer BlackWidow TE Chroma V2

Минск, Центральный

badge-icon
iMac 24 M1 адаптер питания 143 Вт

820 р.

iMac 24 M1 адаптер питания 143 Вт

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Клавиатура игровая A4Tech Bloody B314 USB

60 р.

Клавиатура игровая A4Tech Bloody B314 USB

Брест

badge-icon
badge-icon
Переходники

5 р.

Переходники

Брестская, Барановичи

badge-icon
Наушники Bloody G530

70 р.

Наушники Bloody G530

Гродно

badge-icon
Механическая клавиатура Redragon Kumara

Договорная

Механическая клавиатура Redragon Kumara

Витебск

badge-icon
Мышка

Договорная

Мышка

Брестская, Барановичи

badge-icon
Веб-камера Logitech HD 720p

20 р.

Веб-камера Logitech HD 720p

Брест

badge-icon
WEB веб камера KANYON Каньон

30 р.

WEB веб камера KANYON Каньон

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Онлайн-заказ

31 р.

Переносной светодиодный фонарь Multifunctional searchlight MH-818А 3W15W (зарядка USB и солнечные ба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

Онлайн-заказ

28 р.

Портативный USB-вентилятор с Ушками Mini FAN SQ-2144/2 скорости обдува Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

Онлайн-заказ

20 р.

USB  накопитель (флешка) Shape с покрытием софт тач, 16 Гб. Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US

Онлайн-заказ

117 р.

Антимоскитный уличный светильник-ловушка для комаров Bug Zapper JSD-003 на солнечных батареях или US

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий

Онлайн-заказ

17 р.

Кабель зарядный универсальный 3 в 1 BIG FAST CABLE Micro USB, Type-C, 6A, 120 W Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный

Онлайн-заказ

10 р.

Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Онлайн-заказ

147 р.

LED Projector портативный переносной проектор светодиодный Aao YG300 (домашний кинотеатр) от сети 22

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары