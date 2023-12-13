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Компьютерная техника

Комплектующие для компьютера в Беларуси

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16
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2 280 р.

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16

Минск, Центральный

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Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
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229.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

Могилев

РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO
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18 р.

РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO

Минск, Октябрьский

Процессор Intel Xeon E5-2643

25 р.

Процессор Intel Xeon E5-2643

Витебская, Орша

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Xeon e5-2670 v3

60 р.

Xeon e5-2670 v3

Брест

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для пк

Договорная

для пк

Могилев

Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

339.99 р.

Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5. Гарантия

Витебская, Полоцк

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Витебская, Полоцк

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Витебская, Полоцк

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Витебская, Полоцк

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

Витебская, Орша

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Витебская, Орша

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Договорная

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Витебская, Орша

ASUS P5QC LGA775, 771 Xeon 5450 DDR3

350 р.

ASUS P5QC LGA775, 771 Xeon 5450 DDR3

Минск, Октябрьский

Процессор i7

120 р.

Процессор i7

Могилев

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Звуковая карта EVGA NU Audio

650 р.

Звуковая карта EVGA NU Audio

Могилев

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Процессор Intel Pentium G4560

40 р.

Процессор Intel Pentium G4560

Минск, Советский

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Два кулера на 140мм

50 р.

Два кулера на 140мм

Брест

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Кулер ам4 от ryzen 5 3600

15 р.

Кулер ам4 от ryzen 5 3600

Брест

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Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Гродненская, Лида

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

839.99 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

Гродненская, Лида

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Гродненская, Лида

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Гродненская, Лида

25 р.

Материнская плата Asus и дисковод LG

Гомель

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Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минская, Борисов

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Минская, Борисов

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Договорная

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Минская, Борисов

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.88 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минская, Борисов

SSD M.2 NVMe Kingston KC3000 1TB

249 р.

SSD M.2 NVMe Kingston KC3000 1TB

Гродно

Доставка
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

115 р.

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

Брестская, Пинск

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Брестская, Пинск

Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

229.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия

Брестская, Пинск

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Договорная

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Брестская, Пинск

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

115 р.

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия

Брестская, Барановичи

Оперативная память DDR4 4GB 2666Мгц Kingston

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 2666Мгц Kingston

Брестская, Барановичи

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Договорная

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия

Брестская, Барановичи

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Брестская, Барановичи

Компьютерный системный блок

20 р.

Компьютерный системный блок

Витебская, Полоцк

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Материнская плата, процессор и оперативная память

230 р.

Материнская плата, процессор и оперативная память

Могилевская, Хотимск

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Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

21.99 р.

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

Могилевская, Бобруйск

Материнская плата Socket 1155, DDR3 гарантия

Договорная

Материнская плата Socket 1155, DDR3 гарантия

Могилевская, Бобруйск

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

839.99 р.

Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия

Могилевская, Бобруйск

Оперативная память FURY Beast 32GB (2X16Gb Kit) DDR4 3200МГц

259.99 р.

Оперативная память FURY Beast 32GB (2X16Gb Kit) DDR4 3200МГц

Могилевская, Бобруйск

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

19.99 р.

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

Минск, Фрунзенский

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

139.99 р.

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

Минск, Фрунзенский

Видеокарта AMD Radeon RX 470 - 8GB Sapphire Nitro . Гарантия

229.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RX 470 - 8GB Sapphire Nitro . Гарантия

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Онлайн-заказ

3 897.73 р.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

269.99 р.

Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb

51.99 р.

Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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