Товары от Куфар Маркета
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Комплектующие для компьютера в Беларуси
2 280 р.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16
Минск, Центральный
229.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
Могилев
18 р.
РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO
Минск, Октябрьский
25 р.
Процессор Intel Xeon E5-2643
Витебская, Орша
60 р.
Xeon e5-2670 v3
Брест
Договорная
для пк
Могилев
339.99 р.
Видеокарта XFX AMD Radeon RX 590 8Gb 256b GDDR5. Гарантия
Витебская, Полоцк
64.99 р.
Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб
Витебская, Полоцк
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Витебская, Полоцк
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Витебская, Полоцк
44.99 р.
Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)
Витебская, Орша
64.99 р.
Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб
Витебская, Орша
Договорная
Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия
Витебская, Орша
350 р.
ASUS P5QC LGA775, 771 Xeon 5450 DDR3
Минск, Октябрьский
120 р.
Процессор i7
Могилев
650 р.
Звуковая карта EVGA NU Audio
Могилев
40 р.
Процессор Intel Pentium G4560
Минск, Советский
50 р.
Два кулера на 140мм
Брест
15 р.
Кулер ам4 от ryzen 5 3600
Брест
39.99 р.
Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб
Гродненская, Лида
839.99 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия
Гродненская, Лида
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Гродненская, Лида
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Гродненская, Лида
25 р.
Материнская плата Asus и дисковод LG
Гомель
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минская, Борисов
64.99 р.
Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб
Минская, Борисов
Договорная
Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия
Минская, Борисов
14.88 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минская, Борисов
249 р.
SSD M.2 NVMe Kingston KC3000 1TB
Гродно
115 р.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия
Брестская, Пинск
39.99 р.
Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб
Брестская, Пинск
229.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 470 8Gb 256b GDDR5 ASUS. Гарантия
Брестская, Пинск
Договорная
Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия
Брестская, Пинск
115 р.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 610 2GB Гарантия
Брестская, Барановичи
39.99 р.
Оперативная память DDR4 4GB 2666Мгц Kingston
Брестская, Барановичи
Договорная
Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming GDDR6. Гарантия
Брестская, Барановичи
17.99 р.
Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0
Брестская, Барановичи
20 р.
Компьютерный системный блок
Витебская, Полоцк
230 р.
Материнская плата, процессор и оперативная память
Могилевская, Хотимск
21.99 р.
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Материнская плата Socket 1155, DDR3 гарантия
Могилевская, Бобруйск
839.99 р.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus OC 8GB GDDR6 Гарантия
Могилевская, Бобруйск
259.99 р.
Оперативная память FURY Beast 32GB (2X16Gb Kit) DDR4 3200МГц
Могилевская, Бобруйск
19.99 р.
Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)
Минск, Фрунзенский
139.99 р.
Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц
Минск, Фрунзенский
229.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RX 470 - 8GB Sapphire Nitro . Гарантия
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
3 897.73 р.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC V2 12G GV-N407TAERO OCV2-12GD
Минск, Центральный
269.99 р.
Видеокарта AMD Radeon RХ 580 8Gb 256b GDDR5 XFX. Гарантия
Минск, Первомайский
22.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix
Минск, Первомайский
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минск, Первомайский
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5 SATA 3.0 Kingston 120Gb
Минск, Первомайский
30 р.
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY
Гродно
27.99 р.
Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt
Минск, Центральный
51.99 р.
Накопитель SSD 2.5'' SATA-III Kingston A400 128Gb
Минск, Центральный