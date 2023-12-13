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Компьютерная техника

Системные блоки в Беларуси

Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4
vip

1 699 р.

Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX
vip

2 150 р.

Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX

Минск, Московский

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Игровой ПК Jet Gamer
vip

1 500 р.

Игровой ПК Jet Gamer

Минск, Фрунзенский

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500 р.

системный блок

Могилев

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HP Z800 48 GB RAM, 2хXEON 5670

1 000 р.

HP Z800 48 GB RAM, 2хXEON 5670

Брестская, Кобрин

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Системный блок

999 р.

Системный блок

Гомельская, Жлобин

Компьютер

500 р.

Компьютер

Гродненская, Новогрудок

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Системный блок

280 р.

Системный блок

Витебск

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Компьютер

150 р.

Компьютер

Минская, Логойск

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Компьютер. Торг

245 р.

Компьютер. Торг

Гродно

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Одноплатный компьютер NanoPi NEO Plus2

50 р.

Одноплатный компьютер NanoPi NEO Plus2

Могилев

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Компьютер игровой i5 GTX 1650

750 р.

Компьютер игровой i5 GTX 1650

Витебская, Новополоцк

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iMac 21,5 4k retina

1 000 р.

iMac 21,5 4k retina

Минск, Первомайский

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Системный блок

150 р.

Системный блок

Минская, Борисов

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Компьютер

80 р.

Компьютер

Минск, Заводской

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Компьютер и акустика

600 р.

Компьютер и акустика

Минская, Борисов

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Игровой ПК RX 5600 XT

1 450 р.

Игровой ПК RX 5600 XT

Брестская, Береза

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Игровой компьютер на Ryzen

1 500 р.

Игровой компьютер на Ryzen

Минск, Советский

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iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
vip

2 700 р.

iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок

Минск, Центральный

Микрокомпьютер HP i7-8650U 16GB 500GB WINDOWS 11

1 499 р.

Микрокомпьютер HP i7-8650U 16GB 500GB WINDOWS 11

Гомель

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Игровой Компьютер(ТОРГ УМЕСТЕН)

900 р.

Игровой Компьютер(ТОРГ УМЕСТЕН)

Минск, Фрунзенский

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Системник для любых игр

1 550 р.

Системник для любых игр

Могилевская, Бобруйск

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Компьютер в сборе со стулом(без стола)

1 000 р.

Компьютер в сборе со стулом(без стола)

Гродненская, Волковыск

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Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Системный блок

150 р.

Системный блок

Витебск

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Игровой системный блок

1 190 р.

Игровой системный блок

Витебск

Системный блок

190 р.

Системный блок

Могилев

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Компьютер без накопителя ( жесткого диска )

250 р.

Компьютер без накопителя ( жесткого диска )

Брестская, Барановичи

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Системный блок

Договорная

Системный блок

Минск, Октябрьский

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Apple Imac 27

4 200 р.

Apple Imac 27

Минск, Партизанский

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Системный блок

499 р.

Системный блок

Минская, Молодечно

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системный блок

800 р.

системный блок

Минск, Центральный

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2 350 р.

Игровой/Графический компьютер i7 7700

Гродно

Компьютер (Комплектом)

185 р.

Компьютер (Комплектом)

Минск, Советский

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Интел 8 ядер 16п, видеокарта 8g

1 280 р.

Интел 8 ядер 16п, видеокарта 8g

Витебск

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Компьютер без монитора i7-3770K

600 р.

Компьютер без монитора i7-3770K

Минск, Ленинский

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Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый

1 772 р.

Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.

1 300 р.

Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.

Могилев

Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.

100 р.

Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.

Брест

MSI GP 60 2PE Leoapard

1 000 р.

MSI GP 60 2PE Leoapard

Брест

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Компьютер

2 800 р.

Компьютер

Гомель

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Средний Компьютер

800 р.

Средний Компьютер

Минская, Борисов

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Хороший компьютер

550 р.

Хороший компьютер

Минская, Борисов

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Компьютер i5 пк

Договорная

Компьютер i5 пк

Витебск

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Ryzen 5 5500/16Gb/RTX 3060Ti/ssd 256/HDD 1000gb

2 300 р.

Ryzen 5 5500/16Gb/RTX 3060Ti/ssd 256/HDD 1000gb

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

1 100 р.

Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой системный блок

1 400 р.

Игровой системный блок

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Комплект Intel

450 р.

Комплект Intel

Могилев

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Брест

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

2 885 р.

Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

1 090 р.

Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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