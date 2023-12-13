Товары от Куфар Маркета
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Системные блоки в Беларуси
1 699 р.
Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4
Витебск
2 150 р.
Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX
Минск, Московский
1 500 р.
Игровой ПК Jet Gamer
Минск, Фрунзенский
500 р.
системный блок
Могилев
1 000 р.
HP Z800 48 GB RAM, 2хXEON 5670
Брестская, Кобрин
999 р.
Системный блок
Гомельская, Жлобин
500 р.
Компьютер
Гродненская, Новогрудок
280 р.
Системный блок
Витебск
150 р.
Компьютер
Минская, Логойск
245 р.
Компьютер. Торг
Гродно
50 р.
Одноплатный компьютер NanoPi NEO Plus2
Могилев
750 р.
Компьютер игровой i5 GTX 1650
Витебская, Новополоцк
1 000 р.
iMac 21,5 4k retina
Минск, Первомайский
150 р.
Системный блок
Минская, Борисов
80 р.
Компьютер
Минск, Заводской
600 р.
Компьютер и акустика
Минская, Борисов
1 450 р.
Игровой ПК RX 5600 XT
Брестская, Береза
1 500 р.
Игровой компьютер на Ryzen
Минск, Советский
2 700 р.
iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
Минск, Центральный
1 499 р.
Микрокомпьютер HP i7-8650U 16GB 500GB WINDOWS 11
Гомель
900 р.
Игровой Компьютер(ТОРГ УМЕСТЕН)
Минск, Фрунзенский
1 550 р.
Системник для любых игр
Могилевская, Бобруйск
1 000 р.
Компьютер в сборе со стулом(без стола)
Гродненская, Волковыск
1 100 р.
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)
Могилев
1 100 р.
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)
Могилев
150 р.
Системный блок
Витебск
1 190 р.
Игровой системный блок
Витебск
190 р.
Системный блок
Могилев
250 р.
Компьютер без накопителя ( жесткого диска )
Брестская, Барановичи
Договорная
Системный блок
Минск, Октябрьский
4 200 р.
Apple Imac 27
Минск, Партизанский
499 р.
Системный блок
Минская, Молодечно
800 р.
системный блок
Минск, Центральный
2 350 р.
Игровой/Графический компьютер i7 7700
Гродно
185 р.
Компьютер (Комплектом)
Минск, Советский
1 280 р.
Интел 8 ядер 16п, видеокарта 8g
Витебск
600 р.
Компьютер без монитора i7-3770K
Минск, Ленинский
1 772 р.
Рассрочка Компьютер игровой GTX1650 4GB. Новый
Минск, Советский
1 300 р.
Игровой пк. Лучшее предложение на рынке.
Могилев
100 р.
Системный блок, 2 ядра, 2 гб, 300 гб, nvidia.
Брест
1 000 р.
MSI GP 60 2PE Leoapard
Брест
2 800 р.
Компьютер
Гомель
800 р.
Средний Компьютер
Минская, Борисов
550 р.
Хороший компьютер
Минская, Борисов
Договорная
Компьютер i5 пк
Витебск
2 300 р.
Ryzen 5 5500/16Gb/RTX 3060Ti/ssd 256/HDD 1000gb
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
1 100 р.
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / GTX 1050Ti 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)
Могилев
1 100 р.
Игровой ПК Ryzen 3 1200 / RX 570 4GB / ОЗУ 16 GB (гарантия , кредит , рассрочка)
Могилев
1 400 р.
Игровой системный блок
Гомельская, Жлобин
450 р.
Комплект Intel
Могилев
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Брест
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Минск, Центральный
2 885 р.
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB
Брестская, Барановичи
1 090 р.
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB
Гомель