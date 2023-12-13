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Компьютерная техника

Сетевое оборудование в Беларуси

Переключатель KVM ''ATEN'' KH1508 + модули
vip

Договорная

Переключатель KVM ''ATEN'' KH1508 + модули

Минск, Центральный

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ATC LG LDK-300
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490 р.

ATC LG LDK-300

Минск, Центральный

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Радиомост Mikrotik SXTsq 5 ac

190 р.

Радиомост Mikrotik SXTsq 5 ac

Минск, Фрунзенский

Wi-fi адаптер

15 р.

Wi-fi адаптер

Витебск

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Wi-Fi роутер TP link n300

20 р.

Wi-Fi роутер TP link n300

Минск, Фрунзенский

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Триджик

Договорная

Триджик

Минская, Молодечно

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Eero Pro 6 роутер / маршрутизатор, из США.

250 р.

Eero Pro 6 роутер / маршрутизатор, из США.

Минск, Фрунзенский

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Маршрутизатор (роутер+++)

150 р.

Маршрутизатор (роутер+++)

Могилев

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Wifi адаптер

Договорная

Wifi адаптер

Минская, Дзержинск

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Антенна для сетевого оборудования с роутером и др

280 р.

Антенна для сетевого оборудования с роутером и др

Гродно

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WIFI АДАПТЕР

13 р.

WIFI АДАПТЕР

Минск, Первомайский

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Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит

240 р.

Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит

Минск, Московский

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Кабель сетевой 2м. Новый.

4 р.

Кабель сетевой 2м. Новый.

Минск, Октябрьский

USB-МОДЕМ HUAWEI E173

25 р.

USB-МОДЕМ HUAWEI E173

Минск, Первомайский

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Антенна NITSA-5F MIMO 2*2

150 р.

Антенна NITSA-5F MIMO 2*2

Минск, Советский

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Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты

250 р.

Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты

Минск, Фрунзенский

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Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G

99 р.

Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G

Минск, Фрунзенский

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Wi-fi адаптер TP-LINK

10 р.

Wi-fi адаптер TP-LINK

Брест

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-SHD

1 800 р.

Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-SHD

Минск, Советский

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Продам роутер

250 р.

Продам роутер

Гомельская, Буда-Кошелево

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Mikrotik RB931-2nD hab mini роутер

75 р.

Mikrotik RB931-2nD hab mini роутер

Минск, Первомайский

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Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)

195 р.

Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)

Минск, Советский

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Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN

500 р.

Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN

Минск, Московский

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Сетевой кабель, lan, витая пара

10 р.

Сетевой кабель, lan, витая пара

Минск, Октябрьский

Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)

15 р.

Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)

Минск, Партизанский

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Wi-Fi Huawei WS5200

70 р.

Wi-Fi Huawei WS5200

Минск, Ленинский

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Адаптер/Инжектор TP-LINK

40 р.

Адаптер/Инжектор TP-LINK

Минск, Центральный

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Wi-Fi адаптер усилитель интернета

25 р.

Wi-Fi адаптер усилитель интернета

Брест

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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N

12 р.

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N

Минск, Московский

Грозоразрядник

25 р.

Грозоразрядник

Минская, Молодечно

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MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

50 р.

MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Гомельская, Мозырь

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Двухдиапазонный гигабитный роутер

80 р.

Двухдиапазонный гигабитный роутер

Минск, Ленинский

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Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN722N

10 р.

Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN722N

Гомель

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Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной

40 р.

Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной

Минск, Фрунзенский

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Роутер DLINK 620

30 р.

Роутер DLINK 620

Могилев

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WiFi роутер TP-link Archer C20

90 р.

WiFi роутер TP-link Archer C20

Минск, Московский

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набор Параболическая MIMO антенна 27 дБ

350 р.

набор Параболическая MIMO антенна 27 дБ

Минск, Центральный

Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A

Онлайн-заказ

551.72 р.

Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE

Онлайн-заказ

544.32 р.

Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710

Онлайн-заказ

309.56 р.

Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Length Tester Noyafa NF-858C

300 р.

Length Tester Noyafa NF-858C

Минск, Советский

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2

80 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2

Минск, Октябрьский

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Модем Huawei E3372H - 153

145 р.

Модем Huawei E3372H - 153

Могилевская, Бобруйск

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Роутер модем Huawei B525s-23a

299 р.

Роутер модем Huawei B525s-23a

Минск, Фрунзенский

Сетевая карты Lan

5 р.

Сетевая карты Lan

Витебская, Орша

Товары с доставкой от магазинов

Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A

Онлайн-заказ

551.72 р.

Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE

Онлайн-заказ

544.32 р.

Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710

Онлайн-заказ

309.56 р.

Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы TP-Link TL-SG1016PE

Онлайн-заказ

646.15 р.

Коммутаторы TP-Link TL-SG1016PE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы D-Link DGS-3000-20L/B1A

Онлайн-заказ

863.65 р.

Коммутаторы D-Link DGS-3000-20L/B1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link EAP653

Онлайн-заказ

735.21 р.

Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link EAP653

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы TP-Link TL-SL1218MP

Онлайн-заказ

829.80 р.

Коммутаторы TP-Link TL-SL1218MP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коммутаторы D-Link DGS-1210-10MP/F1A

Онлайн-заказ

835.20 р.

Коммутаторы D-Link DGS-1210-10MP/F1A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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