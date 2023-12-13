Товары от Куфар Маркета
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Сетевое оборудование в Беларуси
Договорная
Переключатель KVM ''ATEN'' KH1508 + модули
Минск, Центральный
490 р.
ATC LG LDK-300
Минск, Центральный
190 р.
Радиомост Mikrotik SXTsq 5 ac
Минск, Фрунзенский
15 р.
Wi-fi адаптер
Витебск
20 р.
Wi-Fi роутер TP link n300
Минск, Фрунзенский
Договорная
Триджик
Минская, Молодечно
250 р.
Eero Pro 6 роутер / маршрутизатор, из США.
Минск, Фрунзенский
150 р.
Маршрутизатор (роутер+++)
Могилев
Договорная
Wifi адаптер
Минская, Дзержинск
280 р.
Антенна для сетевого оборудования с роутером и др
Гродно
13 р.
WIFI АДАПТЕР
Минск, Первомайский
240 р.
Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит
Минск, Московский
4 р.
Кабель сетевой 2м. Новый.
Минск, Октябрьский
25 р.
USB-МОДЕМ HUAWEI E173
Минск, Первомайский
150 р.
Антенна NITSA-5F MIMO 2*2
Минск, Советский
250 р.
Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты
Минск, Фрунзенский
99 р.
Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G
Минск, Фрунзенский
10 р.
Wi-fi адаптер TP-LINK
Брест
1 800 р.
Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-SHD
Минск, Советский
250 р.
Продам роутер
Гомельская, Буда-Кошелево
75 р.
Mikrotik RB931-2nD hab mini роутер
Минск, Первомайский
195 р.
Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)
Минск, Советский
500 р.
Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN
Минск, Московский
10 р.
Сетевой кабель, lan, витая пара
Минск, Октябрьский
15 р.
Сетевой фильтр-удлинитель (5 гнёзд, 1,8м)
Минск, Партизанский
70 р.
Wi-Fi Huawei WS5200
Минск, Ленинский
40 р.
Адаптер/Инжектор TP-LINK
Минск, Центральный
25 р.
Wi-Fi адаптер усилитель интернета
Брест
12 р.
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N
Минск, Московский
25 р.
Грозоразрядник
Минская, Молодечно
50 р.
MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер
Гомельская, Мозырь
80 р.
Двухдиапазонный гигабитный роутер
Минск, Ленинский
10 р.
Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN722N
Гомель
40 р.
Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной
Минск, Фрунзенский
30 р.
Роутер DLINK 620
Могилев
90 р.
WiFi роутер TP-link Archer C20
Минск, Московский
350 р.
набор Параболическая MIMO антенна 27 дБ
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
551.72 р.
Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
544.32 р.
Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.56 р.
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710
Минск, Центральный
300 р.
Length Tester Noyafa NF-858C
Минск, Советский
80 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2
Минск, Октябрьский
145 р.
Модем Huawei E3372H - 153
Могилевская, Бобруйск
299 р.
Роутер модем Huawei B525s-23a
Минск, Фрунзенский
5 р.
Сетевая карты Lan
Витебская, Орша
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
551.72 р.
Коммутаторы D-Link DGS-1210-10P/F1A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
544.32 р.
Коммутаторы TP-Link TL-SG1210MPE
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.56 р.
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link CPE710
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
646.15 р.
Коммутаторы TP-Link TL-SG1016PE
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
863.65 р.
Коммутаторы D-Link DGS-3000-20L/B1A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.21 р.
Беспроводные точки доступа и усилители Wi-Fi TP-Link EAP653
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
829.80 р.
Коммутаторы TP-Link TL-SL1218MP
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
835.20 р.
Коммутаторы D-Link DGS-1210-10MP/F1A
Минск, Центральный