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Компьютерная техника

Прочие компьютерные товары в Беларуси

Подписка на AtlasVPN (1 месяц)

6 р.

Подписка на AtlasVPN (1 месяц)

Брест

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Ключ активации Microsoft office 2021 ProPlus

15 р.

Ключ активации Microsoft office 2021 ProPlus

Брест

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Терморегулятор

25 р.

Терморегулятор

Брест

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Ремень для принтера

21 р.

Ремень для принтера

Минск, Советский

Доставка
Игровой руль с педалями

120 р.

Игровой руль с педалями

Минская, Борисов

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Ledger nano s plus

290 р.

Ledger nano s plus

Минск, Ленинский

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Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео

35 р.

Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео

Витебск

Доставка по Беларуси
Программатор CH341

15 р.

Программатор CH341

Могилев

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Шлем виртуальной реальности VR Oculus Rift CV1

1 400 р.

Шлем виртуальной реальности VR Oculus Rift CV1

Минск, Московский

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Продам витую пару UTP 4х2х0,52 метраж любой, 0.69р

0.79 р.

Продам витую пару UTP 4х2х0,52 метраж любой, 0.69р

Минск, Фрунзенский

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Платы и др

Договорная

Платы и др

Витебская, Полоцк

Мини-комп

75 р.

Мини-комп

Гомель

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Радиодетали. Разем для плат ссср

Договорная

Радиодетали. Разем для плат ссср

Минск, Фрунзенский

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Аналоговый GSM шлюз

65 р.

Аналоговый GSM шлюз

Минск, Партизанский

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Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P

Онлайн-заказ

143.59 р.

Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P

Онлайн-заказ

122 р.

Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Копировальный аппарат Kyocera TA 1800

800 р.

Копировальный аппарат Kyocera TA 1800

Витебская, Орша

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Лицензионные Ключи Microsoft Office Pro Plus 19/21

18 р.

Лицензионные Ключи Microsoft Office Pro Plus 19/21

Минск, Центральный

Outlast 1

3.90 р.

Outlast 1

Брестская, Кобрин

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mortal combat x

3.90 р.

mortal combat x

Брестская, Кобрин

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Whatsminer M50 122TH/s

6 663.93 р.

Whatsminer M50 122TH/s

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner

33 319.65 р.

Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Macbook iMac iPad по запчастям

Договорная

Macbook iMac iPad по запчастям

Минск, Центральный

игровой руль Thrustmaster t 150

600 р.

игровой руль Thrustmaster t 150

Могилевская, Бобруйск

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1 р.

Сольвентный плоттер-каттер Roland TrueVIS SG-540

Брестская, Пинск

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Подписка Adobe Creative Cloud / 1 мес. / Гарантия

75 р.

Подписка Adobe Creative Cloud / 1 мес. / Гарантия

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
ВЫГОДНО*Windows 10+Office 2019*Лицензия*СКИДКА

110 р.

ВЫГОДНО*Windows 10+Office 2019*Лицензия*СКИДКА

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
цветная Распечатка A3, печать документов А3 в Минске

0.50 р.

цветная Распечатка A3, печать документов А3 в Минске

Минск, Советский

Обжимной Кримпер FSE

50 р.

Обжимной Кримпер FSE

Гродненская, Островец

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Игровой руль

30 р.

Игровой руль

Брестская, Столин

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Асик asik

30 р.

Асик asik

Минская, Столбцы

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Проекционный экран Classic Solution Orion

200 р.

Проекционный экран Classic Solution Orion

Минск, Центральный

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Toshiba Canvio Flex 2TB

190 р.

Toshiba Canvio Flex 2TB

Гродно

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mBot

150 р.

mBot

Могилевская, Бобруйск

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Продам игровой руль

470 р.

Продам игровой руль

Могилевская, Бобруйск

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Шлем виртуальной реальности Oculus Rift S

750 р.

Шлем виртуальной реальности Oculus Rift S

Минск, Фрунзенский

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Лицензионный ключ Office 2016 Pro+ /// Активация Офис

50 р.

Лицензионный ключ Office 2016 Pro+ /// Активация Офис

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Лицензия Windows 10 Pro * Ключ активации * Виндоус 10 Про

60 р.

Лицензия Windows 10 Pro * Ключ активации * Виндоус 10 Про

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Игровой руль с педалями

100 р.

Игровой руль с педалями

Минск, Заводской

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Flipper Zero

640 р.

Flipper Zero

Могилев

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Подставка для ноутбука

40 р.

Подставка для ноутбука

Минск, Заводской

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Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD

Онлайн-заказ

164 р.

Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
кабеля SATA от 5ШТ

1.50 р.

кабеля SATA от 5ШТ

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео

35 р.

Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео

Витебск

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P

Онлайн-заказ

143.59 р.

Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P

Онлайн-заказ

122 р.

Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Whatsminer M50 122TH/s

6 663.93 р.

Whatsminer M50 122TH/s

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner

33 319.65 р.

Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD

Онлайн-заказ

164 р.

Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
кабеля SATA от 5ШТ

1.50 р.

кабеля SATA от 5ШТ

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Источник питания Ya Xun PS-305D (30 V, 5 A, режим стабилизации тока)

320 р.

Источник питания Ya Xun PS-305D (30 V, 5 A, режим стабилизации тока)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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