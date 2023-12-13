Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочие компьютерные товары в Беларуси
6 р.
Подписка на AtlasVPN (1 месяц)
Брест
15 р.
Ключ активации Microsoft office 2021 ProPlus
Брест
25 р.
Терморегулятор
Брест
21 р.
Ремень для принтера
Минск, Советский
120 р.
Игровой руль с педалями
Минская, Борисов
290 р.
Ledger nano s plus
Минск, Ленинский
35 р.
Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео
Витебск
15 р.
Программатор CH341
Могилев
1 400 р.
Шлем виртуальной реальности VR Oculus Rift CV1
Минск, Московский
0.79 р.
Продам витую пару UTP 4х2х0,52 метраж любой, 0.69р
Минск, Фрунзенский
Договорная
Платы и др
Витебская, Полоцк
75 р.
Мини-комп
Гомель
Договорная
Радиодетали. Разем для плат ссср
Минск, Фрунзенский
65 р.
Аналоговый GSM шлюз
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
143.59 р.
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
122 р.
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P
Минск, Центральный
800 р.
Копировальный аппарат Kyocera TA 1800
Витебская, Орша
18 р.
Лицензионные Ключи Microsoft Office Pro Plus 19/21
Минск, Центральный
3.90 р.
Outlast 1
Брестская, Кобрин
3.90 р.
mortal combat x
Брестская, Кобрин
6 663.93 р.
Whatsminer M50 122TH/s
Минск, Фрунзенский
33 319.65 р.
Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner
Минск, Фрунзенский
Договорная
Macbook iMac iPad по запчастям
Минск, Центральный
600 р.
игровой руль Thrustmaster t 150
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Сольвентный плоттер-каттер Roland TrueVIS SG-540
Брестская, Пинск
75 р.
Подписка Adobe Creative Cloud / 1 мес. / Гарантия
Минск, Центральный
110 р.
ВЫГОДНО*Windows 10+Office 2019*Лицензия*СКИДКА
Минск, Первомайский
0.50 р.
цветная Распечатка A3, печать документов А3 в Минске
Минск, Советский
50 р.
Обжимной Кримпер FSE
Гродненская, Островец
30 р.
Игровой руль
Брестская, Столин
30 р.
Асик asik
Минская, Столбцы
200 р.
Проекционный экран Classic Solution Orion
Минск, Центральный
190 р.
Toshiba Canvio Flex 2TB
Гродно
150 р.
mBot
Могилевская, Бобруйск
470 р.
Продам игровой руль
Могилевская, Бобруйск
750 р.
Шлем виртуальной реальности Oculus Rift S
Минск, Фрунзенский
50 р.
Лицензионный ключ Office 2016 Pro+ /// Активация Офис
Минск, Советский
60 р.
Лицензия Windows 10 Pro * Ключ активации * Виндоус 10 Про
Минск, Фрунзенский
100 р.
Игровой руль с педалями
Минск, Заводской
640 р.
Flipper Zero
Могилев
40 р.
Подставка для ноутбука
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
164 р.
Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD
Минск, Центральный
1.50 р.
кабеля SATA от 5ШТ
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
Компьютерные колонки Kisonli T-003 Колонки для компьютера проводные стерео
Витебск
Онлайн-заказ
143.59 р.
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-1000P
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
122 р.
Стабилизатор напряжения Powerman AVS-500P
Минск, Центральный
6 663.93 р.
Whatsminer M50 122TH/s
Минск, Фрунзенский
33 319.65 р.
Асик IceRiver Antminer KS3m 6T KAS Miner Kaspa Miner
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
164 р.
Стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-500 LCD
Минск, Центральный
1.50 р.
кабеля SATA от 5ШТ
Могилев
320 р.
Источник питания Ya Xun PS-305D (30 V, 5 A, режим стабилизации тока)
Минск, Центральный