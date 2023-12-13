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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техника

Оргтехника в Беларуси

3D принтер FlyingBear Ghost 6
vip

1 300 р.

3D принтер FlyingBear Ghost 6

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

280 р.

Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир

Минск, Октябрьский

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HP LaserJet M3027 mfp

450 р.

HP LaserJet M3027 mfp

Минск, Московский

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Продам принтер МР280 в рабочем состоянии надо тол

60 р.

Продам принтер МР280 в рабочем состоянии надо тол

Брестская, Кобрин

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Принтер Xerox Phaser 3020BI

330 р.

Принтер Xerox Phaser 3020BI

Минск, Первомайский

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картридж для принтера hp 46 bk

25 р.

картридж для принтера hp 46 bk

Могилевская, Бобруйск

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Canon Pixma E414

180 р.

Canon Pixma E414

Гомель

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Принтер Canon 6030(в идеальном состоянии)

260 р.

Принтер Canon 6030(в идеальном состоянии)

Гомель

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Сканер для компьютера MUSTEK 12000 SP PLUS

60 р.

Сканер для компьютера MUSTEK 12000 SP PLUS

Минск, Фрунзенский

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Продам Принтер canon mp230 pixma

50 р.

Продам Принтер canon mp230 pixma

Витебская, Орша

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Продам принтер

70 р.

Продам принтер

Минск, Фрунзенский

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Принтер Canon lbp 6020

270 р.

Принтер Canon lbp 6020

Минск, Первомайский

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Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

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66.40 р.

Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

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58.50 р.

Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

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58.40 р.

Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

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56.70 р.

Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

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56.50 р.

Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

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55.30 р.

Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

Онлайн-заказ

54.50 р.

Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

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68.40 р.

Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270

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62.60 р.

Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006

Онлайн-заказ

67.60 р.

Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676

Онлайн-заказ

57.20 р.

Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130

Онлайн-заказ

62.50 р.

Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684

Онлайн-заказ

81.70 р.

Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)

Онлайн-заказ

60.50 р.

Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060

Онлайн-заказ

60.30 р.

Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)

Онлайн-заказ

58.20 р.

Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022

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56.50 р.

Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049

Онлайн-заказ

60.90 р.

Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой

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53.50 р.

Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу

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58.20 р.

Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра

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57.60 р.

Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный

Онлайн-заказ

56.90 р.

Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178

Онлайн-заказ

59.30 р.

Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C

Онлайн-заказ

60.60 р.

Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)

Онлайн-заказ

63.20 р.

Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)

Онлайн-заказ

60.50 р.

Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm

Онлайн-заказ

59.80 р.

Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000

Онлайн-заказ

59.70 р.

Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)

Онлайн-заказ

57.60 р.

Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000

Онлайн-заказ

55.30 р.

Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания от принтера и картридж с чирнилами

Договорная

Блок питания от принтера и картридж с чирнилами

Минская, Вилейка

Плоттер canon ipf 605

Договорная

Плоттер canon ipf 605

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

Онлайн-заказ

66.40 р.

Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

Онлайн-заказ

58.50 р.

Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

Онлайн-заказ

58.40 р.

Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

Онлайн-заказ

56.70 р.

Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

Онлайн-заказ

56.50 р.

Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

Онлайн-заказ

55.30 р.

Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

Онлайн-заказ

54.50 р.

Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

Онлайн-заказ

68.40 р.

Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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