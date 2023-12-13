Товары от Куфар Маркета
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Оргтехника в Беларуси
1 300 р.
3D принтер FlyingBear Ghost 6
Минск, Первомайский
280 р.
Ricoh sp111, заправлен, обслужен, принт.скан.копир
Минск, Октябрьский
450 р.
HP LaserJet M3027 mfp
Минск, Московский
60 р.
Продам принтер МР280 в рабочем состоянии надо тол
Брестская, Кобрин
330 р.
Принтер Xerox Phaser 3020BI
Минск, Первомайский
25 р.
картридж для принтера hp 46 bk
Могилевская, Бобруйск
180 р.
Canon Pixma E414
Гомель
260 р.
Принтер Canon 6030(в идеальном состоянии)
Гомель
60 р.
Сканер для компьютера MUSTEK 12000 SP PLUS
Минск, Фрунзенский
50 р.
Продам Принтер canon mp230 pixma
Витебская, Орша
70 р.
Продам принтер
Минск, Фрунзенский
270 р.
Принтер Canon lbp 6020
Минск, Первомайский
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66.40 р.
Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac
Минск, Центральный
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58.50 р.
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой
Минск, Центральный
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58.40 р.
Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра
Минск, Центральный
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56.70 р.
Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla
Минск, Центральный
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56.50 р.
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN
Минск, Центральный
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55.30 р.
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black
Минск, Центральный
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54.50 р.
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727
Минск, Центральный
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68.40 р.
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония
Минск, Центральный
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62.60 р.
Вал резиновый Kyocera KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 (CET8070) 2H025270
Минск, Центральный
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67.60 р.
Направляющая выхода фьюзера в сборе HP LJ Enterprise M607dn/ 608dn/ 609dn/ M631dn/ 632h, CET371006
Минск, Центральный
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57.20 р.
Комплект роликов подхвата ADF RICOH Aficio MP5500/ MP6500/ MP7500, CET6676
Минск, Центральный
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62.50 р.
Чистящая лента фьюзера XEROX WC 4110/ 4112/ 4127/ 4590/ 4595 (CET), CET7935, 8R13042, 8R13085, 8R130
Минск, Центральный
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81.70 р.
Подшипник тефлонового вала CANON iR ADV 6055/ 6065/ 6075/ 6255/ 6265/ 6275, 2 шт/ комп, CET6684
Минск, Центральный
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60.50 р.
Вал тефлоновый Ricoh MP401SPF (CET6226)
Минск, Центральный
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60.30 р.
Вал тефлоновый Kyocera KM-6030/ 8030, TASKalfa 620/ 820 (CET7800) 2FB20060
Минск, Центральный
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58.20 р.
Вал резиновый Brother HL-1112, MFC-L2740DW, DCP-L2540DW (CET2804) (Япония)
Минск, Центральный
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56.50 р.
Ролик очистки ролика заряда RICOH Pro C5200s/ C5210s (CET), CET241022
Минск, Центральный
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60.90 р.
Картридж TN222/ A98R050 (для Konica Minolta bizhub 266/ 306) CET, CET131049
Минск, Центральный
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53.50 р.
Картридж TN-421C (для Brother DCP-L8410/ HL-L8260/ HL-8360/ MFC-L8690/ MFC-L8900) Hi-Black, голубой
Минск, Центральный
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58.20 р.
Картридж 046HM/ 1252C002 (для Canon i-SENSYS LBP650/ LBP653/ LBP654/ MF730/ MF734) NetProduct, пурпу
Минск, Центральный
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57.60 р.
Тонер Kyocera FS-9130dn/ 9530dn (TK-710) (Hi-Black) Bk, 600 г, канистра
Минск, Центральный
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56.90 р.
Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) NetProduct, чёрный
Минск, Центральный
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59.30 р.
Ролик заряда CANON iR ADVANCE 4025/ 4035/ 4045/ 4051/ 4225/ 4235/ 4245/ 4251 (CET), CET5178
Минск, Центральный
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60.60 р.
Комплект восстановления драм-юнита CANON iR2200/ 2800/ 3300/ 3320/ GP200/ 215/ 285/ 335/ 405, 50K, C
Минск, Центральный
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63.20 р.
Вал тефлоновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6034) AE011058 (Long Life)
Минск, Центральный
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60.50 р.
Предохранитель сброса счетчика фьюзера для RICOH MPC3003/ 3503/ 4503/ 5503/ 6003 (CET6344)
Минск, Центральный
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59.80 р.
Термистор LEXMARK MX710/ MX711/ MX810/ MX811/ MX812/ MS810/ MS811/ MS812 (CET), CET2830, 40X7743-tm
Минск, Центральный
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59.70 р.
Верхняя направляющая выхода в сборе HP LJ Enterprise P3015, M521/ M525 (CET), CET6695, RC2-7848-000
Минск, Центральный
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57.60 р.
Вал тефлоновый Kyocera FS-1030MFP/ 1130MFP/ 1035MFP/ 1135MFP/ 1120D/ 1320D/ 1370DN/ 1300D (CET3653)
Минск, Центральный
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55.30 р.
Вал тефлоновый Toshiba E-Studio 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 (CET7403) 6LJ83405000
Минск, Центральный
Договорная
Блок питания от принтера и картридж с чирнилами
Минская, Вилейка
Договорная
Плоттер canon ipf 605
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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66.40 р.
Картридж 125A/ CB542A (для HP Color LaserJet CM1312/ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518) Hi-Blac
Минск, Центральный
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58.50 р.
Картридж 304A/ CC531A (для HP Color LaserJet CM2320/ CP2020/ CP2025) NetProduct, голубой
Минск, Центральный
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58.40 р.
Тонер Brother Универсальный HL-2030 Тип 1.0 (Hi-Black) 500 г, канистра
Минск, Центральный
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56.70 р.
Картридж TN-3480 (для Brother DCP-L5600/ DCP-L6600/ HL-L5100/ HL-L6200/ MFC-L6750/ MFC-L6900) Hi-Bla
Минск, Центральный
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56.50 р.
Ролик отделения в сборе HP CLJ CP3525/ M575/ LBP7750 (O) RM1-4966-020CN
Минск, Центральный
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55.30 р.
Картридж 113R00730 (для Xerox Phaser 3200) Hi-Black
Минск, Центральный
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54.50 р.
Тормозная площадка HP Q2665-60125/ C7309-60076 (O) для ADF CLJ 2820/ 2840/ LJ-3050/ M1522/ M2727
Минск, Центральный
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68.40 р.
Барабан Ricoh Aficio MP2554SP/ 3054SP/ 4054SP/ 5054SP/ 6054SP (CET7728), 100000 стр., Япония
Минск, Центральный