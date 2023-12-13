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Товары от Куфар Маркета

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Товары для дома в Беларуси

Набор кастрюль из нержавеющей стали
vip

130 р.

Набор кастрюль из нержавеющей стали

Брест

Доставка по Беларуси
Набор ксстрюль
vip

115 р.

Набор ксстрюль

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор кастрюль из нержавеющей стали
vip

210 р.

Набор кастрюль из нержавеющей стали

Брест

Доставка по Беларуси
Лампа в идеале. Нужно блок купить.

25 р.

Лампа в идеале. Нужно блок купить.

Гомельская, Калинковичи

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Орхидея бабочка Скрабл, раритет

140 р.

Орхидея бабочка Скрабл, раритет

Минская, Солигорск

Зеркало напольное

250 р.

Зеркало напольное

Гродно

Драцена (пальма). Верхушка растения с корнями.

7 р.

Драцена (пальма). Верхушка растения с корнями.

Минск, Московский

Лоток для обуви 37*70*2 см -15 штук

7 р.

Лоток для обуви 37*70*2 см -15 штук

Минск, Фрунзенский

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Светильник декоративный

12 р.

Светильник декоративный

Витебская, Орша

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Статуетка

Договорная

Статуетка

Минск, Фрунзенский

Баночки от детского питания

Бесплатно

Баночки от детского питания

Гродно

Набор для коньяка, виски

15 р.

Набор для коньяка, виски

Гомель

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Тюль

35 р.

Тюль

Гродненская, Слоним

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Фиалка Trinket O'Pink, п/мини

6 р.

Фиалка Trinket O'Pink, п/мини

Минск, Первомайский

Бокалы пивные

30 р.

Бокалы пивные

Минск, Ленинский

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Монстера

40 р.

Монстера

Гомель

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Столовые приборы.

2 р.

Столовые приборы.

Брестская, Барановичи

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Газовый баллон

48 р.

Газовый баллон

Гомель

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Лампа

15 р.

Лампа

Могилевская, Горки

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Люстра

50 р.

Люстра

Брестская, Пинск

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Тарелка для микроволновки

7 р.

Тарелка для микроволновки

Гомельская, Мозырь

евро-комплект постельного белья - Польша

Договорная

евро-комплект постельного белья - Польша

Минск, Октябрьский

Сервиз

Договорная

Сервиз

Минская, Борисов

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Замок навесной

10 р.

Замок навесной

Брестская, Барановичи

Декоративная вывеска WELCOME(малышка)

0.59 р.

Декоративная вывеска WELCOME(малышка)

Витебск

Подушка ортопедическа WOWSLEEP

50 р.

Подушка ортопедическа WOWSLEEP

Могилевская, Бобруйск

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400 р.

Картина

Минск, Советский

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Люстра на один плафон

20 р.

Люстра на один плафон

Могилев

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Швабра MOP

25 р.

Швабра MOP

Минск, Центральный

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Сервиз чайный,новый на 6 персон.

55 р.

Сервиз чайный,новый на 6 персон.

Гомельская, Жлобин

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Термокружки

4.98 р.

Термокружки

Минск, Ленинский

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Кофейный сервиз на 12 персон. Villeroy&Boch

920 р.

Кофейный сервиз на 12 персон. Villeroy&Boch

Минск, Центральный

Бульонные пары Villeroy&boch

70 р.

Бульонные пары Villeroy&boch

Минск, Центральный

Чайный сервиз на 6 персон Villeroy&Boch

720 р.

Чайный сервиз на 6 персон Villeroy&Boch

Минск, Центральный

Горшочки для запекания

42 р.

Горшочки для запекания

Гродненская, Лида

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Алоэ

5 р.

Алоэ

Гродно

Ключница для ключей

20 р.

Ключница для ключей

Гомель

Механическая помпа Ecotronik

20 р.

Механическая помпа Ecotronik

Минск, Фрунзенский

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Статуэтка

10 р.

Статуэтка

Минск, Фрунзенский

Масленка

10 р.

Масленка

Минск, Заводской

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Посуда

6 р.

Посуда

Гомельская, Жлобин

Коврики ручной работы

45 р.

Коврики ручной работы

Минская, Молодечно

Каудексный фикус Палмера

30 р.

Каудексный фикус Палмера

Гродно

Панно со мхом

250 р.

Панно со мхом

Брест

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Уличные горшки

160 р.

Уличные горшки

Минск, Фрунзенский

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Часы настенные, диаметр 29 см.

12 р.

Часы настенные, диаметр 29 см.

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Светодиодная гирлянда Капля росы 3 цвета. 10m 20m 30m 50m и 100m от сети огни на ёлку гирлянда

27 р.

Светодиодная гирлянда Капля росы 3 цвета. 10m 20m 30m 50m и 100m от сети огни на ёлку гирлянда

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тюль Турция

25 р.

Тюль Турция

Гомельская, г.п. Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тюль

20 р.

Тюль

Гомельская, г.п. Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рольшторы

28 р.

Рольшторы

Могилев

Доставка по Беларуси
Постельное белье 2-х спальное

65 р.

Постельное белье 2-х спальное

Могилев

Доставка по Беларуси
Плед Пушистик

45 р.

Плед Пушистик

Могилев

Доставка по Беларуси
Плед кубик

35 р.

Плед кубик

Могилев

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ. Постельное 2-х спальное с простыней на резинке.

55 р.

АКЦИЯ. Постельное 2-х спальное с простыней на резинке.

Могилев

Доставка по Беларуси
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