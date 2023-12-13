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Все для дома

Посуда и кухонные аксессуары в Беларуси

Набор кастрюль из нержавеющей стали
vip

130 р.

Набор кастрюль из нержавеющей стали

Брест

Доставка по Беларуси
Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сковорода с гранитным покрытием
vip

69 р.

Сковорода с гранитным покрытием

Брест

Доставка по Беларуси
Кольца формовочные для тортов

6 р.

Кольца формовочные для тортов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сервиз на 12 персон

88 р.

Сервиз на 12 персон

Брест

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Горшочки для запекания гляняные

18 р.

Горшочки для запекания гляняные

Минск, Партизанский

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Конфетница хрустальная

20 р.

Конфетница хрустальная

Минск, Первомайский

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Подставка декоративная под приборы

7 р.

Подставка декоративная под приборы

Минск, Советский

Корзина на рейлинг

35 р.

Корзина на рейлинг

Брестская, Барановичи

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Новые мельницы для перца

12 р.

Новые мельницы для перца

Гомельская, Мозырь

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Набор глиняной посуды

30 р.

Набор глиняной посуды

Минск, Фрунзенский

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Френч-пресс

15 р.

Френч-пресс

Минск, Фрунзенский

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Термос 600мл

35 р.

Термос 600мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лот для кухни 15р

15 р.

Лот для кухни 15р

Минская, Борисов

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Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220

28.80 р.

Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банки 0,5л дешево

Договорная

Банки 0,5л дешево

Минская, Борисов

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Доливной чайник

50 р.

Доливной чайник

Минск, Московский

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12шт гранёные рюмки ссср лот 8р

8 р.

12шт гранёные рюмки ссср лот 8р

Минская, Борисов

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Насадки для крема и формочки для печенья

10 р.

Насадки для крема и формочки для печенья

Брестская, Барановичи

Набор для мартини.

Договорная

Набор для мартини.

Могилев

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ЗАПЧАСТЬ К САМОВАРУ ( БАТАШЕВЪ ) И ДРУГИЕ

35 р.

ЗАПЧАСТЬ К САМОВАРУ ( БАТАШЕВЪ ) И ДРУГИЕ

Минск, Московский

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45 р.

Доска расделочная

Минск, Московский

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Кольца перфорированные 8 шт.

50 р.

Кольца перфорированные 8 шт.

Минск, Фрунзенский

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стопки стекло толстое новые

1 р.

стопки стекло толстое новые

Гродно

12шт рюмки ссср..лот 8р

8 р.

12шт рюмки ссср..лот 8р

Минская, Борисов

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Скатерть льняная

15 р.

Скатерть льняная

Брест

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Пищевые ёмкости. 1 л. 35 штук. Б/у один раз

0.50 р.

Пищевые ёмкости. 1 л. 35 штук. Б/у один раз

Минск, Советский

Нож поварской ''Королевская кухня'' 19,5 см

16 р.

Нож поварской ''Королевская кухня'' 19,5 см

Гомельская, Другие города

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стаканы стекло 6штук новые

10 р.

стаканы стекло 6штук новые

Гродно

Фруктовница

25 р.

Фруктовница

Минск, Московский

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Рюмки 4шт ссср лот 10р

10 р.

Рюмки 4шт ссср лот 10р

Минская, Борисов

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Рюмки 4шт ссср 10р

10 р.

Рюмки 4шт ссср 10р

Минская, Борисов

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Кувшин с рюмками. Старый Неман.

150 р.

Кувшин с рюмками. Старый Неман.

Минск, Первомайский

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Набор хрусталь СССР

70 р.

Набор хрусталь СССР

Могилев

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Салатник

10 р.

Салатник

Гомель

Кастрюли ZWIEGER набор 11 эл.

660 р.

Кастрюли ZWIEGER набор 11 эл.

Минск, Фрунзенский

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Набор СССР

70 р.

Набор СССР

Могилев

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Миска комби

180 р.

Миска комби

Минск, Октябрьский

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стаканы стекло 6штук новые в упаковке 12руб.

12 р.

стаканы стекло 6штук новые в упаковке 12руб.

Гродно

Блюда из голубого стекла, СССР

10 р.

Блюда из голубого стекла, СССР

Гродненская, Другие города

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Посуда из нержавейки.

6 р.

Посуда из нержавейки.

Витебская, Докшицы

Креманки набор 6 штук стеклянные

42 р.

Креманки набор 6 штук стеклянные

Минск, Заводской

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Набор для виски Чехословакия

180 р.

Набор для виски Чехословакия

Могилев

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Набор кастрюль

150 р.

Набор кастрюль

Витебская, Полоцк

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Лопатка для торта

100 р.

Лопатка для торта

Минск, Первомайский

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Рюмки

15 р.

Рюмки

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Кольца формовочные для тортов

6 р.

Кольца формовочные для тортов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Термос 600мл

35 р.

Термос 600мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220

28.80 р.

Рождественские скатерти на стол Loon 120х150 и 150х220

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Онлайн-заказ

83 р.

Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Онлайн-заказ

38.20 р.

Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Онлайн-заказ

38.20 р.

Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож разделочный в кожаном футляре ''Кизляр России'' Дамасская сталь / цветная рукоять карельская бер

Онлайн-заказ

390 р.

Нож разделочный в кожаном футляре ''Кизляр России'' Дамасская сталь / цветная рукоять карельская бер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Онлайн-заказ

75 р.
51 р.-32%

Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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