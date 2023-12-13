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Все для дома

Комнатные растения, цветы в Беларуси

Молочай

1 р.

Молочай

Гродно

Горшок

2 р.

Горшок

Минск, Советский

Эхеверии суккуленты Echeveria

5 р.

Эхеверии суккуленты Echeveria

Минск, Октябрьский

Комнатная роза .

8 р.

Комнатная роза .

Гродно

Сансевиерии

15 р.

Сансевиерии

Гродно

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Разное.

15 р.

Разное.

Гродно

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Кашпо для растений.

Бесплатно

Кашпо для растений.

Витебск

Рипсалидопсис

6 р.

Рипсалидопсис

Витебская, Полоцк

Молодая фиалка

5 р.

Молодая фиалка

Гомель

КОЛЕУС

5 р.

КОЛЕУС

Гомельская, Светлогорск

Кактус Опунция Лечебный, Цветущий.

20 р.

Кактус Опунция Лечебный, Цветущий.

Брест

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Комнатный цветок Хамендорея

8 р.

Комнатный цветок Хамендорея

Гомель

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Фиалка

5 р.

Фиалка

Минск, Фрунзенский

Сингониум (без горшка)

15 р.

Сингониум (без горшка)

Гродно

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Легендарный Рео или Традесканция в горшке

10 р.

Легендарный Рео или Традесканция в горшке

Гомельская, Другие города

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Диффенбахия пестрая

15 р.

Диффенбахия пестрая

Гродненская, Волковыск

Хлорофитум кучерявый экземпляр с фотографии

5 р.

Хлорофитум кучерявый экземпляр с фотографии

Минск, Ленинский

Декабрист

7 р.

Декабрист

Минск, Фрунзенский

Кливия в горшке

10 р.

Кливия в горшке

Гомельская, Другие города

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Драцены крупные

11 р.

Драцены крупные

Минск, Советский

Набор

15 р.

Набор

Брестская, Другие города

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Калатея хелен кеннеди почта европочта

45 р.

Калатея хелен кеннеди почта европочта

Минск, Партизанский

Алоэ в горшке алое

8 р.

Алоэ в горшке алое

Гомельская, Другие города

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4 кашпо для орхидей

3 р.

4 кашпо для орхидей

Минск, Московский

Шлюмбергера (декабрист)

10 р.

Шлюмбергера (декабрист)

Гродно

Орхидея с цветоносом

25 р.

Орхидея с цветоносом

Минск, Фрунзенский

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Сансевиерия

13 р.

Сансевиерия

Брест

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Декабрист, сансевиерия, хойя.

7 р.

Декабрист, сансевиерия, хойя.

Минск, Фрунзенский

Орхидея бабочка пират пикоти отцвела

35 р.

Орхидея бабочка пират пикоти отцвела

Минская, Слуцк

Орхидея Cattleya labiata

55 р.

Орхидея Cattleya labiata

Минск, Заводской

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лиана Хойя

25 р.

лиана Хойя

Гомель

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Драцена

5 р.

Драцена

Витебская, Полоцк

Орхидея (подросток)

15 р.

Орхидея (подросток)

Брестская, Барановичи

Каланхоэ

6 р.

Каланхоэ

Минская, Молодечно

Эхеверии суккуленты Echeveria Succulent

5 р.

Эхеверии суккуленты Echeveria Succulent

Минск, Октябрьский

Каланхоэ

5 р.

Каланхоэ

Минская, Молодечно

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Китайская роза

30 р.

Китайская роза

Минская, Солигорск

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Алоэ лекарственное

3 р.

Алоэ лекарственное

Брестская, Пинск

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Спатифиллум

3 р.

Спатифиллум

Витебская, Полоцк

Лот цветов

120 р.

Лот цветов

Брест

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Роза финская (Гибискус)

50 р.

Роза финская (Гибискус)

Гомель

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Бонсай толстянка

50 р.

Бонсай толстянка

Минск, Заводской

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Фикусы 25руб. за два.

25 р.

Фикусы 25руб. за два.

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Кашпо Эльфпласт Флавия 543 60 л (терракотовый)

Онлайн-заказ

42.34 р.

Кашпо Эльфпласт Флавия 543 60 л (терракотовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка под цветочный горшок ЭВА 22*22см(набор)

13 р.

Подставка под цветочный горшок ЭВА 22*22см(набор)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Фитолампа для растений

39.99 р.

Фитолампа для растений

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ ''ОЛЕНЕНОК''

83 р.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ ''ОЛЕНЕНОК''

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кашпо ЭЛЬФПЛАСТ Флавия 2 083 (терракота)

Онлайн-заказ

19.20 р.

Кашпо ЭЛЬФПЛАСТ Флавия 2 083 (терракота)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

195 р.

Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

240 р.

Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

390 р.

Напольная металлическая подставка для цветов кашпо

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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