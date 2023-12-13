Товары от Куфар Маркета
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Комнатные растения, цветы в Беларуси
1 р.
Молочай
Гродно
2 р.
Горшок
Минск, Советский
5 р.
Эхеверии суккуленты Echeveria
Минск, Октябрьский
8 р.
Комнатная роза .
Гродно
15 р.
Сансевиерии
Гродно
15 р.
Разное.
Гродно
Бесплатно
Кашпо для растений.
Витебск
6 р.
Рипсалидопсис
Витебская, Полоцк
5 р.
Молодая фиалка
Гомель
5 р.
КОЛЕУС
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Кактус Опунция Лечебный, Цветущий.
Брест
8 р.
Комнатный цветок Хамендорея
Гомель
5 р.
Фиалка
Минск, Фрунзенский
15 р.
Сингониум (без горшка)
Гродно
10 р.
Легендарный Рео или Традесканция в горшке
Гомельская, Другие города
15 р.
Диффенбахия пестрая
Гродненская, Волковыск
5 р.
Хлорофитум кучерявый экземпляр с фотографии
Минск, Ленинский
7 р.
Декабрист
Минск, Фрунзенский
10 р.
Кливия в горшке
Гомельская, Другие города
11 р.
Драцены крупные
Минск, Советский
15 р.
Набор
Брестская, Другие города
45 р.
Калатея хелен кеннеди почта европочта
Минск, Партизанский
8 р.
Алоэ в горшке алое
Гомельская, Другие города
3 р.
4 кашпо для орхидей
Минск, Московский
10 р.
Шлюмбергера (декабрист)
Гродно
25 р.
Орхидея с цветоносом
Минск, Фрунзенский
13 р.
Сансевиерия
Брест
7 р.
Декабрист, сансевиерия, хойя.
Минск, Фрунзенский
35 р.
Орхидея бабочка пират пикоти отцвела
Минская, Слуцк
55 р.
Орхидея Cattleya labiata
Минск, Заводской
25 р.
лиана Хойя
Гомель
5 р.
Драцена
Витебская, Полоцк
15 р.
Орхидея (подросток)
Брестская, Барановичи
6 р.
Каланхоэ
Минская, Молодечно
5 р.
Эхеверии суккуленты Echeveria Succulent
Минск, Октябрьский
5 р.
Каланхоэ
Минская, Молодечно
30 р.
Китайская роза
Минская, Солигорск
3 р.
Алоэ лекарственное
Брестская, Пинск
3 р.
Спатифиллум
Витебская, Полоцк
120 р.
Лот цветов
Брест
50 р.
Роза финская (Гибискус)
Гомель
50 р.
Бонсай толстянка
Минск, Заводской
25 р.
Фикусы 25руб. за два.
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
42.34 р.
Кашпо Эльфпласт Флавия 543 60 л (терракотовый)
Минск, Центральный
13 р.
Подставка под цветочный горшок ЭВА 22*22см(набор)
Минск, Партизанский
39.99 р.
Фитолампа для растений
Минск, Фрунзенский
83 р.
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ ''ОЛЕНЕНОК''
Витебская, Новополоцк
Онлайн-заказ
19.20 р.
Кашпо ЭЛЬФПЛАСТ Флавия 2 083 (терракота)
Минск, Центральный
195 р.
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо
Витебская, Новополоцк
240 р.
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо
Витебская, Новополоцк
390 р.
Напольная металлическая подставка для цветов кашпо
Витебская, Новополоцк