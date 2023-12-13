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Все для дома

Хозяйственные товары в Беларуси

Картонные коробки б/у
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1 р.

Картонные коробки б/у

Минск, Первомайский

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla
vip

5 р.

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla

Гомель

Сенсорный дозатор-вспениватель (диспенсер)
vip

40 р.

Сенсорный дозатор-вспениватель (диспенсер)

Минск, Московский

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Банные полотенца

20 р.

Банные полотенца

Витебская, Орша

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Балон газовый

45 р.

Балон газовый

Могилев

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Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

11 р.

Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Браслет против укусов комаров Mosball

Онлайн-заказ

11 р.
5.50 р.-50%

Браслет против укусов комаров Mosball

Минск, Центральный

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для елки

15 р.

Подставка для елки

Минск, Октябрьский

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Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

22.50 р.

Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Корзинка для хранения и переноса Чего угодно

5 р.

Корзинка для хранения и переноса Чего угодно

Минск, Заводской

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Кондиционер

40 р.

Кондиционер

Минская, Молодечно

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Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

Онлайн-заказ

113.54 р.

Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин БАРЬЕР Твист красный

Онлайн-заказ

31.27 р.

Кувшин БАРЬЕР Твист красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

Онлайн-заказ

58.21 р.

Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

Онлайн-заказ

46.48 р.

Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж Аквабрайт С-10 ББ

Онлайн-заказ

29.55 р.

Картридж Аквабрайт С-10 ББ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулер для воды AEL TK-AEL-106

Онлайн-заказ

131.58 р.

Кулер для воды AEL TK-AEL-106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водоочиститель АКВАФОР Смайл Р152А5F (белый)

Онлайн-заказ

26 р.

Водоочиститель АКВАФОР Смайл Р152А5F (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж Гейзер ПФМ-Г 10BB (20/10 мкм)

Онлайн-заказ

26.01 р.

Картридж Гейзер ПФМ-Г 10BB (20/10 мкм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фильтр-кувшин БАРЬЕР Твист оранжевый

Онлайн-заказ

20.59 р.

Фильтр-кувшин БАРЬЕР Твист оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 Карбон-блок

Онлайн-заказ

32.25 р.

Картридж БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 Карбон-блок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стиральный порошок

75 р.

Стиральный порошок

Брест

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Договорная

Продам тележку

Брестская, Барановичи

Бутылка воды пластиковая 19 литров. осталось 1шт

10 р.

Бутылка воды пластиковая 19 литров. осталось 1шт

Минск, Центральный

Капсулы для посудомоечной машины

65 р.

Капсулы для посудомоечной машины

Гродно

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Полотенце

5 р.

Полотенце

Минск, Фрунзенский

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Горка стеклянная 3х ярусная

39 р.

Горка стеклянная 3х ярусная

Минск, Заводской

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канистры

4 р.

канистры

Минская, Логойск

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Корзины плетеные

15 р.

Корзины плетеные

Минск, Фрунзенский

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Корзина для белья

Договорная

Корзина для белья

Минск, Октябрьский

Корзина для белья

20 р.

Корзина для белья

Минская, Солигорск

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Порошок

65 р.

Порошок

Минская, Молодечно

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Органайзер для хранения вещей

20 р.

Органайзер для хранения вещей

Гомель

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40 р.

Сендвич-панель ПВХ для откосов 10*1500*3000

Гомельская, Речица

Авоська Lays

10 р.

Авоська Lays

Минск, Первомайский

Стрейч пленка

10 р.

Стрейч пленка

Витебск

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Стильная сумка - портфель для документов Jeep Buluo n.8012 Черная

Онлайн-заказ

95 р.

Стильная сумка - портфель для документов Jeep Buluo n.8012 Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поддерживающий стул для ванной и душа ТИТАН (складной, регулируемый) С отверстиями для лейки (душа)

Онлайн-заказ

143 р.
95 р.-34%

Поддерживающий стул для ванной и душа ТИТАН (складной, регулируемый) С отверстиями для лейки (душа)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Онлайн-заказ

45 р.

Кофр складной на молнии с металлическим каркасом для хранения вещей, детских игрушек, постельного бе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для ремонта одежды Fashion Emergency Kit 126 предметов / Швейный ремонтный набор

Онлайн-заказ

33 р.

Набор для ремонта одежды Fashion Emergency Kit 126 предметов / Швейный ремонтный набор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Онлайн-заказ

47 р.
34 р.-28%

Складное подвесное мусорное ведро Folding Trash Can на дверцу кухни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для шитья универсальный 93 предмета / Швейный дорожный набор в чехле

Онлайн-заказ

40 р.

Набор для шитья универсальный 93 предмета / Швейный дорожный набор в чехле

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зажигалка для плит

2.90 р.

Зажигалка для плит

Минск, Фрунзенский

Мусорка Gipfel

60 р.

Мусорка Gipfel

Минск, Центральный

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Картридж АКВАФОР ОСМО 50-К

Онлайн-заказ

111.46 р.

Картридж АКВАФОР ОСМО 50-К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

11 р.

Канистра с крышкой 20л «Стандарт»

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

22.50 р.

Гели для стирки Ariel и Persil 2.6 л.и 1.95 л.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

Онлайн-заказ

113.54 р.

Сушилка для белья Perfecto Linea 36-022060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кувшин БАРЬЕР Твист красный

Онлайн-заказ

31.27 р.

Кувшин БАРЬЕР Твист красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

Онлайн-заказ

58.21 р.

Насадка на кран АКВАФОР Модерн исп. 2 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

Онлайн-заказ

46.48 р.

Комплект картриджей АКВАФОР A6 (комплект, 4 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж Аквабрайт С-10 ББ

Онлайн-заказ

29.55 р.

Картридж Аквабрайт С-10 ББ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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