Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Шторы, жалюзи, карнизы в Беларуси
75 р.
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ В Гомеле
Гомель
60 р.
Установка жалюзи, ролл штор , маскитные сетки
Минск, Центральный
60 р.
Металлический карниз 245 см. Ст. метро Малиновка
Минск, Московский
50 р.
Шторы, тюль
Брестская, Лунинец
28 р.
Тюль печать,новая,3*2,6
Витебская, Поставы
150 р.
Портьеры 4×2,7
Минск, Советский
25 р.
Тюль Турция
Гомельская, г.п. Октябрьский
20 р.
Тюль
Гомельская, г.п. Октябрьский
28 р.
Рольшторы
Могилев
20 р.
Продам карниз 3,5 метра и 1,5 метра
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Бархатные шторы 200х290 2шт
Минск, Центральный
Договорная
Карниз
Брестская, Барановичи
45 р.
Шторы ночные мрамор
Минск, Заводской
17 р.
Тюль Мрамор
Гомельская, г.п. Октябрьский
20 р.
Шторы нити
Минск, Ленинский
80 р.
Шторы
Минск, Центральный
Договорная
Рольшторы день-ночь, жалюзи,шторы плиссе
Минская, Молодечно
18 р.
Тюль 290/170
Витебск
20 р.
Карниз 20р.
Брест
40 р.
Тюль
Брест
30 р.
Тюль, органза
Минск, Московский
65 р.
Шторы для комнаты зеленые
Могилев
240 р.
Шторы Jysk с карнизами новые
Минск, Фрунзенский
50 р.
Жалюзи вертикальные, горизонтальные, не дорого , под заказ ,на рамы и окна
Могилев
20 р.
Карниз потолочный
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Жалюзи вертикальные, горизонтальные, не дорого , под заказ ,на рамы и окна
Минск, Центральный
25 р.
Рольштора 2500*1370 торг
Минск, Первомайский
30 р.
Покрывало 230*260,новое
Минск, Октябрьский
10 р.
Карниз
Гродненская, Лида
30 р.
Покрывало 130*170 Испания,новое
Минск, Октябрьский
120 р.
Шторы IKEA Majgull икеа
Витебская, Новополоцк
25 р.
Карниз телескопический новый раздвижной в ванну
Витебск
20 р.
Карниз
Брестская, Пинск
25 р.
Продам тюли для дома и на кухню
Брестская, Барановичи
90 р.
Новые шторы
Минск, Фрунзенский
60 р.
Жалюзи 3 шт.
Могилевская, Бобруйск
39 р.
Тюль
Брест
35 р.
Тюль
Брест
Договорная
Горизонтальные жалюзи
Брестская, Барановичи
50 р.
Шторы
Минская, Солигорск
Договорная
Вертикальные жалюзи (тканевые и пластиковые)
Брестская, Барановичи
49.10 р.
Карниз струнный
Минск, Октябрьский
55 р.
Толь ''дождик''
Гродно
115 р.
карниз, багет деревянный - 305см
Минск, Октябрьский
6 р.
Тюль сетка на отрез высота 280 разные цвета
Минск, Фрунзенский
100 р.
Шторы готовые и на пошив бархат, рогожка, блэкаут
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Тюль Турция
Гомельская, г.п. Октябрьский
20 р.
Тюль
Гомельская, г.п. Октябрьский
28 р.
Рольшторы
Могилев
17 р.
Тюль Мрамор
Гомельская, г.п. Октябрьский
49.10 р.
Карниз струнный
Минск, Октябрьский
6 р.
Тюль сетка на отрез высота 280 разные цвета
Минск, Фрунзенский
100 р.
Шторы готовые и на пошив бархат, рогожка, блэкаут
Минск, Центральный
20 р.
Тюль Турция
Гомельская, г.п. Октябрьский